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Экономика

ЦБ выбрал 12 банков для тестирования системы цифрового рубля

Центральный банк сформировал пилотную группу из 12 банков для тестирования системы цифрового рубля, говорится в сообщении регулятора.
Ведомости
Отмечается, что разработку прототипа платформы цифрового рубля планируется завершить в декабре, а в январе 2022 года начать тестирование.
RT на русском
В первую пилотную группу вошли: "Ак Барс", Альфа-банк, "Дом.РФ", ВТБ, Газпромбанк, Тинькофф-банк, Промсвязьбанк, Росбанк, Сбербанк, СКБ-банк, "Союз" и Транскапиталбанк.
РИА Новости
На первом этапе планируется протестировать эмиссию цифрового рубля и еще ряд операций.
Финмаркет

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