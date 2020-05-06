Экономика
ИзвестияЦБ выразил надежду на смягчение ограничений в России в июне
Центральный банк России ожидает начала смягчения ограничительных мер в стране, введенных на фоне пандемии коронавируса, в июне. Об этом говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике от 6 мая.
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с чего всё началось
«Вторичные эффекты, связанные с постепенным снятием ограничительных мер и последствиями остановки предприятий для производственных цепочек, скорее всего, значимо усилят этот эффект», - говорится в докладе, опубликованном на сайте ЦБ РФ.ТК Звездавчера в 15:53
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Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
РИА Новости вчера в 09:36
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском вчера в 16:30
Общество
Татарстан подготовил план по выходу из самоизоляции
Татарстан в ближайшие дни представит план по выходу из режима самоизоляции.
Коммерсантъ Казань 02:17
Общество
В Москве на месяц продлили ежедневную дезинфекцию подъездов
Власти Москвы на месяц продлили проведение ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов для профилактики коронавируса.
ТАСС 01:52
Политика
Эксперты: Путину в ближайшее время придется объявить об отмене пенсионной реформы
«Полагаю, Путину в ближайшее время придется объявить об отмене пенсионной реформы», - заявил Хазин в беседе с журналистами издания «Бизнес Online».
Век вчера в 02:25
Экономика
Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны
Россия вступает в сложный для экономики страны период.
РБК вчера в 11:44
Общество
Аномально теплую погоду спрогнозировали в ряде регионов России
В ближайшее время в некоторые российские регионы придет аномально теплая погода.
Газета.Ru вчера в 21:11
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить детей
Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей.
Дни24 01:58
Общество
В Екатеринбурге суд закрыл гипермаркет «Гипербола»
Супермаркет "Гипербола", расположенный в ТЦ "Пассаж", по решению Ленинского суда закрыли на 60 дней.
Екатеринбург в интернете вчера в 23:19
Общество
Россиян предупредили об опасности антисептиков
Врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Настасия Вережникова предупредила россиян об опасности антисептиков для кожи.
Lenta.ru вчера в 21:46
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Общество
Дмитрий Киселев назвал россиян «не заслужившими» послаблений
Известный российский телеведущий Дмитрий Киселев написал в своем Telegram-канале, что россияне «не заслужили» послабления ограничительных мер из-за своего поведения.
Live24 вчера в 13:58
Энергетика
Цена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара
Цена нефти российской марки Urals выросла 6 мая на 4,6 доллара, в северо-западной Европе до 24,7 долларов за баррель, а в южной Европе до 25,3 долларов за баррель.
Российская газета вчера в 11:17
Армия и оружие
Владимир Путин провел встречу с директором Федеральной службы войск национальной гвардии Виктором Золотовым
Сегодня Владимир Путин встретился с Виктором Золотовым, занимающим должность главнокомандующего войсками национальной гвардии.
SMINEWS вчера в 16:16
Политика
Главу Минэкономразвития исключили из рабочей группы по нацпроектам
Москва, 7 мая 2020, 08:27 — REGNUM Министр экономического развития России Максим Решетников исключён из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
REGNUM 01:27
Общество
Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области
В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru вчера в 15:37
Транспорт
В России могут разрешить перевозчикам не возвращать деньги за билеты
Москва, 7 мая 2020, 09:41 — REGNUM Воздушные, железнодорожные, морские и речные перевозчики могут получить право в условиях пандемии коронавирусной инфекции не возвращать пассажирам деньги за приобретённые билеты, а заменить их ваучерами.
REGNUM 02:41
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Коммерсантъ 02:28
Общество
Власти объяснили рыбалку чиновников Мурманской области в самоизоляции
В Мурманской области до 11 мая действует режим обязательной самоизоляции для граждан.
РБК вчера в 10:30
Политика
Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений
Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Lenta.ru вчера в 03:03
Общество
Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян
Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия вчера в 06:13
Общество
В Саратовской области число случаев коронавируса выросло до 876
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Саратовской области за сутки увеличилось на 41, общее число заболевших выросло до 876 человек, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:40
Общество
Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:38
Общество
Минпросвещения может вновь перенести ЕГЭ из-за пандемии
Ранее стало известно, что ЕГЭ 2020 перенесли из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:25
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая.
Ведомости вчера в 11:18
Политика
Путин призвал не забегать вперед в вопросе снятия ограничительных мер
Любая спешность в снятии карантинных мер может обернуться для России откатом назад, поэтому нельзя забегать вперед.
NewInform вчера в 08:38
Общество
Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе
Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
РБК вчера в 20:56
Общество
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Общество
В Подмосковье возобновят строительство
Lenta.ru вчера в 15:09
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07