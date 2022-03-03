РБКЦБ ввел комиссию 30% для физлиц на покупку долларов и евро на биржеБанк России предписал взимать комиссию не менее 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже, подтвердили в ЦБ.РБККомиссия в размере 30% выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, поскольку банки имеют возможность использовать разницу между курсом покупки и продажи валюты, ответили в ЦБ.Smotrim.ruОфициальные курсы валют Центробанка на 4 марта установлены на уровне 111,76 рубля за доллар и 124,02 рубля за евро.RT на русскомРезидентам РФ также запретили предоставлять иностранные займы в валюте и зачислять валюту на счета в банках за пределами страны.DP.RUЧитать далееСвернутьНТВНТВДума ТВDaily MoscowТелеканал Санкт-ПетербургРБКRT на русскомБанки СегодняПетербургский дневникРЕН ТВПервый областнойКурьер. Среда. БердскРоссийская газетаВесьмаЦарьградUfacityNews.ruБизнес журналМой город ПермьФАНИнвест-ФорсайтPublic OpinionОбласть 45DailyПодробнее о событииЦБ ввел комиссию 30% для физлиц на покупку долларов и евро на биржеРБК01:10Эксперт Верников: комиссия 30% на покупку физлицами на бирже поможет удержать доллар в 90-110 рублейПРАЙМ02:34ЦБ предписал взимать с физлиц комиссию от 30 процентов при покупке валюты на биржеРИА Новости00:10ЦБ предписал взимать с физлиц комиссию от 30% при покупке долларов и евро на биржеКоммерсантъ00:17ЦБ ввел 30%-ную комиссию для физлиц при покупке валюты на биржеТАСС00:13Российские брокеры сообщили о предписании ЦБ взимать 30% комиссии при покупке валютForbes00:17ЦБ предписал брокерам брать комиссию от 30% при покупке валюты для физлицИнтерфакс00:07Показать ещёОценить2,8KПоделиться