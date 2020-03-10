Экономика
ИзвестияЦБ ввел временные послабления для банков из-за коронавируса
Банк России вводит временные регуляторные послабления для банков в связи с распространением коронавируса. Об этом во вторник, 10 марта, сообщается на сайте регулятора.
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Футбол
Матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Наполи» пройдёт при пустых трибунах
Ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи" состоится без зрителей. Об этом информирует пресс-служба УЕФА.
Финансы
Курс доллара и евро на Московской бирже уверенно снижается
Напомним, утром 10 марта с открытием Московской биржи доллар вырос до 72,17 рублей, евро — до 81,93 рублей.
Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.
Финансы
Доллар превысил 74 рубля, евро — 85
Курс доллара вырос до 74,41 рубля, евро подорожал до 85,01 рубля.
Экономика
Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей
Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей.
Экономика
Падение рубля: цены вырастут по нескольким причинам
В связи с резким снижением курса рубля и падением нефтяных котировок населению России стоит ожидать повышения цен практически на все товары и услуги, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г. В, Плеханова Екатерина Новикова, комментируя резкое снижение котировок нефти и курса рубля.
Политика
В Госдуме анонсировали досрочные парламентские выборы
Выборы депутатов Госдумы могут состоятся в единый день голосования 20 сентября.
Энергетика
Падение цен на нефть не отразится на стоимости бензина в России
Глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что падение нефтяных котировок в результате развала сделки о сокращении добычи ОПЕК+ никак не отразится на стоимости бензина на АЗС в России.
Культура
Музыкальный фестиваль Coachella отменили из-за вспышки коронавируса
Американские СМИ сообщают, что музыкальный фестиваль Coachella перенесут из-за вспышки коронавируса.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
В связи с празднованием Дня Победы россияне отдыхают с 9 по 11 мая включительно. 30 апреля и 8 мая будут предпраздничными рабочими днями.
Политика
Кремль: Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву
В Кремле подтвердили: президент США Дональд Трамп не сможет приехать на 75-летие Победы в Москву.
Кино
Представлен финальный трейлер «Черной вдовы»
Студия Marvel представила финальный трейлер кинокомикса «Черная вдова».
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о невыгодных для России условиях ОПЕК+
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев рассказал, что участие в сделке ОПЕК+ лишено смысла с точки зрения интересов России.
Политика
Путин похвалил слоган наклеек на авто «Спасибо деду за Победу»
Комментируя слоган других популярных наклеек на авто "Можем повторить", президент обратил внимание, что трактовать эти слова можно по-разному.
Экономика
Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым
Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк прервала молчание
Ранее ряд СМИ публиковал информацию о смерти Анастасии Заворотнюк, однако данные сведения ее дочь опровергла.
Экономика
АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля
Крупнейший автопроизводитель России, компания «АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию в связи с резким снижением курса рубля.
Происшествия
На Урале объявлена в розыск вернувшаяся из Италии туристка
В Миассе Челябинской области полиция разыскивает горожанку, отказавшуюся пройти карантин после возвращения из Италии.
Футбол
Чемпионат Италии по футболу остановлен из-за коронавируса
По словам Конте, отмена всех регулярных спортивных чемпионатов и отдельных турниров на территории Италии является той жертвой, которую необходимо принести итальянцам, чтобы остановить распространение COVID-19.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии
Сообщается, что супруги побывали на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций.
Политика
Постпред России при ОБСЕ прокомментировал суд по делу MH17
Москва считает проходящий в Нидерландах суд по крушению Boeing (рейс MH17) в Донбассе в июле 2014 года глубоко политизированным "судилищем", заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Политика
Путин призвал прекратить приравнивать Сталина к Гитлеру
Президент раскритиковал популярную среди европейских политиков точку зрения о том, что ответственность за начало Второй мировой войны в равной степени лежит и на Гитлере, и на Сталине.
Происшествия
На Украине забросали камнями поезд в Москву
На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.
Финансы
Сбербанк заявил об отсутствии повышенного спроса на валюту
У Сбербанка есть достаточный запас рублевой и валютной ликвидности для обеспечения потребностей клиентов, сообщил представитель банка в ответ на запрос РБК.
Энергетика
Цены на нефть растут после обвала
Цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30% днём ранее. Об этом говорят данные биржевых торгов.
Кино