РБКЦБ ввел комиссию 30% для физлиц на покупку долларов и евро на биржеБанк России предписал взимать комиссию не менее 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже, подтвердили в ЦБ.РБКПо мнению регулятора, взимаемая брокерами с физлиц при покупке валюты комиссия выравнивает конкуренцию между банками и брокерами.Lenta.ruДело в том, что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты.ФинтолкВ среду, 2 марта, курс доллара на Мосбирже впервые достиг 110 рублей, а курс евро превысил 122 рубля.RT на русскомЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowДума ТВРБКRT на русскомПетербургский дневникРЕН ТВПервый областнойЦарьград. Санкт-ПетербургКурьер. Среда. БердскРоссийская газетаВесьмаЦарьградБизнес журналМой город ПермьФАНОбласть 45DailyT24ГлагоLZAB.RUБел.РуГТРК ХакасияРосбалтПодробнее о событииЦБ ввел комиссию 30% для физлиц на покупку долларов и евро на биржеРБК01:10Эксперт Верников: комиссия 30% на покупку физлицами на бирже поможет удержать доллар в 90-110 рублейПРАЙМ02:34ЦБ предписал взимать с физлиц комиссию от 30 процентов при покупке валюты на биржеРИА Новости00:10ЦБ предписал взимать с физлиц комиссию от 30% при покупке долларов и евро на биржеКоммерсантъ00:17ЦБ ввел 30% комиссию для физлиц при покупке валюты на биржеТАСС00:13Российские брокеры сообщили о предписании ЦБ взимать 30% комиссии при покупке валютForbes00:17ЦБ предписал брокерам брать комиссию от 30% при покупке валюты для физлицИнтерфакс00:07Показать ещёОценить2,6KПоделиться