с чего всё началось

Банк России обновил признаки финансирования терроризма и отмывания денег с помощью НКО, в том числе иностранных. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект указания регулятора.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 21 коп. — до 63,67 рубля. Курс евро увеличился на 22 коп. и составил 68,95 рубля.

Спорт Устюгов может сняться со «Ски Тура» Ранее сегодня, 17 февраля, стало известно, что лидер женской сборной России Наталья Непряева снялась со «Ски Тура» из-за проблем со здоровьем.

Происшествия На Ставрополье 18-летняя девушка родила дочь и выбросила ее в окно Следователи возбудили уголовное дело в отношении 18-летней жительницы Ставропольского края, которая родила у себя дома девочку, а потом выбросила ее в окно, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Экономика Россиянам с серыми зарплатами откажут в кредитах Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что банки начнут отказывать россиянам, получающим серые зарплаты, в выдаче потребительских кредитов или будут предлагать им более высокие процентные ставки.

Общество Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера "Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.

Происшествия Прокуратура извинилась перед челябинским пенсионером за обыск Прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения пенсионеру Сергею Зарубе за то, что подозревала его в получении незаконной надбавки к пенсии в размере полутора тысяч рублей.

Политика Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17 На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.

Общество Составлен рейтинг российских регионов с лучшим качеством жизни Лидерами рейтинга качества жизни российских регионов в 2019 году стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург, сообщает агентство РИА «Новости» результаты своего исследования.

Политика Названы основные задачи Госсовета после изменений в Конституции Госсовет после становления конституционным органом будет заниматься вопросами национальных проектов, оценкой качества жизни в регионах, заявил сопредседатель рабочей группы по изменениям в основной закон, сенатор Андрей Клишас.

Общество Центробанк предложит меры по усилению защиты персональных данных Банк России планирует совместно с Минкомсвязью и Роскомнадзором усилить защиту персональных данных россиян, свои предложения регулятор направит в ведомства в ближайшее время, заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

Общество Правительство отклонило проект о переносе выходного дня на 31 декабря Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект, предполагающий создание нормы переноса одного выходного в году на 31 декабря, сообщает 18 февраля ТАСС, у которого в распоряжении имеется копия документа.

Авто В Россию возвращаются бюджетные автомобили марки Chevrolet Как сообщили в UzAuto Motors, первыми автомобилями под брендом Chevrolet, которые поступят в продажу не только в ннашей стране, но и в Казахстане и Белоруссии, станут Spark, Nexia и Cobalt.

Экономика Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.

ЖКХ Отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс России, которые подразумевают запрет на отключение услуг ЖКХ должникам в многоквартирных домах.