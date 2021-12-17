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ЦБ выступил против использования финансовой инфраструктуры России для криптовалют

ЦБ считает, что финансовая инфраструктура РФ не должна использоваться для сделок с криптовалютами, сообщила на пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Finam.Ru
16 декабря Reuters со ссылкой на собственные источники сообщил, что Банк России хочет запретить инвестиции в криптовалюты на территории страны.
РБК
Регулятор считает, что рост числа криптовалютных транзакций несет риски для финансовой стабильности.
РБК
По словам собеседников издания, ЦБ сейчас ведет с участниками рынка и экспертами переговоры о возможном запрете на криптовалюты.
Ведомости

Подробнее о событии

ЦБ против использования финансовой инфраструктуры РФ для операций с криптовалютами
Финмаркет09:56
ЦБ: финансовая инфраструктура РФ не должна использоваться для доступа к криптоиндустрии
ТАСС08:21
В ЦБ заявили о наличии инструментов для ограничения криптовалют
РБК08:43
Набиуллина выступила против инвестиций в криптовалюты
Ведомости09:31
ЦБ выступил против использования финансовой инфраструктуры России для криптовалют
Forbes08:01
Набиуллина: Банк России против использования инфраструктуры страны для сделок с криптовалютой
ПРАЙМ07:49
ЦБ считает, что финансовая инфраструктура РФ не должна использоваться для сделок с криптовалютами
Finam.Ru07:31

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