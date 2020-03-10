Экономика

ИзвестияИзвестияЦБ ввел временные послабления для банков из-за коронавируса

Банк России вводит временные регуляторные послабления для банков в связи с распространением коронавируса. Об этом во вторник, 10 марта, сообщается на сайте регулятора.
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ЦБ ввел послабления для кредитов туроператорам и производителям лекарств

РБК03:49

ЦБ даст банкам послабления для смягчения последствий коронавируса

Коммерсантъ03:48

ЦБ вводит дополнительные регуляторные послабления из-за коронавируса

Газета.Ru03:47

ЦБ вводит ряд регуляторных послаблений в связи с коронавирусом

RT на русском03:45

ЦБ анонсировал регуляторные послабления из-за коронавируса

ТАСС03:41

ЦБ сообщил о временных регуляторных послаблениях для банков из-за коронавируса

Банки.ру03:20

ЦБ даст послабления по кредитам туркомпаниям, чтобы смягчить последствия коронавируса

Интерфакс03:39
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Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»

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Россия применила в Сирии самолёт, за использование которого США грозили ядерным ударом

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Владелец «Ноттингема» и «Олимпиакоса» заразился коронавирусом

Владелец английского клуба «Ноттингем Форест» и греческого «Олимпиакоса» Евангелос Маринакис инфицирован коронавирусом.
Metaratings 09:02
Политика

Путин ждёт лидеров стран антигитлеровской коалиции в Москве на 9 Мая

News.ru 02:59
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Оппозиционеры подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина

Оппозиционеры Татьяна Усманова из «Открытой России», член «Партии перемен» Мария Кузнецова и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию заявку на проведение 21 марта акции протеста против обнуления президентских сроков, передает «Интерфакс».
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Общество

В России появился новый способ кражи денег в интернете

Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
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Футбол

Национальные футбольные федерации попросили УЕФА перенести Евро-2020

Ряд европейских футбольных федераций обратились к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой перенести даты проведения чемпионата Европы 2020 года.
Ruposters.ru 09:38
Футбол

Приостановлена продажа билетов на товарищеский матч Молдавия – Россия

Продажа билетов на товарищеский футбольный матч сборных Молдавии и России приостановлена из-за коронавируса, сообщила пресс-служба Молдавской федерации футбола.
Аргументы и Факты 08:02
Происшествия

В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей

Полиция в Иркутске проводит проверку из-за учиненного покупательницей погрома в аптеке, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
РИА Новости 04:20
Авто

Анонсирован обновленный Renault Kaptur для России

Дебют новой версии Renault Kaptur для российского рынка состоится в первой половине нынешнего года.
Тарантас Ньюс 06:03
Общество

Принц Гарри с женой в последний раз приняли участие в публичном мероприятии

8 января принц Гарри и Меган Маркл сообщили о желании отказаться от обязанностей членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.
Известия вчера в 20:45
Происшествия

Материалы «сетевиков», которые до «Вестей недели» не публиковал никто

Следователи уже заявили, что будут изучать все версии убийства Екатерины Левченко и Артема Дорофеева.
Вести.Ru 08 марта в 14:58
Финансы

ЦБ начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке

Банк России начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Это сделано в рамках для поддержки курса рубля.
Общественное телевидение России 05:21
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском 04:04
Финансы

При открытии МосБиржи рухнули рубль и российский рынок акций

Виталия Невар / Новый Калининград При открытии торгов на Московской бирже российский рынок акций и курс рубля рухнули.
Новый Калининград.Ru 03:27
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Рэпер Джиган публично попросил прощения у Самойловой

Рэп-исполнитель Джиган в своем Instagram попросил прощения у супруги Оксаны Самойловой.
ФАН 08 марта в 20:49
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Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко

Российский боец MMA Магомед Исмаилов рассказал поклонникам об итогах общения с Рамзаном Кадыровым и Александром Емельяненко.
Лезги газет 08:52
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Бывший топ-менеджер РЖД возглавил совет директоров «Синары»

Бывший первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Александр Мишарин возглавил совет директоров холдинга "Синара - Транспортные машины", сообщает пресс-служба "Синары".
Интерфакс 10:07
Общество

Все школы Липецкой области закрывают на двухнедельный карантин

Все школьники Липецкой области с 11 марта уйдут на двухнедельный карантин из-за угрозы распространения коронавируса.
ТАСС 09:22
Здоровье

Второй в истории пациент полностью излечился от ВИЧ

Врачи подтвердили, что второй пациент за всю историю полностью излечился от ВИЧ, говорится в докладе, опубликованном в журнале Lancet.
РИА Новости 09:26
Автоспорт

Хельмут Марко: Red Bull – главный соперник Mercedes

Консультант концерна Red Bull по автоспорту Хельмут Марко доволен тем, как команда провела подготовку к сезону.
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Кокорин заявил о нежелании возвращаться в «Зенит»

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Володин оценил поправку о президентских сроках

Внесение в Конституцию России поправки о президентских сроках будет способствовать стабильности, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Газета.Ru 10:10
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Матвиенко поддерживает идею об «обнулении» президентских сроков

Interfax-Russia.ru - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение о снятии ограничения на участие Путина в президентских выборах 2024 года в связи с принятием поправок в Конституцию.
Интерфакс - Россия 09:48
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Собор Святого Петра в Ватикане закрыли для туристов из-за коронавируса

Интерфакс 09:55
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Крупное ДТП затормозило движение на Октябрьской набережной Петербурга

Крупное ДТП с участием нескольких автомобилей стало причиной большой пробки, образовавшейся днем 10 марта на Октябрьской набережной в Невском районе на востоке Санкт-Петербурга.
REGNUM 09:46
Общество

В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу

В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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Количество заболевших коклюшем в России за год выросло на 40%

В январе 2020 года в России заболели коклюшем 1758 человек. Большая часть из них (89%) — дети до 14 лет.
РБК 00:00
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Какие поломки случаются у Renault Logan Stepway после 15 000 км

Эксперты рассказали, какие поломки случаются у Renault Logan Stepway после 15 000 километров пробега.
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