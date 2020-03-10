Банк России вводит временные регуляторные послабления для банков в связи с распространением коронавируса. Об этом во вторник, 10 марта, сообщается на сайте регулятора.

Политика Госдума рассмотрит поправку о досрочных парламентских выборах Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные парламентские выборы после принятия поправок в Конституцию, сообщает «РИА Новости».

Политика Оппозиционеры подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина Оппозиционеры Татьяна Усманова из «Открытой России», член «Партии перемен» Мария Кузнецова и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию заявку на проведение 21 марта акции протеста против обнуления президентских сроков, передает «Интерфакс».

Футбол Национальные футбольные федерации попросили УЕФА перенести Евро-2020 Ряд европейских футбольных федераций обратились к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой перенести даты проведения чемпионата Европы 2020 года.

Авто Анонсирован обновленный Renault Kaptur для России Дебют новой версии Renault Kaptur для российского рынка состоится в первой половине нынешнего года.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.

Политика Володин оценил поправку о президентских сроках Внесение в Конституцию России поправки о президентских сроках будет способствовать стабильности, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Политика Матвиенко поддерживает идею об «обнулении» президентских сроков Interfax-Russia.ru - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение о снятии ограничения на участие Путина в президентских выборах 2024 года в связи с принятием поправок в Конституцию.