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ЦБ РФ до 9 сентября установил ограничение на выдачу средств с валютных вкладов и счетов

Банк России с 9 марта по 9 сентября устанавливает порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан, предусматривающий снятие до $10 тысяч в наличной валюте, остальное - в рублях по курсу, говорится в сообщении ЦБ.
Интерфакс
Снять можно будет и больше средств, однако остальную часть денег можно будет получить в рублях по курсу на день выдачи, сообщается на сайте
 регулятора.
Коммерсантъ
Получить валюту можно будет в кассе банка, – говорится в пресс-релизе Банка России.
SIA.ru
Получить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков без исключения.
Finam.Ru

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