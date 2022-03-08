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ЦБ ввел временный порядок обращения наличной валюты до 9 сентября

Снять можно будет и больше средств, однако остальную часть денег можно будет получить в рублях по курсу на день выдачи, сообщается на сайте
 регулятора.
Коммерсантъ
Центробанк отмечает, что условия по вкладам меняться не будут, а проценты будут начислять в валюте вклада на момент открытия.
РЕН ТВ
Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме, сообщает Банк России.
Северпост
Получить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков без исключения.
РИА Новости

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ЦБ ввел временный порядок обращения наличной валюты до 9 сентября
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