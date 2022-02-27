"Венгерская позиция не изменится, так как венгерским вооруженным силам необходимо все свое вооружение, чтобы иметь возможность защищать границы страны, поэтому, в отличие от Италии и Германии, мы не будем отправлять оружие на Украину", - сказал Орбан в интервью телеканалу М1.