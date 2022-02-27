Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в ходе пресс-конференции в воскресенье, 27 февраля, объявил, что инвестиции в России государственного пенсионного фонда Норвегии, также известного как нефтяной фонд, будут заморожены.
"Венгерская позиция не изменится, так как венгерским вооруженным силам необходимо все свое вооружение, чтобы иметь возможность защищать границы страны, поэтому, в отличие от Италии и Германии, мы не будем отправлять оружие на Украину", - сказал Орбан в интервью телеканалу М1.