Экономика

КомпанияКомпанияЦБ ввел временные послабления для банков из-за коронавируса

Центробанк анонсировал временное ослабление регуляторных мер для банков, которые выдают кредиты транспортным и туристическим компаниям, а также производителям медицинской техники и лекарств. Об этом говорится в сообщении регулятора.
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ЦБ ввел послабления для кредитов туроператорам и производителям лекарств

РБК03:49

ЦБ даст банкам послабления для смягчения последствий коронавируса

Коммерсантъ03:48

ЦБ даст послабления по кредитам туркомпаниям, чтобы смягчить последствия коронавируса

Интерфакс03:39

ЦБ вводит ряд регуляторных послаблений в связи с коронавирусом

RT на русском03:45

ЦБ сообщил о временных регуляторных послаблениях для банков из-за коронавируса

Банки.ру03:20

ЦБ вводит временные послабления для банков из-за коронавируса

РЕН ТВ03:14

ЦБ вводит дополнительные регуляторные послабления из-за коронавируса

Газета.Ru03:47
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Происшествия

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Под Симферополем начали строительство сельхозрынка за 600 млн рублей

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Цены на нефть растут после обвала

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