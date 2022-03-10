Юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся резидентами России, могут получить иностранную валюту в наличной форме только для зарубежных командировок и на сумму не более 5 тыс. долларов, пишет ЦБ на официальном сайте.
Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия выступила с инициативой созыва заседания СБ ООН в связи с деятельностью американских биологических лабораторий на Украине.
Как будут отменять главное ограничение "ковидного" времени — масочный режим, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Сергей Леонов.