Экономика
ИзвестияЦБ выразил надежду на смягчение ограничений в России в июне
Центральный банк России ожидает начала смягчения ограничительных мер в стране, введенных на фоне пандемии коронавируса, в июне. Об этом говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике от 6 мая.
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с чего всё началось
«Вторичные эффекты, связанные с постепенным снятием ограничительных мер и последствиями остановки предприятий для производственных цепочек, скорее всего, значимо усилят этот эффект», - говорится в докладе, опубликованном на сайте ЦБ РФ.ТК Звездавчера в 15:53
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Политика
Путин допустил ужесточение ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин допускает возможность ужесточения ограничений по коронавирусу.
EastRussia вчера в 10:04
Общество
Аномально теплую погоду спрогнозировали в ряде регионов России
В ближайшее время в некоторые российские регионы придет аномально теплая погода.
Газета.Ru вчера в 21:11
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18
Общество
Собянин отметил, что после 12 мая режим самоизоляции не будет ослаблен
В Москве не будет ослаблен режим самоизоляции после 12 мая, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 10:14
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»
Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.
Коммерсантъ вчера в 15:09
Здоровье
Врач «красной зоны» назвал самую «страшную» особенность COVID-19
Отсутствие реально действующего лечения является самой "страшной" особенностью COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:03
Футбол
Шевченко и Балотелли попали в топ-10 худших трансферов в истории АПЛ по версии ESPN
ESPN опубликовал рейтинг худших трансферов в истории английской Премьер-лиги.
Чемпионат вчера в 12:15
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Экономика
Фондовый рынок США в очередной раз начал день с роста
Нью-Йорк, США, 6 мая 2020, 17:27 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США 6 мая открылись в «зеленой зоне», на следующий день после хорошего роста благодаря IT-компаниям и сектору здравоохранения.
REGNUM вчера в 10:27
Экономика
Объём внешней торговли Китая за четыре месяца упал на 7,5%
Пекин, 7 мая 2020, 07:12 — REGNUM Китай по итогам января-апреля 2019 года сократил объём внешней торговли на 7,5% в годовом выражении, говорится в опубликованных 7 мая материалах главного таможенного управления КНР.
REGNUM 00:12
Происшествия
В Новосибирской области выявили ещё 63 случая заражения коронавирусом
Всего в регионе 809 случаев заражения (39 — дети), из которых 184 человека выписаны по выздоровлению, 11 — скончались.
REGNUM вчера в 00:56
Общество
Россиян предупредили об опасности антисептиков
Врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Настасия Вережникова предупредила россиян об опасности антисептиков для кожи.
Lenta.ru вчера в 21:46
Общество
98 больных коронавирусом за сутки выявили в Саратовской области
В среду, 6 мая оперативный штаб при Правительстве области по противодействию распространению коронавируса сообщил о 98 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией, лабораторно подтвержденных за минувшие сутки.
Kursk.com вчера в 02:59
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Политика
Журналисту RT в Венесуэле угрожали после заявлений о наемниках из США
Корреспонденту Russia Today в Венесуэле Эрике Ортега начали поступать угрозы после публикации в социальной сети Twitter о бывших спецназовцах из США и вторжении в латиноамериканскую страну.
ФАН 01:56
Армия и оружие
Военным запретили раскрывать в интернете информацию о службе
Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к Вооруженным силам.
Газета.Ru вчера в 14:32
Наука
Найден способ уменьшить смертность от коронавируса среди мужчин
Ученые нашли способ уменьшить уровень смертности среди мужчин, зараженных коронавирусом.
Lenta.ru 01:47
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
Происшествия
У создателя паблика «Омбудсмен полиции» вновь проходит обыск
Правоохранительные органы снова проводят обыск у администратора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, о чем он сам написал в Telegram.
Коммерсантъ 01:42
Общество
Дмитрий Киселев назвал россиян «не заслужившими» послаблений
Известный российский телеведущий Дмитрий Киселев написал в своем Telegram-канале, что россияне «не заслужили» послабления ограничительных мер из-за своего поведения.
Live24 вчера в 13:58
Экономика
14, 5 тысяч тульских семей получили выплаты на детей до 3 лет
Более 14 500 тульских семей получили 5 000 рублей на детей до трех лет. Организована простая подача заявлений на эту выплату.
Тульская пресса вчера в 14:16
Игры
Создатель Civilization Сид Мейер опубликует мемуары и откроет секреты геймдизайна
Геймдизайнер Сид Мейер выпустит мемуары под названием Sid Meier's Memoir!: A Life in Computer Games, в которых расскажет о своей сорокалетней карьере в игровой индустрии.
CyberSport.ru вчера в 22:57
Происшествия
Житель Саратова надругался над 4-летней внучкой
По версии следователей, в ночь на 10 марта мужчина, находясь в своей квартире в Заводском районе города, совершил действия сексуального характера в отношении своей 4-летней внучки.
Регион 64 01:23
Футбол
Игроки «Барселоны» прибыли на базу и сдали тест на коронавирус
Сообщается, что игроки прибывали на базу на личных автомобилях и сразу направлялись в медицинский центр, чтобы сдать тест на коронавирус.
МК-Спорт вчера в 12:56
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
Общество
Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе
Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
РБК вчера в 20:56
Политика
США могут создать альтернативу ВОЗ
Госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что страна создаст свою альтернативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за того, что она не справилась с распространением коронавируса, сообщает Fox Business.
Газета.Ru 00:47
Общество
Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области
В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru вчера в 15:37