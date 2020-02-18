Экономика
BFM.ruЦБ обновит признаки отмывания денег через НКО
Банк России обновил признаки финансирования терроризма и отмывания денег с помощью НКО, в том числе иностранных. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект указания регулятора.
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Здоровье
Врач отказалась принимать пациента с ВИЧ-инфекцией в Прикамье
Врач поликлиники поселка Ныроб в Прикамье отказалась принимать пациента с ВИЧ-инфекцией.
Общество
Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию бывшего чиновника Минкультуры
Решение об экстрадиции в Россию экс-директора департамента управления имуществом Министерства культуры Бориса Мазо вступило в силу, сообщил корреспондент РИА Новости.
Армия и оружие
В Киеве заявили о начале наступления войск ЛНР
В Киеве сообщили, что вооруженные формирования Луганской Народной Республики (ЛНР) начали наступление на позиции ВС Украины и применяют оружие, запрещенное минскими соглашениями.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 21 коп. — до 63,67 рубля. Курс евро увеличился на 22 коп. и составил 68,95 рубля.
Спорт
Устюгов может сняться со «Ски Тура»
Ранее сегодня, 17 февраля, стало известно, что лидер женской сборной России Наталья Непряева снялась со «Ски Тура» из-за проблем со здоровьем.
Происшествия
В Ленинградской области мужчина пытался закопать бочку с телом матери
Полицейские задержали мужчину, который пытался закопать бочку с женским телом в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Здоровье
Главврач госпиталя в Ухане умер от коронавируса
Происшествия
На Ставрополье 18-летняя девушка родила дочь и выбросила ее в окно
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 18-летней жительницы Ставропольского края, которая родила у себя дома девочку, а потом выбросила ее в окно, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Шоу-бизнес
Артур Пирожков и его жена признаны лучшей парой 2020 года
Только посмотрите, как шикарно смотрятся вместе певец Артур Пирожков и его супруга. Напомним, пара поженилась еще в 2007 году.
Происшествия
У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус
Экономика
Россиянам с серыми зарплатами откажут в кредитах
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что банки начнут отказывать россиянам, получающим серые зарплаты, в выдаче потребительских кредитов или будут предлагать им более высокие процентные ставки.
Общество
Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера
"Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.
Происшествия
Прокуратура извинилась перед челябинским пенсионером за обыск
Прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения пенсионеру Сергею Зарубе за то, что подозревала его в получении незаконной надбавки к пенсии в размере полутора тысяч рублей.
Политика
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
Общество
Составлен рейтинг российских регионов с лучшим качеством жизни
Лидерами рейтинга качества жизни российских регионов в 2019 году стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург, сообщает агентство РИА «Новости» результаты своего исследования.
Происшествия
ФСИН рассказала о смерти осуждённого за убийство краснодарца Бакшеева
Политика
Названы основные задачи Госсовета после изменений в Конституции
Госсовет после становления конституционным органом будет заниматься вопросами национальных проектов, оценкой качества жизни в регионах, заявил сопредседатель рабочей группы по изменениям в основной закон, сенатор Андрей Клишас.
Общество
Центробанк предложит меры по усилению защиты персональных данных
Банк России планирует совместно с Минкомсвязью и Роскомнадзором усилить защиту персональных данных россиян, свои предложения регулятор направит в ведомства в ближайшее время, заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.
Общество
Правительство отклонило проект о переносе выходного дня на 31 декабря
Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект, предполагающий создание нормы переноса одного выходного в году на 31 декабря, сообщает 18 февраля ТАСС, у которого в распоряжении имеется копия документа.
Футбол
Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Вегасу» в матче НХЛ
Политика
В Минске оценили слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией
Депутат отметил, что белорусы и россияне — братские народы и "за это надо держаться".
Авто
В Россию возвращаются бюджетные автомобили марки Chevrolet
Как сообщили в UzAuto Motors, первыми автомобилями под брендом Chevrolet, которые поступят в продажу не только в ннашей стране, но и в Казахстане и Белоруссии, станут Spark, Nexia и Cobalt.
Общество
Дмитрия Диброва госпитализировали после приступа эпилепсии
Общество
Миронов обратился в Генпрокуратуру и Верховный суд из-за дела «Сети»
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов направил обращения в Генпрокуратуру и Верховный суд из-за дела «Сети» (организация запрещена в России).
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Политика
В России сохранится действие украинских паспортов после 1 марта
Напомним, для поездок из России на территорию Украины украинцы по-прежнему смогут пользоваться как гражданским паспортом, так и свидетельством о рождении (для детей).
ЖКХ
Отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить
Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс России, которые подразумевают запрет на отключение услуг ЖКХ должникам в многоквартирных домах.
Политика
Зеленский созвал заседание СНБО на фоне обстрелов в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на фоне обстрелов на линии разграничения в Донбассе.
Происшествия
Уголовное дело о хищениях в Суворовском училище возбудили в Петербурге
Уголовное дело возбудили в отношении чиновника Минобороны Юрия Домолазова.