Банк России пообещал применить меры к Сбербанку, который не подключился до 1 октября к системе быстрых платежей (СБП). В банк в ближайшее время будет направлено предписание об устранении нарушения, сообщила РБК пресс-служба ЦБ.

ЦБ выдаст Сбербанку предписание из-за опоздания с подключением к СБП

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