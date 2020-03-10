Экономика
ИзвестияЦБ ввел временные послабления для банков из-за коронавируса
Банк России вводит временные регуляторные послабления для банков в связи с распространением коронавируса. Об этом во вторник, 10 марта, сообщается на сайте регулятора.
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Музыка
Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»
Политика
Госдума рассмотрит поправку о досрочных парламентских выборах
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные парламентские выборы после принятия поправок в Конституцию, сообщает «РИА Новости».
Армия и оружие
Россия применила в Сирии самолёт, за использование которого США грозили ядерным ударом
Ранее в США грозили России ядерным ударом, если она попытается использовать самолёты Ил-22ПП «Порубщик» против американских космических аппаратов, при этом, на сегодняшний день, Россия не подтвердила применение этих самолётов в Сирии.
Спорт
Владелец «Ноттингема» и «Олимпиакоса» заразился коронавирусом
Владелец английского клуба «Ноттингем Форест» и греческого «Олимпиакоса» Евангелос Маринакис инфицирован коронавирусом.
Политика
Оппозиционеры подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина
Оппозиционеры Татьяна Усманова из «Открытой России», член «Партии перемен» Мария Кузнецова и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию заявку на проведение 21 марта акции протеста против обнуления президентских сроков, передает «Интерфакс».
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Футбол
Национальные футбольные федерации попросили УЕФА перенести Евро-2020
Ряд европейских футбольных федераций обратились к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой перенести даты проведения чемпионата Европы 2020 года.
Футбол
Приостановлена продажа билетов на товарищеский матч Молдавия – Россия
Продажа билетов на товарищеский футбольный матч сборных Молдавии и России приостановлена из-за коронавируса, сообщила пресс-служба Молдавской федерации футбола.
Происшествия
В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей
Полиция в Иркутске проводит проверку из-за учиненного покупательницей погрома в аптеке, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Авто
Анонсирован обновленный Renault Kaptur для России
Дебют новой версии Renault Kaptur для российского рынка состоится в первой половине нынешнего года.
Общество
Принц Гарри с женой в последний раз приняли участие в публичном мероприятии
8 января принц Гарри и Меган Маркл сообщили о желании отказаться от обязанностей членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.
Происшествия
Материалы «сетевиков», которые до «Вестей недели» не публиковал никто
Следователи уже заявили, что будут изучать все версии убийства Екатерины Левченко и Артема Дорофеева.
Финансы
ЦБ начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке
Банк России начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Это сделано в рамках для поддержки курса рубля.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Финансы
При открытии МосБиржи рухнули рубль и российский рынок акций
Виталия Невар / Новый Калининград При открытии торгов на Московской бирже российский рынок акций и курс рубля рухнули.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично попросил прощения у Самойловой
Рэп-исполнитель Джиган в своем Instagram попросил прощения у супруги Оксаны Самойловой.
Единоборства
Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко
Российский боец MMA Магомед Исмаилов рассказал поклонникам об итогах общения с Рамзаном Кадыровым и Александром Емельяненко.
Общество
Бывший топ-менеджер РЖД возглавил совет директоров «Синары»
Бывший первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Александр Мишарин возглавил совет директоров холдинга "Синара - Транспортные машины", сообщает пресс-служба "Синары".
Общество
Все школы Липецкой области закрывают на двухнедельный карантин
Все школьники Липецкой области с 11 марта уйдут на двухнедельный карантин из-за угрозы распространения коронавируса.
Здоровье
Второй в истории пациент полностью излечился от ВИЧ
Врачи подтвердили, что второй пациент за всю историю полностью излечился от ВИЧ, говорится в докладе, опубликованном в журнале Lancet.
Автоспорт
Хельмут Марко: Red Bull – главный соперник Mercedes
Консультант концерна Red Bull по автоспорту Хельмут Марко доволен тем, как команда провела подготовку к сезону.
Политика
Володин оценил поправку о президентских сроках
Внесение в Конституцию России поправки о президентских сроках будет способствовать стабильности, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Политика
Матвиенко поддерживает идею об «обнулении» президентских сроков
Interfax-Russia.ru - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение о снятии ограничения на участие Путина в президентских выборах 2024 года в связи с принятием поправок в Конституцию.
Происшествия
Крупное ДТП затормозило движение на Октябрьской набережной Петербурга
Крупное ДТП с участием нескольких автомобилей стало причиной большой пробки, образовавшейся днем 10 марта на Октябрьской набережной в Невском районе на востоке Санкт-Петербурга.
Общество
В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу
В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Здоровье
Количество заболевших коклюшем в России за год выросло на 40%
В январе 2020 года в России заболели коклюшем 1758 человек. Большая часть из них (89%) — дети до 14 лет.
Авто
Какие поломки случаются у Renault Logan Stepway после 15 000 км
Эксперты рассказали, какие поломки случаются у Renault Logan Stepway после 15 000 километров пробега.