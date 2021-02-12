ЦБ выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки
Ранее в ЦБ заявили, что программа льготной ипотеки должна постепенно сворачиваться, чтобы не приводить к избыточным рискам. По оценкам регулятора, программа теряет свою социальную направленность, поскольку растёт инвестиционный спрос на жильё.В источнике
Эту программу, на наш взгляд, нужно постепенно сворачивать. Может быть, ее оставить для тех регионов, где недостаточно предложения жилья либо спрос населения не восстановился в силу действия именно ограничительных мер. Как антикризисную программу, как программу, связанную с ситуацией с пандемией.Ведомости
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