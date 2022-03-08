"Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт", - отмечает регулятор.
Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Россия в ходе проводимой спецоперации может получить доступ к материалам размещенных на Украине американских биологических лабораторий, заявила замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
"По указанию министра обороны и по приглашению наших польских союзников командующий Европейским командованием ВС США генерал Уолтерс отдал приказ о передислокации двух батарей ЗРК Patriot в Польшу", — сказал Миллер.
Министерство обороны Великобритании заявило, что военным запрещено отправляться на Украину, в противном случае к ним могут применить дисциплинарные и административные меры, сообщает газета Independent.