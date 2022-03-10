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ЦБ ввел временный порядок выдачи наличной валюты для бизнеса

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После публикации материала РБК Банк России выпустил
 сообщение, подтверждающее введенные для бизнеса меры по выдаче наличной валюты.
РБК
Сумма может быть увеличена «в особых случаях по запросу банка к регулятору».
Forbes
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся резидентами России, могут получить иностранную валюту в наличной форме только для зарубежных командировок и на сумму не более 5 тыс. долларов, пишет ЦБ на официальном сайте.
Капитал страны
Другие валюты российские и иностранные компании смогут снимать со своих счетов без ограничений по курсу, действующему в день выдачи.
Коммерсантъ

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