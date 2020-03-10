Экономика

ИзвестияИзвестияЦБ ввел временные послабления для банков из-за коронавируса

Банк России вводит временные регуляторные послабления для банков в связи с распространением коронавируса. Об этом во вторник, 10 марта, сообщается на сайте регулятора.
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ЦБ ввел послабления для кредитов туроператорам и производителям лекарств

РБК03:49

ЦБ даст банкам послабления для смягчения последствий коронавируса

Коммерсантъ03:48

ЦБ даст послабления по кредитам туркомпаниям, чтобы смягчить последствия коронавируса

Интерфакс03:39

ЦБ вводит ряд регуляторных послаблений в связи с коронавирусом

RT на русском03:45

ЦБ анонсировал регуляторные послабления из-за коронавируса

ТАСС03:41

ЦБ сообщил о временных регуляторных послаблениях для банков из-за коронавируса

Банки.ру03:20

ЦБ вводит дополнительные регуляторные послабления из-за коронавируса

Газета.Ru03:47
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Автоматически обработано 7099 источников, обновлено в 12:00, Ашберн
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В Арктике, пробив лед, всплыла подводная лодка Toledo типа Los Angeles Военно-морских сил (ВМС) США.
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В Москве подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина

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Количество заболевших коклюшем в России в 2019 году выросло на 40%, до 14 406 человек, подсчитал РБК на основе данных Роспотребнадзора об инфекционных и паразитарных заболеваниях.
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Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей

Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей.
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Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

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Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском 04:04
Общество

Липецкая область ввела режим повышенной готовности из-за коронавируса

Во вторник, 10 марта, Липецкая область ввела режим повышенной готовности из-за вспышки коронавируса.
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Эксперты идентифицировали останки тела знакомой фигурантов дела «Сети»

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Космос

Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих»

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками с космодрома Байконур перенесен на два месяца из-за обнаружения "некачественных комплектующих", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директор Центра Хруничева, занимающегося производством ракет, Алексея Варочко.
Газета.Ru 11:02
Кино

Актриса Артемьева отказалась от съёмок в сериале «Сваты»

Об отказе Артемьевой от съёмок рассказала актриса Татьяна Кравченко, сообщает 10 марта «Собеседник».
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Экономика

Мишустин провел совещание по экономическим вопросам

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провёл совещание по экономическим вопросам, на котором обсудили меры по сохранению стабильности российской экономики.
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Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
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Армия и оружие

Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»

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В Китае рассказали, когда в мире закончится эпидемия коронавируса

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«Текущая ситуация на украинском валютном рынке – и межбанковском и наличном – сложилась под влиянием прежде всего психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект», – сообщает Нацбанк.
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Принц Гарри и Меган Маркл распрощались с королевскими обязанностями

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Первый ипотечный кредит по ставке 2,7% годовых в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" выдали в Калининградской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
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Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне

Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев назвал обвал цен на нефтяном рынке экономической войной и высоко оценил шансы России на победу.
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