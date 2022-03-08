Будьте в Плюсе

ЦБ ввел временный порядок обращения наличной валюты

Банк России вводит временный порядок операций с наличной валютой, сообщает
 регулятор.
Москва 24
Снять можно будет и больше средств, однако остальную часть денег можно будет получить в рублях по курсу на день выдачи, сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ
"Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт", - отмечает регулятор.
ТАСС
Получить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков без исключения.
Finam.Ru

Подробнее о событии

ЦБ вводит временный порядок операций с наличной валютой
КМВ Новости16:23
ЦБ запретил снимать с вкладов более $10 тыс. наличными и продажу валюты гражданам
Коммерсантъ16:09
Центробанк вводит временный порядок операций с наличной валютой до 9 сентября 2022
Комсомольская правда16:18
Центробанк ввёл временный порядок операций с наличной валютой
RT на русском16:10
ЦБ ввел временный порядок обращения наличной валюты
РБК16:10
Банкс России ввел с 9 марта по 9 сентября временный порядок операций с наличной валютой
Телеканал 360°16:10
ЦБ с 9 марта по 9 сентября временно ограничит выдачу валюты на сумму свыше $10 тыс
Lenta.ru16:23

Интересное

Власти Британии смогут задерживать любой самолет России в воздушном пространстве страны

Британские власти получили возможность задерживать любой российский самолет, который окажется в воздушном пространстве королевства.
ТАСС16:29

Минфин США установил срок окончания поставок нефти из России до 22 апреля

Министерство финансов США установило срок завершения сделок по импорту нефтепродуктов и угля из России до 22 апреля 2022 года, говорится в заявлении ведомства.
РБК16:17

«Бавария» разгромила «Зальцбург» в ответном матче и вышла в четвертьфинал ЛЧ

Мюнхенская «Бавария» обыграла «Зальцбург» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
RT на русском16:51

Нуланд: США изучают способы ограничения доступа России к криптовалютам

США изучают способы ограничения доступа России к криптовалютам.
RT на русском16:02

Die Welt: Европа засомневалась в надежности США и Байдена

Европа сомневается в лидерских способностях президента США Джо Байдена, следует из статьи немецкой газеты Die Welt.
Известиявчера в 07:15

Компания PepsiCo прекратит рекламную деятельность и продажу напитков в России

Компания PepsiCo прекратит рекламную деятельность и продажу напитков в России. Об этом в среду, 9 марта, сообщает Reuters.
Lenta.ru16:30

Цены на бензин в США достигли 4,17 доллара за галлон и превысили исторический максимум

Розничные цены на бензин в США достигли во вторник исторического максимума, превысив 4,17 доллара за галлон, сообщила Американская автомобильная ассоциация.
РИА Новостивчера в 09:29

Проект «Война с фейками» нашел признаки того, что местонахождение Зеленского скрывают

Президент Украины Владимир Зеленский выехал за пределы Киева, а записанное им обращение, возможно, смонтировано, пишет Telegram-канал "Война с фейками".
РИА Новостивчера в 13:33

Apple представила бюджетный iPhone с поддержкой 5G и новым процессором

Apple на своей презентации представила обновленную модель своего смартфона iPhone SE с новым процессором и поддержкой 5G.
ТАССвчера в 14:50