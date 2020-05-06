Экономика

ИзвестияИзвестияЦБ выразил надежду на смягчение ограничений в России в июне

Центральный банк России ожидает начала смягчения ограничительных мер в стране, введенных на фоне пандемии коронавируса, в июне. Об этом говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике от 6 мая.
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с чего всё началось
«Вторичные эффекты, связанные с постепенным снятием ограничительных мер и последствиями остановки предприятий для производственных цепочек, скорее всего, значимо усилят этот эффект», - говорится
 в докладе, опубликованном на сайте ЦБ РФ.
ТК Звездавчера в 15:53

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Банк России ожидает ослабление ограничительных мер в июне

РЕН ТВвчера в 17:12

ЦБ спрогнозировал начало снятия ограничений в России

Lenta.ruвчера в 18:39

Центробанк подсчитал убытки России во время режима самоизоляции

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ЦБ оценил экономический эффект от месяца самоизоляции

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ЦБ выразил надежду на смягчение ограничений в России в июне

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ЦБ РФ рассчитывает на смягчение ограничений в июне

Московский Комсомолецвчера в 15:13

ЦБ ожидает начала смягчения ограничительных мер в РФ на фоне пандемии в июне

ТАССвчера в 15:10
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Общество

В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»

РИА Новости вчера в 09:36
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Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском вчера в 16:30
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Общество

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Татарстан в ближайшие дни представит план по выходу из режима самоизоляции.
Коммерсантъ Казань 02:17
Общество

В Москве на месяц продлили ежедневную дезинфекцию подъездов

Власти Москвы на месяц продлили проведение ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов для профилактики коронавируса.
ТАСС 01:52
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Политика

Эксперты: Путину в ближайшее время придется объявить об отмене пенсионной реформы

«Полагаю, Путину в ближайшее время придется объявить об отмене пенсионной реформы», - заявил Хазин в беседе с журналистами издания «Бизнес Online».
Век вчера в 02:25
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Экономика

Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны

Россия вступает в сложный для экономики страны период.
РБК вчера в 11:44
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Общество

Аномально теплую погоду спрогнозировали в ряде регионов России

В ближайшее время в некоторые российские регионы придет аномально теплая погода.
Газета.Ru вчера в 21:11
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Шоу-бизнес

Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить детей

Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей.
Дни24 01:58
Общество

В Екатеринбурге суд закрыл гипермаркет «Гипербола»

Супермаркет "Гипербола", расположенный в ТЦ "Пассаж", по решению Ленинского суда закрыли на 60 дней.
Екатеринбург в интернете вчера в 23:19
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Общество

Россиян предупредили об опасности антисептиков

Врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Настасия Вережникова предупредила россиян об опасности антисептиков для кожи.
Lenta.ru вчера в 21:46
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
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Общество

Дмитрий Киселев назвал россиян «не заслужившими» послаблений

Известный российский телеведущий Дмитрий Киселев написал в своем Telegram-канале, что россияне «не заслужили» послабления ограничительных мер из-за своего поведения.
Live24 вчера в 13:58
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Энергетика

Цена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара

Цена нефти российской марки Urals выросла 6 мая на 4,6 доллара, в северо-западной Европе до 24,7 долларов за баррель, а в южной Европе до 25,3 долларов за баррель.
Российская газета вчера в 11:17
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Армия и оружие

Владимир Путин провел встречу с директором Федеральной службы войск национальной гвардии Виктором Золотовым

Сегодня Владимир Путин встретился с Виктором Золотовым, занимающим должность главнокомандующего войсками национальной гвардии.
SMINEWS вчера в 16:16
Политика

Главу Минэкономразвития исключили из рабочей группы по нацпроектам

Москва, 7 мая 2020, 08:27 — REGNUM Министр экономического развития России Максим Решетников исключён из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
REGNUM 01:27
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Общество

Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области

В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru вчера в 15:37
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Транспорт

В России могут разрешить перевозчикам не возвращать деньги за билеты

Москва, 7 мая 2020, 09:41 — REGNUM Воздушные, железнодорожные, морские и речные перевозчики могут получить право в условиях пандемии коронавирусной инфекции не возвращать пассажирам деньги за приобретённые билеты, а заменить их ваучерами.
REGNUM 02:41
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Коммерсантъ 02:28
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Общество

Власти объяснили рыбалку чиновников Мурманской области в самоизоляции

В Мурманской области до 11 мая действует режим обязательной самоизоляции для граждан.
РБК вчера в 10:30
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Политика

Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений

Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Lenta.ru вчера в 03:03
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Общество

Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян

Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия вчера в 06:13
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Общество

В Саратовской области число случаев коронавируса выросло до 876

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Саратовской области за сутки увеличилось на 41, общее число заболевших выросло до 876 человек, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:40
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Общество

Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:38
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Общество

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Ранее стало известно, что ЕГЭ 2020 перенесли из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:25
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая.
Ведомости вчера в 11:18
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Политика

Путин призвал не забегать вперед в вопросе снятия ограничительных мер

Любая спешность в снятии карантинных мер может обернуться для России откатом назад, поэтому нельзя забегать вперед.
NewInform вчера в 08:38
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Общество

Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе

Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
РБК вчера в 20:56
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Общество

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
Коммерсантъ вчера в 18:58
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Общество

В Подмосковье возобновят строительство

Lenta.ru вчера в 15:09
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
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