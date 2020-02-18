с чего всё началось

Центральный банк России ввел новые признаки финансирования терроризма и отмывания денег с помощью НКО, сообщает РБК со ссылкой на проект регулятора.

Политика Спикер грузинского парламента выступил под гимн СССР Советский гимн включили представители оппозиции, которые были против выступления Талаквадзе с ежегодным отчетом о работе законодательного органа.

Политика Янукович обратился к украинцам в годовщину беспорядков на Майдане Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам в связи с шестой годовщиной беспорядков на площади Майдан Независимости, в Киеве.

Общество В Японии сообщили, когда пассажиры смогут покинуть Diamond Princess Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, находящегося из-за вспышки коронавируса на карантине у берегов Японии, смогут покинуть его 19 февраля, сообщил на пресс-конференции в Токио министр здравоохранения Като Кацунобу.

Общество Госдума разрешила показывать нацистскую символику без пропаганды Изначально авторы проекта закона предлагали убрать наказание за нацистскую символику и другую запрещенную в России атрибутику в литературных произведениях, научных трудах и т.д. Однако позднее была внесена поправка, согласно которой не предусмотрено административное наказание за использования нацистской символики без пропаганды.

Общество Телеведущий Дибров пока останется в больнице Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров сообщил "Интерфаксу", что остается в больнице под наблюдением врачей для профилактики.

Политика Аваков предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах, согласно которому жители республик Донбасса, выполнявшие «социально важные функции», не должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Политика Зеленский пригрозил привезти эвакуированных из Китая в дома политиков Президент Украины Владимир Зеленский пообещал привезти эвакуированных из Китая украинцев в особняки политиков в киевском районе Конча-Заспе, если те будут мешать их возвращению.

Общество Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию экс-чиновника Минкульта Мазо Высший земельный суд Вены не удовлетворил жалобу защиты бывшего чиновника Минкульта России Бориса Мазо на решение предыдущей инстанции о его экстрадиции в Россию.

Экономика Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.

Политика Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия Пьяный отец убил утюгом плакавшую четырехмесячную дочь Вопросы у следователей возникли и к органам соцобеспечения, поскольку те недоглядели за семьей, где отец беспрестанно налегал на спиртное, а мать имеет троих детей, но лишена родительских прав.

Политика В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17 Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.