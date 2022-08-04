Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о недопустимости победы России в конфликте с Украиной, заявил, что западный политик забыл, кто победил во Второй мировой войне, и история повторится.