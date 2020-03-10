Экономика
ИзвестияЦБ ввел временные послабления для банков из-за коронавируса
Банк России вводит временные регуляторные послабления для банков в связи с распространением коронавируса. Об этом во вторник, 10 марта, сообщается на сайте регулятора.
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Политика
Досрочные парламентские выборы предложат Госдуме
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сослался на регламент и заявил, что поправку нужно подготовить и раздать в зале для рассмотрения.
Политика
Кремль подтвердил, что Трамп не приедет в Москву на День Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент США Дональд Трамп не приедет в Москву 9 мая на мероприятия по случаю 75-летней годовщины Победы во Второй мировой войне, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Происшествия
В Гватемале российская семья погибла в ДТП
Экономика
АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля
Крупнейший автопроизводитель России, компания «АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию в связи с резким снижением курса рубля.
Шоу-бизнес
Степаненко впервые пошутила о разводе с Петросяном
Телеведущая Елена Степаненко во время своего юмористического концерта «Ирония весны» на канале «Россия 1» впервые пошутила о разводе с Евгением Петросяном.
Футбол
Матч «Барселоны» и «Наполи» пройдет без зрителей
Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи" состоится без зрителей.
Шоу-бизнес
Рита Дакота отметила день рождения с Владом Соколовским
Рита в свою очередь не собирается заставлять дочь называть Белогая папой. Влад Соколовский изменял беременной Рите Дакоте с Катей Жужей.
Политика
Эрдоган заявил об уничтожении восьми «Панцирей» в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган по возвращении из Брюсселя заявил, что его вооруженные силы уничтожили в сирийском Идлибе восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Армия и оружие
«Жестокий бой, несём потери»: паника украинских пропагандистов по ситуации в Песках
Украинские пропагандисты утверждают, что «сепаратисты» обстреливают позиции ВСУ под Песками из 120-122-мм минометов и гаубиц.
Общество
Прокурор по делу MH17 процитировал Солженицына в суде
Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил речь в суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH17, процитировав писателя Александра Солженицына.
Политика
Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам
Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил на подколы Макгрегора
После завершения пресс-конференции с американцем Тони Фергюсоном, где Нурмагомедов подчеркнул, что ему не впервой принимать участие в уличных драках, Макгрегор отправился потроллить его в твиттере.
Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.
Энергетика
Трамп назвал причиной падения рынков Россию и фейковые новости
Обвал на рынках произошел 9 марта из-за новостей о том, что сделка ОПЕК+, ограничивающая добычу нефти, перестанет действовать с 1 апреля.
Общество
ФБК рассказал о тайной империи Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна
По данным ФБК, через производство выходящей на НТВ телепередачи «Международная пилорама», которую ведёт Кеосаян, супруги через подконтрольную им фирму «Инвенто» получили практически полмиллиарда рублей.
Общество
Си Цзиньпин прибыл в Ухань для проверки ситуации с коронавирусом
Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник, 10 марта, прибыл в город Ухань — эпицентр вспышки нового коронавируса, сообщает телеканал CCTV.
Экономика
ЦБ анонсировал формулу продажи акций Сбербанка без оферты миноритариям
Центробанк в условиях волатильности на финансовых рынках изменит схему выкупа акций у миноритариев Сбербанка в рамках сделки по его продаже правительству.
Экономика
Российский рынок акций рухнул после обвала нефти
Российский рынок ценных бумаг на открытии торгов рухнул вслед за обвалом нефтяных котировок.
Культура
Комик Деннис Миллер стал ведущим нового проекта на RT America
Телеканал RT America объявил во вторник о старте нового проекта Dennis Miller +1, передает RT на русском.
Политика
Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами
Заявление президента Украины Владимира Зеленского об освобождении концлагеря Освенцим украинцами — чушь, сказал российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Происшествия
В московской школе женщина убила охранника 8 Марта
В московской школе женщина убила охранника 8 марта.
Происшествия
На Украине забросали камнями поезд в Москву
На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.
Политика
Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году
Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Экономика
Минфин России прокомментировал падение цен на нефть
Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут на 7% после резкого снижения котировок
Во вторник утром мировые цены на нефть коррекционно растут на 7% после падения на 24-25% днем ранее из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.
Происшествия
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Экономика
В Москве прокомментировали разрыв сделки с ОПЕК
В Москве прокомментировали разрыв сделки с ОПЕК. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на чиновников, близких к Кремлю.
Происшествия
На Урале объявлена в розыск вернувшаяся из Италии туристка
В Миассе Челябинской области полиция разыскивает горожанку, отказавшуюся пройти карантин после возвращения из Италии.
Политика
Министром образования Украины стал специалист по истории индейцев
Временным исполняющим обязанности министра образования и науки Украины стал кандидат исторических наук, специалист по истории индейцев майя Юрий Полюхович.