Экономика

ИзвестияИзвестияЦБ выразил надежду на смягчение ограничений в России в июне

Центральный банк России ожидает начала смягчения ограничительных мер в стране, введенных на фоне пандемии коронавируса, в июне. Об этом говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике от 6 мая.
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с чего всё началось
«Вторичные эффекты, связанные с постепенным снятием ограничительных мер и последствиями остановки предприятий для производственных цепочек, скорее всего, значимо усилят этот эффект», - говорится
 в докладе, опубликованном на сайте ЦБ РФ.
ТК Звездавчера в 15:53

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ЦБ оценил экономический эффект от месяца самоизоляции

РБКвчера в 18:11

ЦБ ожидает начала смягчения ограничительных мер в РФ на фоне пандемии в июне

ТАССвчера в 15:10

Центробанк подсчитал убытки России во время режима самоизоляции

URA.Ruвчера в 16:57

Банк России ожидает ослабление ограничительных мер в июне

РЕН ТВвчера в 17:12

ЦБ выразил надежду на смягчение ограничений в России в июне

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ЦБ РФ рассчитывает на смягчение ограничений в июне

Московский Комсомолецвчера в 15:13

ЦБ спрогнозировал начало снятия ограничений в России

Lenta.ruвчера в 18:39
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Политика

Путин допустил ужесточение ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин допускает возможность ужесточения ограничений по коронавирусу.
EastRussia вчера в 10:04
7
Общество

Аномально теплую погоду спрогнозировали в ряде регионов России

В ближайшее время в некоторые российские регионы придет аномально теплая погода.
Газета.Ru вчера в 21:11
28
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости вчера в 11:18
3K
Общество

Собянин отметил, что после 12 мая режим самоизоляции не будет ослаблен

В Москве не будет ослаблен режим самоизоляции после 12 мая, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 10:14
10
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»

Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.
Коммерсантъ вчера в 15:09
2,5K
Здоровье

Врач «красной зоны» назвал самую «страшную» особенность COVID-19

Отсутствие реально действующего лечения является самой "страшной" особенностью COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:03
16
Футбол

Шевченко и Балотелли попали в топ-10 худших трансферов в истории АПЛ по версии ESPN

ESPN опубликовал рейтинг худших трансферов в истории английской Премьер-лиги.
Чемпионат вчера в 12:15
Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
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Экономика

Фондовый рынок США в очередной раз начал день с роста

Нью-Йорк, США, 6 мая 2020, 17:27 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США 6 мая открылись в «зеленой зоне», на следующий день после хорошего роста благодаря IT-компаниям и сектору здравоохранения.
REGNUM вчера в 10:27
3
Экономика

Объём внешней торговли Китая за четыре месяца упал на 7,5%

Пекин, 7 мая 2020, 07:12 — REGNUM Китай по итогам января-апреля 2019 года сократил объём внешней торговли на 7,5% в годовом выражении, говорится в опубликованных 7 мая материалах главного таможенного управления КНР.
REGNUM 00:12
Происшествия

В Новосибирской области выявили ещё 63 случая заражения коронавирусом

Всего в регионе 809 случаев заражения (39 — дети), из которых 184 человека выписаны по выздоровлению, 11 — скончались.
REGNUM вчера в 00:56
426
Общество

Россиян предупредили об опасности антисептиков

Врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Настасия Вережникова предупредила россиян об опасности антисептиков для кожи.
Lenta.ru вчера в 21:46
47
Общество

98 больных коронавирусом за сутки выявили в Саратовской области

В среду, 6 мая оперативный штаб при Правительстве области по противодействию распространению коронавируса сообщил о 98 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией, лабораторно подтвержденных за минувшие сутки.
Kursk.com вчера в 02:59
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
8,2K
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
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Политика

Журналисту RT в Венесуэле угрожали после заявлений о наемниках из США

Корреспонденту Russia Today в Венесуэле Эрике Ортега начали поступать угрозы после публикации в социальной сети Twitter о бывших спецназовцах из США и вторжении в латиноамериканскую страну.
ФАН 01:56
26
Армия и оружие

Военным запретили раскрывать в интернете информацию о службе

Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к Вооруженным силам.
Газета.Ru вчера в 14:32
604
Наука

Найден способ уменьшить смертность от коронавируса среди мужчин

Ученые нашли способ уменьшить уровень смертности среди мужчин, зараженных коронавирусом.
Lenta.ru 01:47
4
Происшествия

В США убили изучавшего коронавирус ученого

В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
171
Происшествия

У создателя паблика «Омбудсмен полиции» вновь проходит обыск

Правоохранительные органы снова проводят обыск у администратора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, о чем он сам написал в Telegram.
Коммерсантъ 01:42
7
Общество

Дмитрий Киселев назвал россиян «не заслужившими» послаблений

Известный российский телеведущий Дмитрий Киселев написал в своем Telegram-канале, что россияне «не заслужили» послабления ограничительных мер из-за своего поведения.
Live24 вчера в 13:58
42
Экономика

14, 5 тысяч тульских семей получили выплаты на детей до 3 лет

Более 14 500 тульских семей получили 5 000 рублей на детей до трех лет. Организована простая подача заявлений на эту выплату.
Тульская пресса вчера в 14:16
7
Игры

Создатель Civilization Сид Мейер опубликует мемуары и откроет секреты геймдизайна

Геймдизайнер Сид Мейер выпустит мемуары под названием Sid Meier's Memoir!: A Life in Computer Games, в которых расскажет о своей сорокалетней карьере в игровой индустрии.
CyberSport.ru вчера в 22:57
Происшествия

Житель Саратова надругался над 4-летней внучкой

По версии следователей, в ночь на 10 марта мужчина, находясь в своей квартире в Заводском районе города, совершил действия сексуального характера в отношении своей 4-летней внучки.
Регион 64 01:23
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Футбол

Игроки «Барселоны» прибыли на базу и сдали тест на коронавирус

Сообщается, что игроки прибывали на базу на личных автомобилях и сразу направлялись в медицинский центр, чтобы сдать тест на коронавирус.
МК-Спорт вчера в 12:56
Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Известия 01:46
1,1K
Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
858
Общество

Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе

Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
РБК вчера в 20:56
1K
Политика

США могут создать альтернативу ВОЗ

Госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что страна создаст свою альтернативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за того, что она не справилась с распространением коронавируса, сообщает Fox Business.
Газета.Ru 00:47
4
Общество

Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области

В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru вчера в 15:37
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