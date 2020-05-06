с чего всё началось

Центральный банк России ожидает начала смягчения ограничительных мер в стране, введенных на фоне пандемии коронавируса, в июне. Об этом говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике от 6 мая.

ЦБ выразил надежду на смягчение ограничений в России в июне

Происшествия Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков В 2002 году Анатолий Быков был осужден за организацию покушения на убийство криминального авторитета Вилора Струганова (Паша Цветомузыка), которое было инсценировано сотрудниками МВД и ФСБ. 328

Политика Польша откладывает президентские выборы Лидеры партии "Закон и справедливость" и "Соглашение" ожидают, что после 10 мая 2020 года Верховный суд просто объявит выборы несостоявшимися.

Армия и оружие Белорусская армия получила партию модернизированных танков Т-72Б3 Буквально накануне юбилея Великой Победы, 6 мая, в белорусскую армию поступила очередная партия обновленных танков Т-72Б3 в количестве пяти единиц, сообщили в военном ведомстве страны.

Общество Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике. 2,8K

Экономика Сбербанк понизил ипотечные ставки Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик". 555

Фигурное катание Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника. 5

Общество В России могут разрешить перевозчикам не возвращать деньги за билеты Москва, 7 мая 2020, 09:41 — REGNUM Воздушные, железнодорожные, морские и речные перевозчики могут получить право в условиях пандемии коронавирусной инфекции не возвращать пассажирам деньги за приобретённые билеты, а заменить их ваучерами. 249

Происшествия В Волгограде в ДТП с грузовиком погибли три человека Волгоград, 7 мая 2020, 09:12 — REGNUM Три человека погибли в результате ДТП 7 мая на мосту через реку Царица в Дзержинском районе Волгограда, сообщает пресс-служба регионального УМВД. 1

Политика Путин допустил ужесточение режима ограничений из-за коронавируса Ситуация с распространением коронавируса складывается в регионах по-разному, где-то жесткие меры нужно сохранить, а где-то возможно смягчение, заявил президент РФ Владимир Путин. 7

Общество В Татарстане с 6 мая будут открыты кладбища С 6 мая кладбища Татарстана будут открыты для посещения. Соответствующее постановление подписано в Кабинете министров РТ, сообщает KZN.RU. 60

Общество Прокуратура проверит «рыбалку» чиновников из ЗАТО Александровск Прокуратура Мурманской области по размещенной в сети информации начала проверку исполнения должностными лицами администрации ЗАТО Александровск правил поведения, обязательных для граждан и организаций при введении режима повышенной готовности. 91

Общество Отчислили снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака Клип вызвал бурную реакцию общественности, в том числе крайне негативную в университете. Но оказалось, что скандальная певица уже отчислена. 75

Шоу-бизнес Екатерина Варнава рассталась с Константином Мякиньковым Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава рассталась с танцором Константином Мякиньковым, с которым они встречались около шести лет. 16

Политика Лукашенко пригласил в Минск на парад Победы глав других государств В Белоруссии не станут отменять военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и приглашают на мероприятие глав других государств. 738

Финансы Банк Англии сохранил учетную ставку на уровне 0,1% Банк Англии на заседании в четверг решил сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,1%, следует из пресс-релиза регулятора.

Общество В Подмосковье возобновят строительство Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о возобновлении строительства школ, дошкольных учреждений и инфраструктурных объектов. 191

Общество Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая. 1,3K

Политика ФРГ передаст России часть оцифрованных архивов о советских пленных Германия 6 мая передаст России первую часть оцифрованных архивов о почти 0,5 млн советских военнопленных, сообщает газета «Известия» со ссылкой на российское посольство в ФРГ и Федеральный архив города Кобленц. 1

Общество Более половины магазинов в Москве может так и не открыться Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group. 27