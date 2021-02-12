Ранее в ЦБ заявили, что программа льготной ипотеки должна постепенно сворачиваться, чтобы не приводить к избыточным рискам. По оценкам регулятора, программа теряет свою социальную направленность, поскольку растёт инвестиционный спрос на жильё.

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Эльвира Набиуллина российский политик Со временем, в силу того, что предложение не поспевало за спросом, который развивался ускоренно, даже ажиотажно, у нас это вылилось в повышение цен. По нашей оценке, к январю практически, если говорить о доступности жилья, весь эффект от снижения ставки был съеден с повышением цен на жилье. ТАСС