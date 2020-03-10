с чего всё началось

Банк России вводит временные регуляторные послабления для банков в связи с распространением коронавируса. Об этом во вторник, 10 марта, сообщается на сайте регулятора.

Политика Путин уточнил полномочия Медведева Владимир Путин подписал указ о Совете безопасности России, в нем прописаны функции заместителя председателя и секретаря.

Общество Суд отклонил жалобу Навального и Соболь по иску на 88 млн рублей Девятый арбитражный апелляционный суд 10 февраля отклонил жалобы Алексея Навального и Любови Соболь на решение суда о взыскании с них и ФБК 88 миллионов рублей компенсации по иску ООО «Московский школьник», понесшего убытки в связи с расследованиями ФБК, сообщает РАПСИ.

Политика В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3 Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.

Политика Терешкова предложила убрать ограничения президентских сроков Депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничения на количество президентских сроков и позволить вновь избираться на этот пост действующему лидеру страны, передает ТАСС во вторник, 10 марта.

Политика Постпред России при ОБСЕ прокомментировал суд по делу MH17 Москва считает проходящий в Нидерландах суд по крушению Boeing (рейс MH17) в Донбассе в июле 2014 года глубоко политизированным "судилищем", заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.

Общество В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке Москва рассматривала разные варианты перед переговорами стран ОПЕК+, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на нефтяном рынке.

Футбол Продажа билетов на матч сборных Молдавии и России отложена Федерация футбола Молдавии (ФФМ) приняла решение отложить начало продажи билетов на товарищеский матч сборных Молдавии и России из-за распоряжения об отмене массовых мероприятий в стране по причине борьбы с распространением коронавируса, сообщается на официальном сайте ФФМ.

Общество Мультфильм «Маша и Медведь» впервые покажут на китайском телевидении Российский мультфильм "Маша и Медведь" с 12 марта будут показывать на Центральном телевидении Китая (CCTV), сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе компании Animaccord, которая является правообладателем мультсериала.

Армия и оружие США разрабатывают способную атаковать без приказа подлодку Американские разработчики показали беспилотную подводную лодку проекта CLAWS, которая благодаря искусственному интеллекту может принимать решение об атаке без участия человека.

Экономика Названы последствия падения курса рубля для россиян Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Шоу-бизнес Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.