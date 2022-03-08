РБКЦБ ввел временный порядок обращения наличной валютыБанк России вводит временный порядок операций с наличной валютой, сообщает регулятор.Москва 24Снять можно будет и больше средств, однако остальную часть денег можно будет получить в рублях по курсу на день выдачи, сообщается на сайте регулятора.Коммерсантъ"Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт", - отмечает регулятор.ТАССПолучить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков без исключения.Finam.RuЧитать далееСвернутьРБКРБКe1.ruТК ЗвездаПятый каналГазета.RuИзвестияБрянские новостиПрофильРосбалтГлавный региональныйКомсомольская правдаГоворит НотариатСахалин.ИнфоГлас Народа78.ruНТВGazeta.SPbReadovka NewsLife.ruИА "Реалист"Телеканал 360°Подробнее о событииЦБ вводит временный порядок операций с наличной валютойКМВ Новости16:23ЦБ запретил снимать с вкладов более $10 тыс. наличными и продажу валюты гражданамКоммерсантъ16:09Центробанк вводит временный порядок операций с наличной валютой до 9 сентября 2022Комсомольская правда16:18Центробанк ввёл временный порядок операций с наличной валютойRT на русском16:10ЦБ ввел временный порядок обращения наличной валютыРБК16:10Банкс России ввел с 9 марта по 9 сентября временный порядок операций с наличной валютойТелеканал 360°16:10ЦБ с 9 марта по 9 сентября временно ограничит выдачу валюты на сумму свыше $10 тысLenta.ru16:23Показать ещёОценить502Поделиться