Экономика
ИзвестияЦБ ввел временные послабления для банков из-за коронавируса
Банк России вводит временные регуляторные послабления для банков в связи с распространением коронавируса. Об этом во вторник, 10 марта, сообщается на сайте регулятора.
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с чего всё началось
Так, предполагается предоставить кредитным организациям возможность до 30 сентября не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заёмщика из отраслей туризма и транспорта по ссудам, реструктурированным в связи с сокращением доходов заёмщика на фоне распространения коронавирусной инфекции.RT на русском03:45
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Политика
В Госдуму внесут поправку о досрочных парламентских выборах
Перед заседание с предложением провести досрочные парламентские выборы выступил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отметивший, что его фракция во втором чтении поддержит поправки в Конституцию.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Политика
Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам
Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
Здоровье
Врач рассказал, как очистить организм от токсинов без диет и лекарств
Американский исследователь из медицинского центра Чикагского университета доктор медицины Эндрю Аронсон объяснил, как вывести из организма токсины и не навредить здоровью, передает University of Chicago Medical Center.Доктор пояснил, что человеку без серьезных проблем со здоровьем не стоит изнурять организм различными «чистками».
Хоккей
В Норвегии считают, что ЧМ-2020 по хоккею будет отменён
Глава Норвежского хоккейного союза Оттар Эйде высказал мнение, что чемпионат мира 2020 года в Швейцарии будет отменён из-за ситуации с распространением коронавируса.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган попросил прощения у супруги публично
Джиган разочаровывает своих фанатов, ведя прямые эфиры в своем аккаунте Instagram в пьяном виде.
Происшествия
В Якутске проверяют пункт передержки, где усыпили десятки животных
Происшествия
Суд признал виновным экс-замглавы ФСИН Коршунова по делу о растрате
В июле 2019 года Коршунов получил семь лет колонии за растрату более 263 миллионов рублей бюджетных средств, предназначенных для закупки обуви заключенным.
Общество
ПМЭФ перенесли на 2021 год из-за коронавируса
XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится в 2021 году.
Армия и оружие
В России начали заново формировать «медицинский спецназ»
В России начали заново формировать «медицинский спецназ», попавший в ходе военной реформы под сокращение.
Общество
Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ожидают россиян в мае
Дополнительные выходные ожидают россиян с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда и с 9 по 11 мая, когда будут отмечать День Победы.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Происшествия
На Украине забросали камнями поезд в Москву
На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
Футбол
Вернер рассказал, что думает о том, чтобы остаться в «Лейпциге»
Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер рассказал о том, что сомневается в необходимости покидать нынешнюю команду, несмотря на интерес со стороны большого количества топ-клубов Европы.
Спорт
В конном спорте США раскрыта масштабная допинговая схема
27 человек, включая тренеров и ветеринаров, обвиняются в участии в допинговой схеме в конном спорте США, сообщает New York Times.
Общество
Власти Италии ограничили передвижение по стране
Отменяются все массовые и спортивные мероприятия, закрываются школы и университеты, ограничивается передвижение по стране, сообщил журналистам премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Происшествия
В Италии из-за борьбы с коронавирусом начались тюремные бунты
В Италии запрет на свидания с родственниками и другие ограничения из-за коронавируса привели к тюремным бунтам, пишет газета Corriere della Sera.
Общество
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
Экономика
Что будет с рублем и экономикой России из-за обвала цен на нефть
Что произошло с нефтью и рублем Крах договоренностей ОПЕК + о сокращении нефтедобычи привел 9 марта к сильнейшему с 1991 года однодневному падению цен на нефть Brent, от которых напрямую зависит состояние российской экономики.
Кино
Людмила Артемьева отказалась сниматься в «Сватах-7»
Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях полюбившегося многим сериала «Сваты-7», сообщила ее коллега по кинопроекту Татьяна Кравченко.
Общество
Российские регионы вводят особый режим из-за коронавируса
С 10 марта в Липецкой области объявлен особый режим из-за коронавируса, написано на сайте администрации региона.
Экономика
Мосбиржа открылась обвалом котировок
В первую минуту торгов Мосбиржи все российские фондовые индексы рухнули на 10%.
Финансы
Мосбиржа подняла верхние границы курса доллара и евро
На валютном рынке верхняя граница по доллару поднята до 76 рублей, по евро до 87, сообщает ОТР.
Культура
Известный актер Деннис Миллер стал ведущим RT America
Гостем первого выпуска стал известный комик Джефф Данэм, сообщает RT.
Космос
Россия запатентовала систему передачи энергии из космоса на Землю
Общество
Мультфильм «Маша и Медведь» запустят на Центральном телевидении Китая
Два сезона российского мультсериала «Маша и Медведь» запустят на детском направлении Центрального телевидения Китая с 12 марта.
Происшествия
В Петербурге студент погиб из-за беспечного отношения к оружию
Трагедия стала следствием бездумного баловства с травматическим оружием, которое оказалось заряженным.