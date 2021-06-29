107,78 рублей составит минимальная цена на сигареты в России с 1 июля 2021 года

Отмечается, что с 1 апреля текущего года в РФ стала действовать единая минимальная розничная цена (ЕМРЦ) на сигареты, при этом магазинам разрешили до первого июля реализовать по меньшей цене тот товар, который был закуплен до установления ЕМРЦ.