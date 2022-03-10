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ЦБ ввел временный порядок выдачи наличной валюты для бизнеса

После публикации материала РБК Банк России выпустил
 сообщение, подтверждающее введенные для бизнеса меры по выдаче наличной валюты.
РБК
Сумма может быть увеличена «в особых случаях по запросу банка к регулятору».
Forbes
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся резидентами России, могут получить иностранную валюту в наличной форме только для зарубежных командировок и на сумму не более 5 тыс. долларов, пишет ЦБ на официальном сайте.
Капитал страны
Другие валюты российские и иностранные компании смогут снимать со своих счетов без ограничений по курсу, действующему в день выдачи.
Коммерсантъ

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