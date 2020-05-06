с чего всё началось

Центральный банк России ожидает начала смягчения ограничительных мер в стране, введенных на фоне пандемии коронавируса, в июне. Об этом говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике от 6 мая.

ЦБ выразил надежду на смягчение ограничений в России в июне

Общество Татарстан подготовил план по выходу из самоизоляции Татарстан в ближайшие дни представит план по выходу из режима самоизоляции.

Общество Россиян предупредили об опасности антисептиков Врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Настасия Вережникова предупредила россиян об опасности антисептиков для кожи. 47

Фигурное катание Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника. 5

Энергетика Цена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара Цена нефти российской марки Urals выросла 6 мая на 4,6 доллара, в северо-западной Европе до 24,7 долларов за баррель, а в южной Европе до 25,3 долларов за баррель. 9

Политика Главу Минэкономразвития исключили из рабочей группы по нацпроектам Москва, 7 мая 2020, 08:27 — REGNUM Министр экономического развития России Максим Решетников исключён из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам. 613

Общество Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции. 65

Транспорт В России могут разрешить перевозчикам не возвращать деньги за билеты Москва, 7 мая 2020, 09:41 — REGNUM Воздушные, железнодорожные, морские и речные перевозчики могут получить право в условиях пандемии коронавирусной инфекции не возвращать пассажирам деньги за приобретённые билеты, а заменить их ваучерами. 168

Политика Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. 1,1K

Общество Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка. 1K

Общество В Саратовской области число случаев коронавируса выросло до 876 Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Саратовской области за сутки увеличилось на 41, общее число заболевших выросло до 876 человек, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 470

Общество Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая. 1,3K

Общество Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая. 3K

Общество Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН. 1,2K