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ЦБ ввел комиссию 30% для физлиц на покупку долларов и евро на бирже

Банк России предписал взимать комиссию не менее 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже, подтвердили в ЦБ.
РБК
По мнению регулятора, взимаемая брокерами с физлиц при покупке валюты комиссия выравнивает конкуренцию между банками и брокерами.
Lenta.ru
Дело в том, что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты.
Финтолк
В среду, 2 марта, курс доллара на Мосбирже впервые достиг 110 рублей, а курс евро превысил 122 рубля.
RT на русском

Подробнее о событии

ЦБ ввел комиссию 30% для физлиц на покупку долларов и евро на бирже
РБК01:10
Эксперт Верников: комиссия 30% на покупку физлицами на бирже поможет удержать доллар в 90-110 рублей
ПРАЙМ02:34
ЦБ предписал взимать с физлиц комиссию от 30 процентов при покупке валюты на бирже
РИА Новости00:10
ЦБ предписал взимать с физлиц комиссию от 30% при покупке долларов и евро на бирже
Коммерсантъ00:17
ЦБ ввел 30% комиссию для физлиц при покупке валюты на бирже
ТАСС00:13
Российские брокеры сообщили о предписании ЦБ взимать 30% комиссии при покупке валют
Forbes00:17
ЦБ предписал брокерам брать комиссию от 30% при покупке валюты для физлиц
Интерфакс00:07

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