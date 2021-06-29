Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

ЦБ выбрал 12 банков для тестирования системы цифрового рубля

Центральный банк сформировал пилотную группу из 12 банков для тестирования системы цифрового рубля, говорится в сообщении регулятора. Разработку прототипа платформы цифрового рубля планируется завершить в декабре текущего года, а в январе 2022 г. начать тестирование.В источнике

Подробнее о событии

ЦБ рассказал, какие операции с цифровым рублем протестируют в 2022 году

ПРАЙМвчера в 14:12

ЦБ назвал 12 банков для испытаний цифрового рубля

РБКвчера в 12:35

ЦБ: в первую пилотную группу для тестирования цифрового рубля вошли 12 банков

Финмаркетвчера в 12:07

ЦБ выбрал 12 банков для тестирования цифрового рубля

Forbesвчера в 12:33

ЦБ выбрал 12 банков для тестирования цифрового рубля

ТАССвчера в 12:10

ЦБ выбрал 12 банков для тестирования системы цифрового рубля

Ведомостивчера в 12:33

ЦБ сформировал пилотную группу банков для тестирования цифрового рубля

РИА Новостивчера в 12:00
Интересное

Прокуратура выявила нарушения в детдоме Иркутска, где воспитанник насиловал детей

Прокуратура выявила факты недостаточного контроля за детьми в социальном учреждении "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа Иркутска", из которого поступила информация о том, что 12-летний подросток насиловал других воспитанников.
ТАССвчера в 08:05

На Камчатке один человек погиб и один пропал после опрокидывания лодки

"Установлено, что мужчина 1956 года рождения спасся, мужчина 1945 года рождения погиб, местонахождение молодого человека 1993 года рождения до настоящего времени не установлено", - говорится в сообщении.
ТАСС21:03

107,78 рублей составит минимальная цена на сигареты в России с 1 июля 2021 года

Отмечается, что с 1 апреля текущего года в РФ стала действовать единая минимальная розничная цена (ЕМРЦ) на сигареты, при этом магазинам разрешили до первого июля реализовать по меньшей цене тот товар, который был закуплен до установления ЕМРЦ.
Солёнка.рф28 июня в 03:00