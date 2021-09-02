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ЦБ: в случае финансового кризиса в 2023 году российский ВВП упадет на 1,4-2,4%

В проекте основных направлений денежно-кредитной политики Центробанк, помимо базового прогноза, опубликовал и три альтернативных сценария с меньшей вероятностью — "усиление пандемии", "глобальная инфляция" и "финансовый кризис".
РИА Новости
В сценарии "Глобальная инфляция" в 2022 году более активный рост в мировой экономике окажет дополнительную поддержку и ВВП России.
Finam.Ru
В сценарии "Финансовый кризис" говорится о том, что риски связаны с увеличением долговой нагрузки в мировой экономики из-за пандемии коронавируса.
Smotrim.ru
Оценки основных экономических показателей для России на 2021 год совпадают по всем четырем сценариям: ВВП вырастет на 4–4,5%, а инфляция на конец года составит 5,7–6,2%.
РБК

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ЦБ описал сценарий глобального финансового кризиса
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