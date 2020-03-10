Центробанк анонсировал временное ослабление регуляторных мер для банков, которые выдают кредиты транспортным и туристическим компаниям, а также производителям медицинской техники и лекарств. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Общество Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекцией В конце декабря именно в Ухани была зафиксирована вспышка заболевания новым коронавирусом, оттуда инфекция распространилась по всему миру.

Политика В Госдепе намерены внести ряд российских вооружений в СНВ-3 Госдепартамент США назвал ряд российских вооружений, которые хотел бы включить в продление договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

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Здоровье Выявлены новые симптомы коронавируса Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.

Общество В Москву вернутся арктический холод и снег В Москве в конце текущей недели ожидается возвращение арктических холодов со снегом и штормовым ветром.

Политика Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами Заявление президента Украины Владимира Зеленского об освобождении концлагеря Освенцим украинцами — чушь, сказал российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.

Экономика Минсельхоз не ожидает повышения цен на основные продукты Минсельхоз не ожидает повышения цен на основные категории продуктов питания на фоне падения курса рубля, при этом допускает подорожание продукции, которая не производится в России, заявили журналистам в пресс-службе Минсельхоза.

Шоу-бизнес Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.

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Экономика Премьер-министр Японии давит на центробанк с целью смягчения политики Синдзо Абэ ищет способов смягчения последствий удара коронавируса Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что правительство будет тесно сотрудничать с Банком Японии в целях стабилизации рынков, оказывая давление на центральный банк, чтобы усилить стимулы на заседании регулятора на следующей неделе для отражения рисков для экономики от вспышки коронавируса.

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Происшествия В Москве мужчина повредил машину полиции и сломал нос инспектору ППС Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что сотрудник полиции попытался остановить нетрезвого дебошира, который повредил служебную полицейскую машину, в ответ на это молодой человек ударил его ногой в лицо, сломав ему нос.

Энергетика Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.

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