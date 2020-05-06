Экономика

ИзвестияИзвестияЦБ выразил надежду на смягчение ограничений в России в июне

Центральный банк России ожидает начала смягчения ограничительных мер в стране, введенных на фоне пандемии коронавируса, в июне. Об этом говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике от 6 мая.
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«Вторичные эффекты, связанные с постепенным снятием ограничительных мер и последствиями остановки предприятий для производственных цепочек, скорее всего, значимо усилят этот эффект», - говорится
 в докладе, опубликованном на сайте ЦБ РФ.
ТК Звездавчера в 15:53

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ЦБ оценил экономический эффект от месяца самоизоляции

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Центробанк подсчитал убытки России во время режима самоизоляции

URA.Ruвчера в 16:57
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

В 2002 году Анатолий Быков был осужден за организацию покушения на убийство криминального авторитета Вилора Струганова (Паша Цветомузыка), которое было инсценировано сотрудниками МВД и ФСБ.
Коммерсантъ 02:28
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Политика

Польша откладывает президентские выборы

Лидеры партии "Закон и справедливость" и "Соглашение" ожидают, что после 10 мая 2020 года Верховный суд просто объявит выборы несостоявшимися.
Газета.Ru вчера в 18:45
Армия и оружие

Белорусская армия получила партию модернизированных танков Т-72Б3

Буквально накануне юбилея Великой Победы, 6 мая, в белорусскую армию поступила очередная партия обновленных танков Т-72Б3 в количестве пяти единиц, сообщили в военном ведомстве страны.
Российская газета вчера в 06:25
Общество

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
2,8K
Экономика

Сбербанк понизил ипотечные ставки

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости вчера в 07:46
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Общество

В Нижегородской области разработан план снятия режима ограничений

Нижегородский регион, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, подготовил план поэтапного выхода из режима ограничений по коронавирусу.
ННТВ 02:26
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
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Общество

В России могут разрешить перевозчикам не возвращать деньги за билеты

Москва, 7 мая 2020, 09:41 — REGNUM Воздушные, железнодорожные, морские и речные перевозчики могут получить право в условиях пандемии коронавирусной инфекции не возвращать пассажирам деньги за приобретённые билеты, а заменить их ваучерами.
REGNUM 02:41
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Происшествия

В Волгограде в ДТП с грузовиком погибли три человека

Волгоград, 7 мая 2020, 09:12 — REGNUM Три человека погибли в результате ДТП 7 мая на мосту через реку Царица в Дзержинском районе Волгограда, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
REGNUM 02:12
1
Общество

Ежедневную дезинфекцию подъездов в Москве продлили на месяц

Дезинфекцию подъездов многоквартирных домов в столице продлили на месяц.
Агентство Москва 01:53
17
Политика

Путин допустил ужесточение режима ограничений из-за коронавируса

Ситуация с распространением коронавируса складывается в регионах по-разному, где-то жесткие меры нужно сохранить, а где-то возможно смягчение, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 08:40
7
Общество

В Татарстане с 6 мая будут открыты кладбища

С 6 мая кладбища Татарстана будут открыты для посещения. Соответствующее постановление подписано в Кабинете министров РТ, сообщает KZN.RU.
Журнал Татарстан 04 мая в 05:02
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
8,2K
Общество

Прокуратура проверит «рыбалку» чиновников из ЗАТО Александровск

Прокуратура Мурманской области по размещенной в сети информации начала проверку исполнения должностными лицами администрации ЗАТО Александровск правил поведения, обязательных для граждан и организаций при введении режима повышенной готовности.
Nord-News вчера в 09:17
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Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
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Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
1,2K
Игры

Electronic Arts выпустит 14 новых видеоигр

NewInform вчера в 07:45
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Общество

Отчислили снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака

Клип вызвал бурную реакцию общественности, в том числе крайне негативную в университете. Но оказалось, что скандальная певица уже отчислена.
Atas.info вчера в 06:42
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Шоу-бизнес

Екатерина Варнава рассталась с Константином Мякиньковым

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава рассталась с танцором Константином Мякиньковым, с которым они встречались около шести лет.
ИА InterMedia вчера в 10:42
16
Политика

Лукашенко пригласил в Минск на парад Победы глав других государств

В Белоруссии не станут отменять военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и приглашают на мероприятие глав других государств.
МонаВиста 05 мая в 11:09
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Финансы

Банк Англии сохранил учетную ставку на уровне 0,1%

Банк Англии на заседании в четверг решил сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,1%, следует из пресс-релиза регулятора.
ПРАЙМ 02:11
Политика

Рейтинг Путина упал до исторического минимума

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 59% россиян, свидетельствует апрельское социологическое исследование «Левада-центра».
Sibnet Новости вчера в 10:49
7,3K
Общество

В Подмосковье возобновят строительство

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о возобновлении строительства школ, дошкольных учреждений и инфраструктурных объектов.
Lenta.ru вчера в 15:09
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Общество

Меркель заявила, что Германия преодолела первый этап пандемии

Ранее политик назвала эпидемию коронавируса самым серьезным испытанием для Германии со времен основания Федеративной Республики.
RuNews24.ru 01:36
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Общество

Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:38
1,3K
Политика

ФРГ передаст России часть оцифрованных архивов о советских пленных

Германия 6 мая передаст России первую часть оцифрованных архивов о почти 0,5 млн советских военнопленных, сообщает газета «Известия» со ссылкой на российское посольство в ФРГ и Федеральный архив города Кобленц.
RT на русском 05 мая в 22:56
1
Происшествия

В Челябинской области умер девятый пациент с коронавирусом

РИА Новости 02:54
1
Общество

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
Коммерсантъ вчера в 18:58
27
Наука

Самая быстрая в мире камера снимает 70 трлн кадров в секунду

Planet Today вчера в 03:52
Общество

В России снова сдвинули дату окончания пандемии коронавируса

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения пандемии коронавируса в России, сообщается на сайте Сингапурского университета технологий и дизайна.
Газета.Ru вчера в 00:42
4,7K
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