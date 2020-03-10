Экономика
ИзвестияЦБ ввел временные послабления для банков из-за коронавируса
Банк России вводит временные регуляторные послабления для банков в связи с распространением коронавируса. Об этом во вторник, 10 марта, сообщается на сайте регулятора.
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Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Шоу-бизнес
Сергей Полунин и Елена Ильиных рассекретили имя ребенка
Сергей Полунин и Елена Ильиных стали родителями в середине января, но рассказали об этом общественности лишь несколько дней назад.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк оценила шансы на выздоровление артистки
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна выразила уверенность, что ее мать поправится. Об этом она написала в комментариях в Instagram.
Армия и оружие
Аналитик Forbes оценил противоракетную оборону США
Аналитик журнала Forbes Лорен Тампсон назвал минусы американской противоракетной обороны (ПРО), пишет издание «Невские новости».
Политика
Путин назвал условия для своего участия в новых президентских выборах
Глава РФ Владимир Путин рассказал о двух условиях, которые должны быть выполнены, чтобы он участвовал в выборах нового президента.
Армия и оружие
Американская подлодка всплыла сквозь лед у российской базы в Арктике
В Арктике, пробив лед, всплыла подводная лодка Toledo типа Los Angeles Военно-морских сил (ВМС) США.
Финансы
ЦБ РФ с 10 марта начнет продажу валюты на внутреннем рынке
Банк России с 10 марта начнет упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, данные операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил регулятор.
Политика
В Москве подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина
Татьяна Усманова из «Открытой России», Мария Кузнецова из «Партии перемен» и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против снятия ограничений для действующего президента участвовать в выборах главы государства, сообщает «Интерфакс».
Здоровье
Количество заболевших коклюшем в России выросло на 40%
Количество заболевших коклюшем в России в 2019 году выросло на 40%, до 14 406 человек, подсчитал РБК на основе данных Роспотребнадзора об инфекционных и паразитарных заболеваниях.
Экономика
Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей
Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей.
Происшествия
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Общество
Липецкая область ввела режим повышенной готовности из-за коронавируса
Во вторник, 10 марта, Липецкая область ввела режим повышенной готовности из-за вспышки коронавируса.
Происшествия
Эксперты идентифицировали останки тела знакомой фигурантов дела «Сети»
Экспертиза подтвердила, что найденные под Рязанью останки тела принадлежат знакомой фигурантов дела «Сети» (признана террористической и запрещена в России) Екатерине Левченко.
Космос
Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих»
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками с космодрома Байконур перенесен на два месяца из-за обнаружения "некачественных комплектующих", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директор Центра Хруничева, занимающегося производством ракет, Алексея Варочко.
Кино
Актриса Артемьева отказалась от съёмок в сериале «Сваты»
Об отказе Артемьевой от съёмок рассказала актриса Татьяна Кравченко, сообщает 10 марта «Собеседник».
Экономика
Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провёл совещание по экономическим вопросам, на котором обсудили меры по сохранению стабильности российской экономики.
Политика
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
Общество
В Китае рассказали, когда в мире закончится эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса COVID-2019 продлится в мире по меньшей мере до июня, предположил глава комиссии госкомитета по здравоохранению КНР Чжун Наньшань.
Финансы
Украинский нацбанк бросился спасать гривну
«Текущая ситуация на украинском валютном рынке – и межбанковском и наличном – сложилась под влиянием прежде всего психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект», – сообщает Нацбанк.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл распрощались с королевскими обязанностями
Принц потерял финансовую поддержку Букингемского дворца, а также право именоваться «высочеством», но при этом сохранил за собой титул герцога и возможность вернуть прежний статус в течение года.
Экономика
Калининградская область выдала первую сельскую ипотеку по госпрограмме
Первый ипотечный кредит по ставке 2,7% годовых в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" выдали в Калининградской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
Политика
В Гааге начался суд по делу о сбитом над Донбассом «Боинге»
9 марта в Гааге начался суд по делу об уничтожении Boeing-777, который был сбит над Донецкой областью Украины в 2014 году.
Политика
Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне
Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев назвал обвал цен на нефтяном рынке экономической войной и высоко оценил шансы России на победу.