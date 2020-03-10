Экономика

ИзвестияИзвестияЦБ ввел временные послабления для банков из-за коронавируса

Банк России вводит временные регуляторные послабления для банков в связи с распространением коронавируса. Об этом во вторник, 10 марта, сообщается на сайте регулятора.
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с чего всё началось
Так, предполагается
 предоставить кредитным организациям возможность до 30 сентября не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заёмщика из отраслей туризма и транспорта по ссудам, реструктурированным в связи с сокращением доходов заёмщика на фоне распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском03:45

Подробнее о событии

Банк России вводит послабления для банков из-за нефти и коронавируса

Российская газета03:51

ЦБ ввел послабления для кредитов туроператорам и производителям лекарств

РБК03:49

ЦБ даст послабления по кредитам туркомпаниям, чтобы смягчить последствия коронавируса

Интерфакс03:39

ЦБ вводит дополнительные регуляторные послабления из-за коронавируса

Газета.Ru03:47

ЦБ вводит ряд регуляторных послаблений в связи с коронавирусом

RT на русском03:45

ЦБ сообщил о временных регуляторных послаблениях для банков из-за коронавируса

Банки.ру03:20

ЦБ даст банкам послабления для смягчения последствий коронавируса

Коммерсантъ03:48
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Политика

Путин уточнил полномочия Медведева

Владимир Путин подписал указ о Совете безопасности России, в нем прописаны функции заместителя председателя и секретаря.
Вести.Ru 08 марта в 07:04
Авто

В Узбекистане подорожали местные автомобили

За рулем Кубань вчера в 05:36
Политика

Кремль: Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву

В Кремле подтвердили: президент США Дональд Трамп не сможет приехать на 75-летие Победы в Москву.
Российская газета 06:45
Финансы

Официальный курс евро вырос до 81,86 рублей

Официальный курс евро повысился на 6,02 рубля и составил 81,86 рублей. Об этом сообщает Центральный банк России.
Газета.Ru 07:02
Общество

Суд отклонил жалобу Навального и Соболь по иску на 88 млн рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд 10 февраля отклонил жалобы Алексея Навального и Любови Соболь на решение суда о взыскании с них и ФБК 88 миллионов рублей компенсации по иску ООО «Московский школьник», понесшего убытки в связи с расследованиями ФБК, сообщает РАПСИ.
REGNUM 06:49
Политика

В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3

Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
РИА Новости вчера в 18:27
Политика

Терешкова предложила убрать ограничения президентских сроков

Депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничения на количество президентских сроков и позволить вновь избираться на этот пост действующему лидеру страны, передает ТАСС во вторник, 10 марта.
Известия 07:16
Политика

Постпред России при ОБСЕ прокомментировал суд по делу MH17

Москва считает проходящий в Нидерландах суд по крушению Boeing (рейс MH17) в Донбассе в июле 2014 года глубоко политизированным "судилищем", заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
РИА Новости 06:58
Хоккей

Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне

Газета.Ru 03:17
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском 04:04
Культура

Комик Деннис Миллер стал ведущим нового проекта на RT America

Телеканал RT America объявил во вторник о старте нового проекта Dennis Miller +1, передает RT на русском.
Газета.Ru 05:44
Общество

В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке

Москва рассматривала разные варианты перед переговорами стран ОПЕК+, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на нефтяном рынке.
RT на русском 06:19
Футбол

Продажа билетов на матч сборных Молдавии и России отложена

Федерация футбола Молдавии (ФФМ) приняла решение отложить начало продажи билетов на товарищеский матч сборных Молдавии и России из-за распоряжения об отмене массовых мероприятий в стране по причине борьбы с распространением коронавируса, сообщается на официальном сайте ФФМ.
РИА Новости 06:18
Происшествия

Российская семья погибла в ДТП в Гватемале

Российская семья с 5-летним сыном ехала на личном автомобиле и столкнулась в лоб с грузовиком.
Интерфакс 04:11
Политика

Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам

Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:43
Политика

В Нидерландах начался суд по делу сбитого в Донбассе Boeing MH17

В окружном суде Гааги начался суд по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH17.
Lenta.ru вчера в 06:03
Энергетика

Мировые цены на нефть растут на 7% после резкого снижения котировок

Во вторник утром мировые цены на нефть коррекционно растут на 7% после падения на 24-25% днем ранее из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.
РИА Новости 01:26
Армия и оружие

Турков обвиняют в уничтожении поддельного тульского ЗРПК «Панцирь-С1»

Турки могли уничтожить ненастоящий ЗРПК "Панцирь-С1", а лишь плохо сделанную копию.
Тульская служба новостей 04:01
Общество

В Италии введен национальный карантин по коронавирусу

В Италии будет введен национальный карантин из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.
Накануне.Ru 00:35
Кино

Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Газета.Ru 04:58
Общество

Мультфильм «Маша и Медведь» впервые покажут на китайском телевидении

Российский мультфильм "Маша и Медведь" с 12 марта будут показывать на Центральном телевидении Китая (CCTV), сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе компании Animaccord, которая является правообладателем мультсериала.
ТАСС 00:12
Армия и оружие

США разрабатывают способную атаковать без приказа подлодку

Американские разработчики показали беспилотную подводную лодку проекта CLAWS, которая благодаря искусственному интеллекту может принимать решение об атаке без участия человека.
Известия вчера в 16:56
Общество

Facebook и «ВКонтакте» удалили фейки о коронавирусе в России

«Социальные сети Facebook и «ВКонтакте» исполнили требование Генпрокуратуры и удалили недостоверную информацию о распространении в РФ коронавируса», — сказали в пресс-службе.
Известия 07:10
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Известия 00:26
Происшествия

В Тюмени оперативника нашли мертвым в отделе полиции

Сотрудник полиции Тюмени найден мертвым на рабочем месте, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
РИА Новости 02:08
Происшествия

В московской школе женщина убила охранника 8 Марта

В московской школе женщина убила охранника 8 марта.
Lenta.ru 04:43
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой

Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Вестник вчера в 03:40
Происшествия

Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

REGNUM вчера в 15:25
Общество

Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
РИА Новости 03:00
Культура

Вдова Муслима Магомаева оценила выбор актера для сериала о ее муже

Оперная певица Тамара Синявская в интервью сайту KP.RU оценила выбор актера для сериала о ее супруге — великом исполнителе советской эпохи Муслиме Магомаеве.
Пятый канал 05:22
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