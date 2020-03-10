Экономика

ИзвестияИзвестияЦБ ввел временные послабления для банков из-за коронавируса

Банк России вводит временные регуляторные послабления для банков в связи с распространением коронавируса. Об этом во вторник, 10 марта, сообщается на сайте регулятора.
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с чего всё началось
Так, предполагается
 предоставить кредитным организациям возможность до 30 сентября не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заёмщика из отраслей туризма и транспорта по ссудам, реструктурированным в связи с сокращением доходов заёмщика на фоне распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском03:45

Подробнее о событии

Банк России вводит послабления для банков из-за нефти и коронавируса

Российская газета03:51

ЦБ ввел послабления для кредитов туроператорам и производителям лекарств

РБК03:49

ЦБ даст банкам послабления для смягчения последствий коронавируса

Коммерсантъ03:48

ЦБ вводит дополнительные регуляторные послабления из-за коронавируса

Газета.Ru03:47

ЦБ вводит ряд регуляторных послаблений в связи с коронавирусом

RT на русском03:45

ЦБ сообщил о временных регуляторных послаблениях для банков из-за коронавируса

Банки.ру03:20

ЦБ даст послабления по кредитам туркомпаниям, чтобы смягчить последствия коронавируса

Интерфакс03:39
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Политика

В Госдуму внесут поправку о досрочных парламентских выборах

Перед заседание с предложением провести досрочные парламентские выборы выступил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отметивший, что его фракция во втором чтении поддержит поправки в Конституцию.
РБК 05:21
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Известия 00:26
Политика

Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам

Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:43
Происшествия

Школьницу изнасиловали в примерочной ТРЦ в центре Петербурга

REGNUM 02:49
Здоровье

Врач рассказал, как очистить организм от токсинов без диет и лекарств

Американский исследователь из медицинского центра Чикагского университета доктор медицины Эндрю Аронсон объяснил, как вывести из организма токсины и не навредить здоровью, передает University of Chicago Medical Center.Доктор пояснил, что человеку без серьезных проблем со здоровьем не стоит изнурять организм различными «чистками».
Medical Note 01:03
Хоккей

В Норвегии считают, что ЧМ-2020 по хоккею будет отменён

Глава Норвежского хоккейного союза Оттар Эйде высказал мнение, что чемпионат мира 2020 года в Швейцарии будет отменён из-за ситуации с распространением коронавируса.
RT на русском 03:03
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган попросил прощения у супруги публично

Джиган разочаровывает своих фанатов, ведя прямые эфиры в своем аккаунте Instagram в пьяном виде.
RuNews24.ru вчера в 02:53
Происшествия

В Якутске проверяют пункт передержки, где усыпили десятки животных

РИА Новости вчера в 23:11
Происшествия

Суд признал виновным экс-замглавы ФСИН Коршунова по делу о растрате

В июле 2019 года Коршунов получил семь лет колонии за растрату более 263 миллионов рублей бюджетных средств, предназначенных для закупки обуви заключенным.
РИА Новости 04:36
Общество

ПМЭФ перенесли на 2021 год из-за коронавируса

XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится в 2021 году.
Известия 05:02
Армия и оружие

В России начали заново формировать «медицинский спецназ»

В России начали заново формировать «медицинский спецназ», попавший в ходе военной реформы под сокращение.
Lenta.ru вчера в 23:06
Общество

Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ожидают россиян в мае

Дополнительные выходные ожидают россиян с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда и с 9 по 11 мая, когда будут отмечать День Победы.
ТАСС 02:46
Здоровье

Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Lenta.ru 01:08
Происшествия

На Украине забросали камнями поезд в Москву

На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.
Lenta.ru 05:35
Энергетика

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков

Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
РИА Новости вчера в 11:30
Футбол

Вернер рассказал, что думает о том, чтобы остаться в «Лейпциге»

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер рассказал о том, что сомневается в необходимости покидать нынешнюю команду, несмотря на интерес со стороны большого количества топ-клубов Европы.
Спорт-Экспресс 03:57
Спорт

В конном спорте США раскрыта масштабная допинговая схема

27 человек, включая тренеров и ветеринаров, обвиняются в участии в допинговой схеме в конном спорте США, сообщает New York Times.
Чемпионат 04:25
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Власти Италии ограничили передвижение по стране

Отменяются все массовые и спортивные мероприятия, закрываются школы и университеты, ограничивается передвижение по стране, сообщил журналистам премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Ведомости вчера в 17:54
Происшествия

В Италии из-за борьбы с коронавирусом начались тюремные бунты

В Италии запрет на свидания с родственниками и другие ограничения из-за коронавируса привели к тюремным бунтам, пишет газета Corriere della Sera.
Росбалт вчера в 19:40
Общество

Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
РИА Новости 03:00
Экономика

Что будет с рублем и экономикой России из-за обвала цен на нефть

Что произошло с нефтью и рублем Крах договоренностей ОПЕК + о сокращении нефтедобычи привел 9 марта к сильнейшему с 1991 года однодневному падению цен на нефть Brent, от которых напрямую зависит состояние российской экономики.
РБК вчера в 13:09
Кино

Людмила Артемьева отказалась сниматься в «Сватах-7»

Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях полюбившегося многим сериала «Сваты-7», сообщила ее коллега по кинопроекту Татьяна Кравченко.
iReactor 04:43
Общество

Российские регионы вводят особый режим из-за коронавируса

С 10 марта в Липецкой области объявлен особый режим из-за коронавируса, написано на сайте администрации региона.
Газета.Ru 05:12
Экономика

Мосбиржа открылась обвалом котировок

В первую минуту торгов Мосбиржи все российские фондовые индексы рухнули на 10%.
Вести.Ru 03:16
Финансы

Мосбиржа подняла верхние границы курса доллара и евро

На валютном рынке верхняя граница по доллару поднята до 76 рублей, по евро до 87, сообщает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 21:24
Культура

Известный актер Деннис Миллер стал ведущим RT America

Гостем первого выпуска стал известный комик Джефф Данэм, сообщает RT.
Rostov gazeta 05:42
Космос

Россия запатентовала систему передачи энергии из космоса на Землю

Smolnarod.ru 04:50
Общество

Мультфильм «Маша и Медведь» запустят на Центральном телевидении Китая

Два сезона российского мультсериала «Маша и Медведь» запустят на детском направлении Центрального телевидения Китая с 12 марта.
RT на русском 02:32
Происшествия

В Петербурге студент погиб из-за беспечного отношения к оружию

Трагедия стала следствием бездумного баловства с травматическим оружием, которое оказалось заряженным.
REGNUM 03:46
Музыка

Little Big перенесла премьеру песни для «Евровидения»

Live24 00:35
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