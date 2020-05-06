с чего всё началось

Центральный банк России ожидает начала смягчения ограничительных мер в стране, введенных на фоне пандемии коронавируса, в июне. Об этом говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике от 6 мая.

ЦБ выразил надежду на смягчение ограничений в России в июне

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Политика США могут создать альтернативу ВОЗ Госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что страна создаст свою альтернативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за того, что она не справилась с распространением коронавируса, сообщает Fox Business. 4