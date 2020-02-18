Экономика
Live24ЦБ введет новые условия отмывания денег через НКО
Центральный банк России ввел новые признаки финансирования терроризма и отмывания денег с помощью НКО, сообщает РБК со ссылкой на проект регулятора.
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Энергетика
Литва проиграла в суде спор с «Газпромом» на 1,4 млрд евро
Рассмотрение дела в Стокгольмском арбитраже и шведских судах обошлось Литве в 10,5 млн евро.
Общество
Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Арбитраж обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за экспроприацию компании.
Политика
Спикер грузинского парламента выступил под гимн СССР
Советский гимн включили представители оппозиции, которые были против выступления Талаквадзе с ежегодным отчетом о работе законодательного органа.
Политика
Янукович обратился к украинцам в годовщину беспорядков на Майдане
Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам в связи с шестой годовщиной беспорядков на площади Майдан Независимости, в Киеве.
Общество
В Японии сообщили, когда пассажиры смогут покинуть Diamond Princess
Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, находящегося из-за вспышки коронавируса на карантине у берегов Японии, смогут покинуть его 19 февраля, сообщил на пресс-конференции в Токио министр здравоохранения Като Кацунобу.
Общество
Госдума разрешила показывать нацистскую символику без пропаганды
Изначально авторы проекта закона предлагали убрать наказание за нацистскую символику и другую запрещенную в России атрибутику в литературных произведениях, научных трудах и т.д. Однако позднее была внесена поправка, согласно которой не предусмотрено административное наказание за использования нацистской символики без пропаганды.
Общество
Телеведущий Дибров пока останется в больнице
Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров сообщил "Интерфаксу", что остается в больнице под наблюдением врачей для профилактики.
Происшествия
Сотрудник ГИБДД покончил с собой в служебном кабинете
В служебном кабинете межмуниципального отдела ОМВД «Скопинский» в Рязанской области обнаружено тело сотрудника ГИБДД.
Армия и оружие
Зеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс Киева
Обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.
Общество
Госдума приняла закон, который позволит штрафовать воронежцев за неоплату парковки
Государственная Дума в третьем чтении приняла поправки в кодекс об административных правонарушениях (КоАП), регламентирующие передачу персональных данных от ГИБДД административным комиссиям.
Политика
Аваков предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса
Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах, согласно которому жители республик Донбасса, выполнявшие «социально важные функции», не должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Политика
Зеленский пригрозил привезти эвакуированных из Китая в дома политиков
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал привезти эвакуированных из Китая украинцев в особняки политиков в киевском районе Конча-Заспе, если те будут мешать их возвращению.
Общество
Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию экс-чиновника Минкульта Мазо
Высший земельный суд Вены не удовлетворил жалобу защиты бывшего чиновника Минкульта России Бориса Мазо на решение предыдущей инстанции о его экстрадиции в Россию.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Политика
Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России
Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
Пьяный отец убил утюгом плакавшую четырехмесячную дочь
Вопросы у следователей возникли и к органам соцобеспечения, поскольку те недоглядели за семьей, где отец беспрестанно налегал на спиртное, а мать имеет троих детей, но лишена родительских прав.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях
Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что в последнее время Примадонна помолодела.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Футбол
Тарасов подписал контракт с «Рубином»
Футбол
Каррагер: «Ман Сити» нужно было отстранить сейчас. Что будет, если они выиграют ЛЧ?
Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер раскритиковал решение УЕФА оставить «Манчестер Сити» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, несмотря на отстранение клуба от турнира на два сезона, которое вступит в силу летом.
Общество
Польские шахтеры перекрыли железную дорогу
В блокаде железной дороги участвуют шахтеры 13 крупнейших профсоюзов страны таких как: «Солидарность», профсоюз горняков, «Кадры» или «Август 80».
Футбол
«Химки» могут обрести нового владельца
Футбольный клуб "Химки" может обрести нового владельца.
Происшествия
В США застрелили каскадера-дублершу Николь Кидман
В американском штате Огайо застрелили актрису-каскадера Шерил Сандерс и ее мужа.
Кино
Тормунд из «Игры престолов» снимется во втором сезоне «Ведьмака»
Звезда культового сериала «Игра престолов» Кристофер Хивью, который играл роль Тормунда, снимется во втором сезоне сериала «Ведьмак».