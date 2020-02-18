Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ обновит признаки отмывания денег через НКО

Банк России обновил признаки финансирования терроризма и отмывания денег с помощью НКО, в том числе иностранных. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект указания регулятора.
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Центробанк обновил признаки финансирования терроризма и отмывания денег с использованием некоммерческих организаций (НКО), в том числе иностранных, следует
 из проекта указания регулятора.
РБК00:00

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ЦБ введет новые условия для выявления отмывания денег через НКО

РБК00:00
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В Киеве сообщили, что вооруженные формирования Луганской Народной Республики (ЛНР) начали наступление на позиции ВС Украины и применяют оружие, запрещенное минскими соглашениями.
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Только посмотрите, как шикарно смотрятся вместе певец Артур Пирожков и его супруга. Напомним, пара поженилась еще в 2007 году.
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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что банки начнут отказывать россиянам, получающим серые зарплаты, в выдаче потребительских кредитов или будут предлагать им более высокие процентные ставки.
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Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера

"Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.
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Прокуратура извинилась перед челябинским пенсионером за обыск

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Госсовет после становления конституционным органом будет заниматься вопросами национальных проектов, оценкой качества жизни в регионах, заявил сопредседатель рабочей группы по изменениям в основной закон, сенатор Андрей Клишас.
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Банк России планирует совместно с Минкомсвязью и Роскомнадзором усилить защиту персональных данных россиян, свои предложения регулятор направит в ведомства в ближайшее время, заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.
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Общество

Правительство отклонило проект о переносе выходного дня на 31 декабря

Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект, предполагающий создание нормы переноса одного выходного в году на 31 декабря, сообщает 18 февраля ТАСС, у которого в распоряжении имеется копия документа.
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Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»

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В Минске оценили слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией

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Как сообщили в UzAuto Motors, первыми автомобилями под брендом Chevrolet, которые поступят в продажу не только в ннашей стране, но и в Казахстане и Белоруссии, станут Spark, Nexia и Cobalt.
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Миронов обратился в Генпрокуратуру и Верховный суд из-за дела «Сети»

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов направил обращения в Генпрокуратуру и Верховный суд из-за дела «Сети» (организация запрещена в России).
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Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

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Отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить

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Зеленский созвал заседание СНБО на фоне обстрелов в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на фоне обстрелов на линии разграничения в Донбассе.
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Уголовное дело о хищениях в Суворовском училище возбудили в Петербурге

Уголовное дело возбудили в отношении чиновника Минобороны Юрия Домолазова.
Эхо Москвы 04:04
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