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ЦБ ввел временный порядок обращения наличной валюты до 9 сентября

Банк России установил временный порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан.
Коммерсантъ
Снять можно будет и больше средств, однако остальную часть денег можно будет получить в рублях по курсу на день выдачи, сообщается на сайте
 регулятора.
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Получить валюту можно будет в кассе банка, – говорится в пресс-релизе Банка России.
SIA.ru
"Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт", - отмечает регулятор.
ТАСС

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