Ранее в ЦБ заявили, что программа льготной ипотеки должна постепенно сворачиваться, чтобы не приводить к избыточным рискам. По оценкам регулятора, программа теряет свою социальную направленность, поскольку растёт инвестиционный спрос на жильё.

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Эльвира Набиуллина российский политик Эту программу, на наш взгляд, нужно постепенно сворачивать. Может быть, ее оставить для тех регионов, где недостаточно предложения жилья либо спрос населения не восстановился в силу действия именно ограничительных мер. Как антикризисную программу, как программу, связанную с ситуацией с пандемией. Ведомости