Экономика
ИзвестияЦБ ввел временные послабления для банков из-за коронавируса
Банк России вводит временные регуляторные послабления для банков в связи с распространением коронавируса. Об этом во вторник, 10 марта, сообщается на сайте регулятора.
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Официально: Horizon Zero Dawn появится на ПК летом 2020 года
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В ДНР заявили об обстреле пригорода Донецка ВСУ
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Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
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Депутат Карелин снял поправку о досрочных выборах в Госдуму
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заметил, что предложение о досрочном голосовании могла внести любая политическая фракция.
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Владелец «Ноттингем Форест» заразился коронавирусом
Владелец "Ноттингем Форест" Евангелос Маринакис на своей странице в Instagram сообщил, что заразился коронавирусом.
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Врачи рассказали о противоопухолевых свойствах витамина В12
Специалисты Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН рассказали о противоопухолевых свойствах витамина В12.
Кино
Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Общество
«Аэрофлот» разрешил бесплатно сдать билеты в Италию и Израиль
В пресс-службе авиакомпании отметили, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат при перелете в города Италии, Франции, Германии и Испании с вылетом по 25 апреля.
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Панин, Широков и Холланд оштрафованы
На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Автомобилиста» Питера Холланда наказание по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.
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Собянин предложил президенту «пойти на выборы, а не переназначиться»
Мэр столицы выступил за то, чтобы действующий президент мог выставить свою кандидатуру на новых выборах Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что озвученная во вторник, 10 марта, идея разрешить действующему президенту участвовать в новых выборах ожидаема.
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Эксперты идентифицировали останки тела знакомой фигурантов дела «Сети»
Экспертиза подтвердила, что найденные под Рязанью останки тела принадлежат знакомой фигурантов дела «Сети» (признана террористической и запрещена в России) Екатерине Левченко.
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Вот так Dead Space могла бы выглядеть в изометрии
The Brotherhood Games показала, как Dead Space может выглядеть в виде изометрической игры.
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Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
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Дочь Заворотнюк оценила шансы на выздоровление артистки
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна выразила уверенность, что ее мать поправится. Об этом она написала в комментариях в Instagram.
Политика
Оппозиционеры подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина
Оппозиционеры Татьяна Усманова из «Открытой России», член Партии перемен Мария Кузнецова и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию заявку на проведение 21 марта акции протеста против обнуления президентских сроков, передает «Интерфакс».
Общество
В Новой Москве появится инфекционный корпус для борьбы с коронавирусом
В Новой Москве появится мобильный комплекс инфекционной больницы из быстровозводимых конструкций для борьбы с коронавирусом.
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Ближайшие туры Лиги 1 пройдут без зрителей из-за коронавируса
По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции за сутки увеличилось почти на 200 человек - до 1606, скончались 30.
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Две дочери Анджелины Джоли перенесли хирургические операции
Две дочери Анджелины Джоли и Бреде Питта, 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло, за последние два месяца перенесли хирургические операции, из-за чего вся семья посвятила себя заботе о девочках.
Происшествия
Тверской СК задержал мать утонувшей семилетней девочки
Следователи установили, что днём 8 марта девочка находилась на берегу реки вместе со своей матерью.
Общество
Все школы Липецкой области уходят на карантин
Во всех школах Липецкой области с 11 марта вводится двухнедельный карантин из-за коронавируса.
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале фондового рынка
Американский президент Дональд Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале фондового рынка.
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Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский
Финансы
На открытии торгов на Московской бирже обвалился рубль и акции
Курс евро был на уровне 81,89 рубля, что выше на 4,39 рубля уровня закрытия. К 10:15 за доллар давали 71,78 рубля.
Происшествия
В Севастополе двое мужчин сорвались с 16-метровой скалы
В Севастополе в результате падения со скалы в районе мыса Фиолент погиб неизвестный мужчина, второй человек получил множественные травмы.
Авто
Анонсирован обновленный Renault Kaptur для России
Компания Renault анонсировала премьеру обновленного кроссовера Renault Kaptur для российского рынка.