Экономика

Live24Live24ЦБ введет новые условия отмывания денег через НКО

Центральный банк России ввел новые признаки финансирования терроризма и отмывания денег с помощью НКО, сообщает РБК со ссылкой на проект регулятора.
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с чего всё началось
Центробанк обновил признаки финансирования терроризма и отмывания денег с использованием некоммерческих организаций (НКО), в том числе иностранных, следует
 из проекта указания регулятора.
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Литва проиграла в суде спор с «Газпромом» на 1,4 млрд евро

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Арбитраж обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за экспроприацию компании.
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Спикер грузинского парламента выступил под гимн СССР

Советский гимн включили представители оппозиции, которые были против выступления Талаквадзе с ежегодным отчетом о работе законодательного органа.
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Политика

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Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам в связи с шестой годовщиной беспорядков на площади Майдан Независимости, в Киеве.
Газета.Ru 06:22
Общество

В Японии сообщили, когда пассажиры смогут покинуть Diamond Princess

Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, находящегося из-за вспышки коронавируса на карантине у берегов Японии, смогут покинуть его 19 февраля, сообщил на пресс-конференции в Токио министр здравоохранения Като Кацунобу.
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Армия и оружие

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Поезд с пассажирами застрял в тоннеле на зеленой ветке метро в Москве

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Общество

Госдума разрешила показывать нацистскую символику без пропаганды

Изначально авторы проекта закона предлагали убрать наказание за нацистскую символику и другую запрещенную в России атрибутику в литературных произведениях, научных трудах и т.д. Однако позднее была внесена поправка, согласно которой не предусмотрено административное наказание за использования нацистской символики без пропаганды.
Газета.Ru 06:10
Общество

Телеведущий Дибров пока останется в больнице

Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров сообщил "Интерфаксу", что остается в больнице под наблюдением врачей для профилактики.
Интерфакс 05:58
Происшествия

Сотрудник ГИБДД покончил с собой в служебном кабинете

В служебном кабинете межмуниципального отдела ОМВД «Скопинский» в Рязанской области обнаружено тело сотрудника ГИБДД.
Lenta.ru 06:30
Армия и оружие

Зеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс Киева

Обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.
RT на русском 06:17
Общество

Госдума приняла закон, который позволит штрафовать воронежцев за неоплату парковки

Государственная Дума в третьем чтении приняла поправки в кодекс об административных правонарушениях (КоАП), регламентирующие передачу персональных данных от ГИБДД административным комиссиям.
Вести Воронеж 06:05
Политика

Аваков предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса

Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах, согласно которому жители республик Донбасса, выполнявшие «социально важные функции», не должны быть привлечены к уголовной ответственности.
ФАН 02:25
Политика

Зеленский пригрозил привезти эвакуированных из Китая в дома политиков

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал привезти эвакуированных из Китая украинцев в особняки политиков в киевском районе Конча-Заспе, если те будут мешать их возвращению.
РИА Новости 06:48
Армия и оружие

Киев обвинил Россию в атаке на свои позиции в Донбассе

REGNUM 03:29
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В Мурманской области погиб военнослужащий-контрактник

РБК 07:03
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Лукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти

REGNUM 06:29
Общество

Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию экс-чиновника Минкульта Мазо

Высший земельный суд Вены не удовлетворил жалобу защиты бывшего чиновника Минкульта России Бориса Мазо на решение предыдущей инстанции о его экстрадиции в Россию.
Коммерсантъ 04:10
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Политика

Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России

Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:38
Происшествия

Пьяный отец убил утюгом плакавшую четырехмесячную дочь

Вопросы у следователей возникли и к органам соцобеспечения, поскольку те недоглядели за семьей, где отец беспрестанно налегал на спиртное, а мать имеет троих детей, но лишена родительских прав.
Вести.Ru 04:22
Шоу-бизнес

Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях

Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что в последнее время Примадонна помолодела.
Shraibikus News вчера в 08:47
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Интерфакс 04:48
Футбол

Тарасов подписал контракт с «Рубином»

Газета.Ru 01:46
Футбол

Каррагер: «Ман Сити» нужно было отстранить сейчас. Что будет, если они выиграют ЛЧ?

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер раскритиковал решение УЕФА оставить «Манчестер Сити» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, несмотря на отстранение клуба от турнира на два сезона, которое вступит в силу летом.
Чемпионат 06:55
Общество

Польские шахтеры перекрыли железную дорогу

В блокаде железной дороги участвуют шахтеры 13 крупнейших профсоюзов страны таких как: «Солидарность», профсоюз горняков, «Кадры» или «Август 80».
Солидарность 04:58
Футбол

«Химки» могут обрести нового владельца

Футбольный клуб "Химки" может обрести нового владельца.
Газета.Ru 06:59
Происшествия

В США застрелили каскадера-дублершу Николь Кидман

В американском штате Огайо застрелили актрису-каскадера Шерил Сандерс и ее мужа.
Вести.Ru 04:59
Кино

Тормунд из «Игры престолов» снимется во втором сезоне «Ведьмака»

Звезда культового сериала «Игра престолов» Кристофер Хивью, который играл роль Тормунда, снимется во втором сезоне сериала «Ведьмак».
Gazeta.SPb 04:44
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