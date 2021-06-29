В Донбассе заметили солдат ВСУ, переодетых в форму НМ ЛНР

Во вторник на брифинге официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко заявил журналистам о том, что НМ самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала в подконтрольном Киеву поселке Новотошковском военнослужащих ВСУ, которые были переодеты в форму сотрудников Минобороны ЛНР.