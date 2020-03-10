Экономика

ИзвестияИзвестияЦБ ввел временные послабления для банков из-за коронавируса

Банк России вводит временные регуляторные послабления для банков в связи с распространением коронавируса. Об этом во вторник, 10 марта, сообщается на сайте регулятора.
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ЦБ ввел послабления для кредитов туроператорам и производителям лекарств

РБК03:49

ЦБ даст послабления по кредитам туркомпаниям, чтобы смягчить последствия коронавируса

Интерфакс03:39

ЦБ вводит дополнительные регуляторные послабления из-за коронавируса

Газета.Ru03:47

ЦБ вводит ряд регуляторных послаблений в связи с коронавирусом

RT на русском03:45

ЦБ сообщил о временных регуляторных послаблениях для банков из-за коронавируса

Банки.ру03:20

ЦБ вводит временные послабления для банков из-за коронавируса

РЕН ТВ03:14

ЦБ даст банкам регуляторные послабления для смягчения последствий коронавируса

Коммерсантъ03:48
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Политика

Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам

Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:43
Шоу-бизнес

Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Вести.Ru 03:38
Финансы

Мосбиржа подняла верхние границы курса доллара и евро

На валютном рынке верхняя граница по доллару поднята до 76 рублей, по евро до 87, сообщает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 21:24
Энергетика

Акции крупнейших российских компаний обвалились

Акции крупнейших российских компаний обвалились после резкого падения цен на нефть, свидетельствуют данные торгов Мосбиржи 10 марта.
Lenta.ru 03:55
Общество

Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ожидают россиян в мае

Дополнительные выходные ожидают россиян с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда и с 9 по 11 мая, когда будут отмечать День Победы.
ТАСС 02:46
Экономика

«Первый канал» и «Россия 1» рассказали об обвале рубля, не упомянув обвал рубля

На российских телеканалах не упомянули, на сколько снизился рубль по отношению к доллару и евро, а также заверили, что Россия была готова к такому сценарию, — первым об этом написал TJournal.
Дождь 03:54
Экономика

Петербуржцы выстроились в очереди за валютой из-за обвала курса рубля

Lenta.ru вчера в 12:29
Экономика

Решетников анонсировал изменение системы управления госинвестициями

На фоне скачков на внешних рынках глава правительства Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в систему управления государственными инвестициями.
РБК 02:21
Общество

Прокурор по делу MH17 процитировал Солженицына в суде

Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил речь в суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH17, процитировав писателя Александра Солженицына.
Lenta.ru вчера в 19:16
Гаджеты

Только 10 марта: в России снова на один день появится в продаже очень интересный смартфон Honor

Сегодня, 10 марта, пройдет однодневная вторая волна продаж смартфона Honor View 30 Pro.
Dgl.ru 04:03
Энергетика

Мировые цены на нефть растут на 7% после резкого снижения котировок

Во вторник утром мировые цены на нефть коррекционно растут на 7% после падения на 24-25% днем ранее из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.
РИА Новости 01:26
Энергетика

Uniper заявила, что «Северный поток-2» запустят, несмотря на задержку

Немецкая компания Uniper заявила, что проект «Северный поток-2» будет запущен, несмотря на задержку в реализации.
Ореанда-Новости 03:55
Здоровье

Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Lenta.ru 01:08
Происшествия

В Тюмени оперативника нашли мертвым в отделе полиции

Сотрудник полиции Тюмени найден мертвым на рабочем месте, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
РИА Новости 02:08
Политика

Конституционная поправка о детях будет скорректирована

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объявил, что будет предложена другая формулировка конституционной поправки о детях, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:28
Политика

В Германии связались с СК по делу экс-нациста Оберлендера

Следственный комитет РФ в феврале запросил у Канады материалы по делу 96-летнего Гельмута Оберлендера (Helmut Oberlander - нем.) - экс-переводчика действовавшего в годы войны на юге СССР нацистского подразделения, организовавшего убийство 214 детдомовцев в Ейске и другие преступления.
РИА Новости 03:26
Финансы

На фоне мировой паники Банк России начинает продажу валюты

"Банк России принял решение начать 10 марта 2020 года упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила", — сообщается в заявлении регулятора.
Вести.Ru 02:20
Армия и оружие

Госдеп указал российские вооружения для включения в продление СНВ-3

Госдеп США перечислил российские вооружения, которые желает включить в продление Договора между Россией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), действие которого заканчивается в начале 2021 года.
Газета.Ru вчера в 18:16
Энергетика

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков

Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
РИА Новости вчера в 11:30
Политика

Путин назвал чушью слова Зеленского об Освенциме

27 января украинский лидер во время выступления на мероприятии, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), заявил, что лагерь был освобожден бойцами 100-й Львовской дивизии 1-го Украинского фронта.
Lenta.ru 03:20
Хоккей

Овечкин догнал Пастрняка в борьбе за звание лучшего снайпера сезона

Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне. По этому показателю он догнал лидера списка лучших бомбардиров Давида Пастрняка из «Бостон Брюинз».
РБК 00:56
Происшествия

Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

REGNUM вчера в 15:25
Политика

Захарова оценила рекомендацию Италии воздержаться от поездок в Россию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала рекомендацию итальянского посольства в Москве воздержаться от поездок в Россию.
РИА Новости 02:27
Общество

Вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Страховщики начали с 8 марта этого года по-новому оформлять полисы обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) для владельцев транспортных средств.
Газета.Ru 08 марта в 07:55
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов ответил на подколы Макгрегора

После завершения пресс-конференции с американцем Тони Фергюсоном, где Нурмагомедов подчеркнул, что ему не впервой принимать участие в уличных драках, Макгрегор отправился потроллить его в твиттере.
Замана 02:41
Общество

Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
РИА Новости 03:00
Общество

В Белоруссии число заболевших коронавирусом выросло до девяти человек

МИНЗДРАВ БЕЛОРУССИИ СООБЩИЛ, ЧТО ПОДТВЕРЖДЕНЫ ЕЩЕ ТРИ СЛУЧАЯ ИНФИЦИРОВАНИЯ НОВЫМ КОРОНАВИРУСОМ В СТРАНЕ, ОБЩЕЕ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ ВОЗРОСЛО ДО 9 РИА НОВОСТИ
РИА Новости 04:12
Происшествия

Российская семья погибла в ДТП в Гватемале

Российская семья с 5-летним сыном ехала на личном автомобиле и столкнулась в лоб с грузовиком.
Интерфакс 04:11
Экономика

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили

О компании "АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
ТАСС 04:08
Экономика

Мошенники стали в четыре раза реже подменять номера банков при звонках

Телефонные мошенники стали в четыре раза реже использовать подмену номеров при звонках от имени банка клиенту или при звонке самой жертвы мошенничества в банк.
Ведомости 01:08
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