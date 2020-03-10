Банк России вводит временные регуляторные послабления для банков в связи с распространением коронавируса. Об этом во вторник, 10 марта, сообщается на сайте регулятора.

Музыка Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.

Экономика Падение рубля: цены вырастут по нескольким причинам В связи с резким снижением курса рубля и падением нефтяных котировок населению России стоит ожидать повышения цен практически на все товары и услуги, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г. В, Плеханова Екатерина Новикова, комментируя резкое снижение котировок нефти и курса рубля.

Энергетика Падение цен на нефть не отразится на стоимости бензина в России Глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что падение нефтяных котировок в результате развала сделки о сокращении добычи ОПЕК+ никак не отразится на стоимости бензина на АЗС в России.

Здоровье Выявлены новые симптомы коронавируса Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.

Экономика Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина.

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Заворотнюк прервала молчание Ранее ряд СМИ публиковал информацию о смерти Анастасии Заворотнюк, однако данные сведения ее дочь опровергла.

Футбол Чемпионат Италии по футболу остановлен из-за коронавируса По словам Конте, отмена всех регулярных спортивных чемпионатов и отдельных турниров на территории Италии является той жертвой, которую необходимо принести итальянцам, чтобы остановить распространение COVID-19.

Политика Постпред России при ОБСЕ прокомментировал суд по делу MH17 Москва считает проходящий в Нидерландах суд по крушению Boeing (рейс MH17) в Донбассе в июле 2014 года глубоко политизированным "судилищем", заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Шоу-бизнес Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.

Политика Путин призвал прекратить приравнивать Сталина к Гитлеру Президент раскритиковал популярную среди европейских политиков точку зрения о том, что ответственность за начало Второй мировой войны в равной степени лежит и на Гитлере, и на Сталине.

Происшествия На Украине забросали камнями поезд в Москву На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.

Финансы Сбербанк заявил об отсутствии повышенного спроса на валюту У Сбербанка есть достаточный запас рублевой и валютной ликвидности для обеспечения потребностей клиентов, сообщил представитель банка в ответ на запрос РБК.