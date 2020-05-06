Центральный банк России ожидает начала смягчения ограничительных мер в стране, введенных на фоне пандемии коронавируса, в июне. Об этом говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике от 6 мая.

ЦБ выразил надежду на смягчение ограничений в России в июне

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