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ЦБ выпустил прогноз на случай мирового кризиса и ухудшений в геополитике

Если геополитическая обстановка ухудшится на фоне мирового экономического кризиса, экономика России сможет продемонстрировать рост в пределах 1% не ранее 2025 года.
REGNUM
При реализации сценария "Глобальный кризис" цена на нефть "будет находиться под давлением как низкого внешнего спроса на фоне рецессии в некоторых крупных экономиках, так и геополитического фона, который приведет к расширению дисконта на российские сорта".
Интерфакс
В сценарии под названием "Глобальный кризис" ЦБ прогнозирует следующую динамику экономики: в 2023 году - падение на 5,5-8,5%, в 2024 году - на 2-3%, в 2025 году - нулевая динамика или рост на 1%.
Интерфакс
По базовому прогнозу ЦБ, цена на нефть на 2022 год составит $80 за баррель, в 2023 году - $70 за баррель, в 2024 году - $60.
Интерфакс

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ЦБ выпустил прогноз на случай мирового кризиса и ухудшений в геополитике
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