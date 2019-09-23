Экономика
РБКЦБ выбрал жесткий вариант ограничений для инвестиций непрофессионалов
Чтобы перейти в следующую категорию, для которой доступен более широкий круг финансовых инструментов, инвесторам понадобится накопить 1,4 млн руб. При этом предыдущий вариант документа предусматривал более мягкий лимит — 400 тыс. руб. Конкретные значения сумм для инвестиций сейчас обсуждаются, сообщил РБК представитель ЦБ.
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 18:41, Вашингтон
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Интерфакс 20 сентября в 22:35
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США не выдали визы членам делегации Ирана для визита на ГА ООН
Соединенные Штаты не выдали визы ряду членов делегации, которая сопровождает иранского президента Хасана Роухани на Генассамблею ООН в Нью-Йорке.
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Информационное издание «Sina» сообщает о том, что китайские военные пришли в неописуемый восторг, неожиданно открыв для себя уникальные свойства российских зенитных ракет 9М96 и 48Н6, которые, как оказалось, обладают гарантийным сроком годности вдвое большим, чем у всех известных на сегодняшний день ракет, находящихся на вооружении КНР.
Avia.pro 09:30
Авто
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В результате онлайн-агрегатор Autospot.ru, опубликовал топ-10 самых невостребованных автомобилей на рынке РФ, отмечая, что большинство моделей из списка являются американскими, но в списке присутствуют и китайские машины.
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ФедералПресс 05:27
Армия и оружие
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Lenta.ru 17:06
Общество
В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес»
В Архангельской области прошли митинги против строительства экотехнопарка «Шиес», сообщает портал 29.ru.
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Армия и оружие
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Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.
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Футбол
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В Италии ситуация не улучшилась, и это действительно серьезно, — сказал Инфантино в интервью государственному итальянскому каналу RAI 2. — Нужно выявить ответственных за это и вышвыривать их со стадионов.
Sportbox.RU 16:16
Спорт
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Sport24.ru вчера в 07:18
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Газета.Ru 11:44
Армия и оружие
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В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой Народной Республики заявили о том, что украинские военные ранили мирного жителя.
RT на русском 18:18
Политика
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МИД России назвал заключение в 1939 году договора о ненападении между СССР и Германией, который известен как пакт Молотова — Риббентропа, вынужденным шагом.
BFM.ru 14:10
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В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище
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РБК вчера в 14:18
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В поликлинике городской больницы №3 Калининграда появилась опция "просто спросить" для пациентов.
Газета.Ru 19 сентября в 05:16
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РИА Новости 16:56
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Медики считают, что молодым людям необходимо совершать не менее 10 тыс. шагов в день, а людям пожилого возраста — до 5–7 тыс. шагов, чтобы избежать проблем со здоровьем.
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Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура
Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.
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