Сирийское государственное информагентство SANA сообщило, что американские и курдские войска провели воздушно-десантную операцию, во время которой взяли заложников и открыли беспорядочный огонь по мирным жителям, в результате которого погибла семья из четырех человек.
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики (ДКП) годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. Это седьмое повышение ключевой ставки подряд, за этот период ставка выросла на 4,25 процентного пункта.
Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании посчитало, что банк уделял недостаточно внимания мерам противодействия отмыванию денег в период с 2010 по 2018 гг.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве составляет 72,2%. Прививку первым компонентом вакцины сделали 6,6 млн раз, следует из опубликованных в пятницу данных на портале стопкоронавирус.рф.