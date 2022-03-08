"Получить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков без исключения. Банкам может требоваться несколько дней, для того чтобы привезти необходимую сумму в наличной валюте в конкретное отделение", - указывает ЦБ.
Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Россия в ходе проводимой спецоперации может получить доступ к материалам размещенных на Украине американских биологических лабораторий, заявила замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
Взяв за основу Mercedes-AMG E 63 S с 4-литровым турбомотором V8, рабочий объём двигателя в Brabus увеличили до 4,5 литров, а также установили более производительные нагнетатели и изменили программу управления.
«Министр торговли Джина Раймондо выпустила строгое предупреждение в адрес китайских компаний, которые могут пренебречь объявленными ограничениями США на экспорт в Россию, заявив, что США отрежут их от американского оборудования и программного обеспечения, которое им необходимо для производства своей продукции», — пишет издание.
США по приглашению Польши перебрасывают в страну две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot для отражения потенциальных угроз НАТО, заявил РИА Новости представитель Европейского командования (EUCOM) американских вооруженных сил Адам Миллер.
Министерство обороны Великобритании заявило, что военным запрещено отправляться на Украину, в противном случае к ним могут применить дисциплинарные и административные меры, сообщает газета Independent.