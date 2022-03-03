Будьте в Плюсе

ЦБ ввел комиссию 30% для физлиц на покупку долларов и евро на бирже

Банк России предписал взимать комиссию не менее 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже, подтвердили в ЦБ.
РБК
Комиссия в размере 30% выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, поскольку банки имеют возможность использовать разницу между курсом покупки и продажи валюты, ответили в ЦБ.
Smotrim.ru
Официальные курсы валют Центробанка на 4 марта установлены на уровне 111,76 рубля за доллар и 124,02 рубля за евро.
RT на русском
Резидентам РФ также запретили предоставлять иностранные займы в валюте и зачислять валюту на счета в банках за пределами страны.
DP.RU

Подробнее о событии

ЦБ ввел комиссию 30% для физлиц на покупку долларов и евро на бирже
РБК01:10
Эксперт Верников: комиссия 30% на покупку физлицами на бирже поможет удержать доллар в 90-110 рублей
ПРАЙМ02:34
ЦБ предписал взимать с физлиц комиссию от 30 процентов при покупке валюты на бирже
РИА Новости00:10
ЦБ предписал взимать с физлиц комиссию от 30% при покупке долларов и евро на бирже
Коммерсантъ00:17
ЦБ ввел 30%-ную комиссию для физлиц при покупке валюты на бирже
ТАСС00:13
Российские брокеры сообщили о предписании ЦБ взимать 30% комиссии при покупке валют
Forbes00:17
ЦБ предписал брокерам брать комиссию от 30% при покупке валюты для физлиц
Интерфакс00:07

Интересное

Кадыров объявил награду в $500 тыс. за головы командиров украинских националистов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале объявил награду в $500 тыс. за каждую голову командира украинских националистов.
Газета.Ru10:00

Вблизи Одессы затонуло грузовое судно эстонской компании

Грузовое судно Helt, принадлежавшее эстонской компании Vista Shipping Agency AS, затонуло в Черном море близ Одессы, сообщил ERR генеральный директор Vista Shipping Agency Игорь Ильвес.
Интерфакс09:43

В ГД внесли проект о призыве на службу в Донбасс лиц, участвующих в акциях против ВС РФ

В Государственную Думу внесли законопроект, согласно которому на военную службу в Донбасс будут призывать тех, кто был привлечен к ответственности за участие в незаконных акциях против российской спецоперации.
Lenta.ru09:46

Делегации России и Украины начали второй раунд переговоров в Белоруссии

В Белоруссии начался второй раунд переговоров России и Украины о прекращении боевых действий, передает РИА Новости со ссылкой на белорусский МИД.
Lenta.ru09:52

Конашенков предупредил, что наёмники на Украине не имеют права на статус военнопленного

Министерство обороны России предупредило, что все наёмники, которые приезжают на Украину в помощь киевскому режиму, не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.
RT на русском09:11

Глава «Роскосмоса» Рогозин объявил о прекращении поставок ракетных двигателей в США

Россия больше не будет поставлять в США ракетные двигатели, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости05:08

Прокачка газа в Германию по газопроводу «Ямал–Европа» остановилась

Прокачка газа через Польшу в Германию по газопроводу «Ямал–Европа» прекратилась утром 3 марта, несмотря на бронь мощностей со стороны «Газпрома» до утра пятницы.
Известия09:03

Торговая сеть по продаже мебели IKEA временно приостановила работу в России и Белоруссии

Основанная в Швеции нидерландская торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA приостановила работу в России и Белоруссии.
Lenta.ru07:05

Верховная рада приняла закон о национализации собственности России на Украине

Украинский парламент принял в четверг закон о принудительном изъятии на Украине собственности России и ее резидентов.
РИА Новости09:09

Путин заявил Макрону, что Россия выполнит задачи операции на Украине

Российские военные выполнят задачи операции на Украине в любом случае, заявил президент Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
РБК10:05