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ЦБ введет дополнительные меры по сокращению операций банков в долларах и евро

Банк России посодействует "ускорению естественного процесса девалютизации" и намерен ввести дополнительные меры для сокращения количества банковских операций в "токсичных" валютах.
РИА Новости
Средства, накопленные госкомпаниями в валюте недружественных стран, регулятор считает целесообразным перевести в иные валюты.
Компания
Сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале отметил, что "с учётом угрозы очередной заморозки накоплений в западных валютах первая мера (девалютизция - ред.)выглядит более чем оправданной".
Царьград
Окончательное решение будет принято при возникновении необходимости системной поддержки финансового сектора, передает
 пресс-служба.
Вечерняя Москва

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ЦБ прибегнет к дополнительным мерам для скорейшей девалютизации
Коммерсантъ05:02
ЦБ введет дополнительные меры по сокращению операций банков в долларах и евро
РИА Новости05:50
ЦБ России введет новые меры по сокращению операций банков в долларах и евро
Lenta.ru05:19
ЦБ сократил банковские операции с валютой в РФ
URA.Ru05:10
ЦБ анонсировал новые меры для сокращения операций банков в долларах и евро
Forbes06:01
ЦБ намерен содействовать ускорению девалютизации
ТАСС04:55
ЦБ анонсировал дополнительные меры по сокращению операций банков в долларах и евро
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