Юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся резидентами России, могут получить иностранную валюту в наличной форме только для зарубежных командировок и на сумму не более 5 тыс. долларов, пишет ЦБ на официальном сайте.
Росавиация опровергла заявления начальника управления поддержания летной годности воздушных судов Валерия Кудинова по зарегистрированным в российском реестре самолетам и взаимоотношениям авиакомпаний и лизингодателей.
Генеральный директор «Норникеля» Владимир Потанин считает, что конфискуя активы иностранных компаний, Россия «отбросит» себя в 1917 год, поэтому лучше оставить им возможность вернуться на российский рынок.
«Нисколько не сомневаюсь в том, что эти санкции всё равно бы вводились так или иначе, как они вводились на протяжении многих-многих последних лет», — сказал глава государства на совещании с правительством.