Экономика
РБКЦБ выдаст Сбербанку предписание из-за опоздания с подключением к СБП
Банк России пообещал применить меры к Сбербанку, который не подключился до 1 октября к системе быстрых платежей (СБП). В банк в ближайшее время будет направлено предписание об устранении нарушения, сообщила РБК пресс-служба ЦБ.
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Происшествия
На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната
Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Экономика
Уволенным чиновникам в России выплатят 5 млрд рублей
На выплаты увольняемым федеральным чиновникам в России в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.
BFM.ru 02:12
Экономика
Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян
Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.
Известия 04:21
Политика
Порошенко избежал допроса на полиграфе
Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань, заявил, что его подопечный не пришел на допрос с использованием полиграфа, который должен был состояться 1 октября, потому что не получал вызова.
Утро.ru 04:53
Армия и оружие
Российский спецназ замечен в Норвегии
Комсомольская правда вчера в 01:25
Энергетика
В Китае обнаружено новое крупное месторождение нефти
Китайская нефтегазовая компания PetroChina объявила об обнаружении больших запасов нефти на территории КНР.
REGNUM 01:53
Спорт
Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 15:47
Общество
В центре Блохина уволили и.о. завотделения
Заместителя директора НИИ детской онкологии и гематологии (подведомственное учреждение НМИЦ имени Н.Н.Блохина) профессора, д.м.н. Георгия Менткевича уволили с должности и.о. заведующего отделением.
РБК вчера в 23:09
Общество
Военные предложили увеличить штрафы для уклонистов в шесть раз
Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что штрафы для уклонистов от службы в армии могут вырасти в шесть раз.
РБК вчера в 16:07
Общество
Анджелина Джоли привела детей на премьеру «Малефисенты 2»
44-летняя Анджелина Джоли привела на премьеру фильма «Малефисента 2: Владычица тьмы», где она сыграла главную роль, всех своих детей.
Киноафиша России 04:19
Происшествия
Обрушение моста в Тайване попало на видео
Видео инцидента опубликовал портал Focus Taiwan. Транспортное средство рухнуло вместе с мостом и загорелось.
Lenta.ru 03:28
Политика
Размещение военной базы РФ в Белоруссии не обсуждается — Песков
Напомним, ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью РБК заявил, что размещение российской военно-воздушной базы в республике не имеет никакого смысла.
REGNUM 05:06
Происшествия
Женщина разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
Газета.Ru вчера в 07:28
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые улетела с сыном за границу
Накануне Саша Савельева и Кирилл Сафонов прилетели вместе с сыном Леоном в Израиль.
StarHit.ru 00:00
Игры
Call of Duty Mobile вышла на iOS и Android
Компания Activision выпустила Call of Duty Mobile. Мобильная версия шутера уже доступна пользователям iOS и Android.
News.ru 02:29
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК 29 сентября в 14:22
Общество
ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями
Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов.
Ведомости вчера в 09:40
Общество
В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам
МИР 24 вчера в 06:50
Политика
Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года
Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев впервые рассказал поклонникам о годовалой дочери
Певец Сергей Лазарев признался, что воспитывает годовалую дочь – об этом стало известно в эфире программы «Секрет на миллион».
Экономика сегодня 29 сентября в 12:06
Шоу-бизнес
Лиза Галкина устроила отцу модный показ
Максим поделился видеороликом, на котором его доченька устраивает модный показ.
Bimru.ru вчера в 10:04
Происшествия
Столичное управление МВД подало в суд на Навального и его сторонников
Главное управление МВД по Москве 30 сентября подало два иска в Симоновский районный суд Москвы.
РБК 04:30
Здоровье
Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз
Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
Российская газета 01:17
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Газета.Ru вчера в 10:19
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15