Юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся резидентами России, могут получить иностранную валюту в наличной форме только для зарубежных командировок и на сумму не более 5 тыс. долларов, пишет ЦБ на официальном сайте.
По словам представителя Минобороны, некий неонацист по фамилии Береза «объявил о тотальной охоте на российских корреспондентов, освещающих правдивую гуманитарную обстановку в зоне проведения специальной военной операции».
Генеральный директор «Норникеля» Владимир Потанин считает, что, конфискуя активы иностранных компаний, Россия «отбросит» себя в 1917 год, поэтому лучше оставить им возможность вернуться на российский рынок.
Форвард чешского «Рытиржи Кладно» Яромир Ягр в Twitter обратился к нападающему «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину, догнавшему его по количеству голов в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Таможенная подкомиссия одобрила решение о введении запрета до 31 августа 2022 года на вывоз зерновых культур из России в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а также сахара и сахара-сырца за пределы союза.