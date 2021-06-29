Во вторник на брифинге официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко заявил журналистам о том, что НМ самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала в подконтрольном Киеву поселке Новотошковском военнослужащих ВСУ, которые были переодеты в форму сотрудников Минобороны ЛНР.
Наиболее распространенной причиной нежелания вакцинироваться от коронавируса 40% россиян назвали страх перед долгосрочными последствиями для здоровья, говорится в совместном исследовании центра социального проектирования «Платформа» и компании Online Market Intelligence (есть у РБК).
Российским вузам рекомендуется провести выпускные вечера в онлайн-формате вне зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе, сообщили в пресс-центре Минобрнауки России со ссылкой на главу ведомства Валерия Фалькова.