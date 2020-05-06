Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦБ РФ рассчитывает на смягчение ограничений в июне

Центробанк обнародовал доклад о денежно-кредитной политике, в котором отмечается, что один нерабочий месяц может вычесть из годового ВВП РФ от 1,5 до 2% или от 4,5% до 6% из ВВП соответствующего квартала.
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ЦБ ожидает смягчения ограничительных мер в июне

News.ruвчера в 15:33

ЦБ РФ ожидает начала смягчения ограничительных мер в июне

Газета.Ruвчера в 16:17

ЦБ выразил надежду на смягчение ограничений в России в июне

Известиявчера в 16:08

Смягчение ограничений, введенных из-за коронавируса, начнется уже в июне

ПРАЙМвчера в 15:35

ЦБ спрогнозировал начало снятия ограничений в России

Lenta.ruвчера в 18:39

ЦБ РФ рассчитывает на смягчение ограничений в июне

Московский Комсомолецвчера в 15:13

ЦБ ожидает начала смягчения ограничительных мер в РФ на фоне пандемии в июне

ТАССвчера в 15:10
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Политика

Лишенного аккредитации российского журналиста выслали из Белоруссии

Лишенного аккредитации на работу в Белоруссии журналиста российского Первого канала Алексея Кручинина выслали из республики.
Lenta.ru 04:21
3,5K
Общество

Россия вышла на пятое место в мире по числу заражений коронавирусом

Суточный прирост составляет 6,8%. Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в стране достигло 177 160.
Интерфакс 03:47
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Наука

Найден способ уменьшить смертность от коронавируса среди мужчин

Ученые нашли способ уменьшить уровень смертности среди мужчин, зараженных коронавирусом.
Lenta.ru 01:47
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Фигурное катание

Исход от Тутберидзе. Еще одна юная фигуристка покинула тренера

Вероника Жилина – действующая чемпионка первенства России в старшем детском возрасте, в прошлом году выиграла турнир по младшему возрасту.
Вести.Ru 03:10
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
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Экономика

Индекс PMI в сфере услуг России в апреле рухнул с 37,1 пункта до 12,2

Индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в апреле 2020 года упал до 12,2 пункта против 37,1 пункта месяцем ранее.
ТАСС 02:22
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Общество

Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом

Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
126
Общество

Собянин отметил, что после 12 мая режим самоизоляции не будет ослаблен

В Москве не будет ослаблен режим самоизоляции после 12 мая, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 10:14
127
Происшествия

Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»

RT на русском 03:55
223
Происшествия

В Петербурге один человек погиб при обрушении строительных лесов

"Один человек погиб и шестеро пострадали при обрушении строительных лесов у 11-этажного строящегося здания во Фрунзенском районе на Расстанной улице, 17 в Петербурге", - говорится в сообщении.
РИА Новости 04:35
Здоровье

Советник главы Прикамья рассказал о смягчении режима самоизоляции

В Пермском крае советник главы региона Дмитрия Махонина, Дмитрий Жебелев рассказал о смягчении режима самоизоляции.
Пермь открытая 02:30
6
Общество

В Москве снизилось число госпитализаций с коронавирусом

За последние сутки в Москве число госпитализаций оказалось ниже количества выписанных пациентов с перенесенной коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 04:37
6
Происшествия

Более половины пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии

В стационаре московской больницы №40 в Коммунарке 58% пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще 6% — в крайне тяжелом.
Коммерсантъ 05 мая в 05:12
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Политика

МИД Китая посоветовал США сконцентрироваться на сдерживании COVID-19

Властям США прежде всего необходимо усвоить уроки и исправить ошибки, допущенные в предыдущие месяцы в борьбе с COVID-19, и сконцентрироваться на сдерживании эпидемии, а не на попытках свалить вину на других, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
РИА Новости 04:47
Общество

В России снова сдвинули дату окончания пандемии коронавируса

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения пандемии коронавируса в России, сообщается на сайте Сингапурского университета технологий и дизайна.
Газета.Ru вчера в 00:42
4,7K
Космос

В РКЦ «Прогресс» заявили о готовности создать многоразовую ракету

Известия 02:10
1
Общество

Ограничительный режим в Петербурге могут продлить до 1 июня

По предварительным расчетам властей начало снятия ограничительных мер может наступить уже 1 июня.
Вечерний Санкт-Петербург 03:45
226
Экономика

Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
1K
Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
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Здоровье

Рошаль: власти знали, что российские больницы были не готовы к ЧС

Правительство России было в курсе, что больницы в регионах страны не справятся с массовым поступлением больных в случае чрезвычайной ситуации.
MedikForum.ru 05 мая в 17:54
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Спорт

Rebellion бесплатно раздаёт Steam-версию Evil Genius

В Evil Genius игрокам предстоит обустроить злодейское логово, привлечь наёмников, натренировать миньонов и взяться за миссии по завоеванию всего мира.
Игромания.ру вчера в 10:29
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости вчера в 11:18
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Происшествия

В Челябинской области умер девятый пациент с коронавирусом

Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области, это 67-летняя женщина, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 02:54
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Политика

Глава МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией

Отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге осложнил их.
РБК 00:00
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Шоу-бизнес

Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались после двух лет отношений

Кара Делевинь и Эшли Бенсон больше не вместе — звездная пара рассталась после двух лет отношений.
Salt Mag 03:55
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Происшествия

В США убили изучавшего коронавирус ученого

В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
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Здоровье

Еще семь нижегородцев скончались от коронавируса

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, число летальных случаев от коронавируса возросло до 23.
Ньюс-НН 04:02
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Футбол

Андер Эррера признался, что не хотел покидать «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера поделился воспоминаниями об уходе из «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года.
Чемпионат 03:35
Здоровье

В Москве выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявлено 6703 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
РБК 04:31
Политика

Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
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