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Парламентская газета
Парламентская газета

ЦБ выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки

Ранее в ЦБ заявили, что программа льготной ипотеки должна постепенно сворачиваться, чтобы не приводить к избыточным рискам. По оценкам регулятора, программа теряет свою социальную направленность, поскольку растёт инвестиционный спрос на жильё.В источнике
Эльвира Набиуллинароссийский политик
Эту программу, на наш взгляд, нужно постепенно сворачивать. Может быть, ее оставить для тех регионов, где недостаточно предложения жилья либо спрос населения не восстановился в силу действия именно ограничительных мер. Как антикризисную программу, как программу, связанную с ситуацией с пандемией.Ведомости
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ЦБ: эффект от снижения ипотеки был «съеден» ростом цен на жилье

Вести.Ru08:54

Набиуллина: эффект от снижения ставки на ипотеку «съеден» повышением цен

News.ru07:47

ЦБ РФ подтвердил свою позицию по льготной ипотеке: программу надо сворачивать, но, возможно, оставить в ряде регионов

Финмаркет08:35

Набиуллина: льготную ипотеку надо сохранить в отдельных регионах

РИА Новости08:14

Набиуллина: эффект от снижения ставок по ипотеке к январю был «съеден» ростом цен на жилье

ТАСС07:59

ЦБ выступил за постепенное сворачивание программы льготной ипотеки

Интерфакс08:06

Набиуллина оценила необходимость льготной ипотеки под 6,5%

Российская газета08:44
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