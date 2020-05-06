Экономика
ИзвестияЦБ выразил надежду на смягчение ограничений в России в июне
Центральный банк России ожидает начала смягчения ограничительных мер в стране, введенных на фоне пандемии коронавируса, в июне. Об этом говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике от 6 мая.
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с чего всё началось
«Вторичные эффекты, связанные с постепенным снятием ограничительных мер и последствиями остановки предприятий для производственных цепочек, скорее всего, значимо усилят этот эффект», - говорится в докладе, опубликованном на сайте ЦБ РФ.ТК Звездавчера в 15:53
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Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
В 2002 году Анатолий Быков был осужден за организацию покушения на убийство криминального авторитета Вилора Струганова (Паша Цветомузыка), которое было инсценировано сотрудниками МВД и ФСБ.
Коммерсантъ 02:28
Политика
Польша откладывает президентские выборы
Лидеры партии "Закон и справедливость" и "Соглашение" ожидают, что после 10 мая 2020 года Верховный суд просто объявит выборы несостоявшимися.
Газета.Ru вчера в 18:45
Армия и оружие
Белорусская армия получила партию модернизированных танков Т-72Б3
Буквально накануне юбилея Великой Победы, 6 мая, в белорусскую армию поступила очередная партия обновленных танков Т-72Б3 в количестве пяти единиц, сообщили в военном ведомстве страны.
Российская газета вчера в 06:25
Общество
Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала
Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
Экономика
Сбербанк понизил ипотечные ставки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости вчера в 07:46
Общество
В Нижегородской области разработан план снятия режима ограничений
Нижегородский регион, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, подготовил план поэтапного выхода из режима ограничений по коронавирусу.
ННТВ 02:26
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Общество
В России могут разрешить перевозчикам не возвращать деньги за билеты
Москва, 7 мая 2020, 09:41 — REGNUM Воздушные, железнодорожные, морские и речные перевозчики могут получить право в условиях пандемии коронавирусной инфекции не возвращать пассажирам деньги за приобретённые билеты, а заменить их ваучерами.
REGNUM 02:41
Происшествия
В Волгограде в ДТП с грузовиком погибли три человека
Волгоград, 7 мая 2020, 09:12 — REGNUM Три человека погибли в результате ДТП 7 мая на мосту через реку Царица в Дзержинском районе Волгограда, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
REGNUM 02:12
Общество
Ежедневную дезинфекцию подъездов в Москве продлили на месяц
Дезинфекцию подъездов многоквартирных домов в столице продлили на месяц.
Агентство Москва 01:53
Политика
Путин допустил ужесточение режима ограничений из-за коронавируса
Ситуация с распространением коронавируса складывается в регионах по-разному, где-то жесткие меры нужно сохранить, а где-то возможно смягчение, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 08:40
Общество
В Татарстане с 6 мая будут открыты кладбища
С 6 мая кладбища Татарстана будут открыты для посещения. Соответствующее постановление подписано в Кабинете министров РТ, сообщает KZN.RU.
Журнал Татарстан 04 мая в 05:02
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Общество
Прокуратура проверит «рыбалку» чиновников из ЗАТО Александровск
Прокуратура Мурманской области по размещенной в сети информации начала проверку исполнения должностными лицами администрации ЗАТО Александровск правил поведения, обязательных для граждан и организаций при введении режима повышенной готовности.
Nord-News вчера в 09:17
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Игры
Electronic Arts выпустит 14 новых видеоигр
NewInform вчера в 07:45
Общество
Отчислили снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака
Клип вызвал бурную реакцию общественности, в том числе крайне негативную в университете. Но оказалось, что скандальная певица уже отчислена.
Atas.info вчера в 06:42
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассталась с Константином Мякиньковым
Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава рассталась с танцором Константином Мякиньковым, с которым они встречались около шести лет.
ИА InterMedia вчера в 10:42
Политика
Лукашенко пригласил в Минск на парад Победы глав других государств
В Белоруссии не станут отменять военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и приглашают на мероприятие глав других государств.
МонаВиста 05 мая в 11:09
Финансы
Банк Англии сохранил учетную ставку на уровне 0,1%
Банк Англии на заседании в четверг решил сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,1%, следует из пресс-релиза регулятора.
ПРАЙМ 02:11
Политика
Рейтинг Путина упал до исторического минимума
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 59% россиян, свидетельствует апрельское социологическое исследование «Левада-центра».
Sibnet Новости вчера в 10:49
Общество
В Подмосковье возобновят строительство
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о возобновлении строительства школ, дошкольных учреждений и инфраструктурных объектов.
Lenta.ru вчера в 15:09
Общество
Меркель заявила, что Германия преодолела первый этап пандемии
Ранее политик назвала эпидемию коронавируса самым серьезным испытанием для Германии со времен основания Федеративной Республики.
RuNews24.ru 01:36
Общество
Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:38
Политика
ФРГ передаст России часть оцифрованных архивов о советских пленных
Германия 6 мая передаст России первую часть оцифрованных архивов о почти 0,5 млн советских военнопленных, сообщает газета «Известия» со ссылкой на российское посольство в ФРГ и Федеральный архив города Кобленц.
RT на русском 05 мая в 22:56
Происшествия
В Челябинской области умер девятый пациент с коронавирусом
РИА Новости 02:54
Общество
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Наука
Самая быстрая в мире камера снимает 70 трлн кадров в секунду
Planet Today вчера в 03:52
Общество
В России снова сдвинули дату окончания пандемии коронавируса
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения пандемии коронавируса в России, сообщается на сайте Сингапурского университета технологий и дизайна.
Газета.Ru вчера в 00:42