ЦБ выбрал 12 банков для тестирования системы цифрового рубля
Центральный банк сформировал пилотную группу из 12 банков для тестирования системы цифрового рубля, говорится в сообщении регулятора. Разработку прототипа платформы цифрового рубля планируется завершить в декабре текущего года, а в январе 2022 г. начать тестирование.В источнике
Прокуратура выявила факты недостаточного контроля за детьми в социальном учреждении "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа Иркутска", из которого поступила информация о том, что 12-летний подросток насиловал других воспитанников.
"Установлено, что мужчина 1956 года рождения спасся, мужчина 1945 года рождения погиб, местонахождение молодого человека 1993 года рождения до настоящего времени не установлено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 1 апреля текущего года в РФ стала действовать единая минимальная розничная цена (ЕМРЦ) на сигареты, при этом магазинам разрешили до первого июля реализовать по меньшей цене тот товар, который был закуплен до установления ЕМРЦ.