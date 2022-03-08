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ЦБ ввел временный порядок обращения наличной валюты до 9 сентября

Банк России установил временный порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан.
Коммерсантъ
Снять можно будет и больше средств, однако остальную часть денег можно будет получить в рублях по курсу на день выдачи, сообщается на сайте
 регулятора.
Коммерсантъ
Получить валюту можно будет в кассе банка, – говорится в пресс-релизе Банка России.
SIA.ru
"Получить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков без исключения. Банкам может требоваться несколько дней, для того чтобы привезти необходимую сумму в наличной валюте в конкретное отделение", - указывает ЦБ.
ТАСС

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