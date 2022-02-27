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ЦБ вводит валютные послабления для банков на срок до 1 июля

ЦБ дал российским банкам временное послабление в отношении обязательности соблюдения размеров открытых валютных позиций, говорится
 в сообщении регулятора.
РБК
Центробанк принял решение о внедрении облегчённых условий работы банков.
Царьград
Срок действия меры — с 18 февраля по 1 июля 2022 года.
РИА Новости
ЦБ также будет непрерывно предоставлять банкам как наличную, так и безналичную ликвидность в рублях.
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Подробнее о событии

ЦБ вводит валютные послабления для банков на срок до 1 июля
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