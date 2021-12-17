ForbesЦБ выступил против использования финансовой инфраструктуры России для криптовалютЦБ считает, что финансовая инфраструктура РФ не должна использоваться для сделок с криптовалютами, сообщила на пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина.Finam.Ru16 декабря Reuters со ссылкой на собственные источники сообщил, что Банк России хочет запретить инвестиции в криптовалюты на территории страны.РБКРегулятор считает, что рост числа криптовалютных транзакций несет риски для финансовой стабильности.РБКПо словам собеседников издания, ЦБ сейчас ведет с участниками рынка и экспертами переговоры о возможном запрете на криптовалюты.ВедомостиЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаBIS JournalРадио 1РБКПодробнее о событииЦБ против использования финансовой инфраструктуры РФ для операций с криптовалютамиФинмаркет09:56ЦБ: финансовая инфраструктура РФ не должна использоваться для доступа к криптоиндустрииТАСС08:21В ЦБ заявили о наличии инструментов для ограничения криптовалютРБК08:43Набиуллина выступила против инвестиций в криптовалютыВедомости09:31ЦБ выступил против использования финансовой инфраструктуры России для криптовалютForbes08:01Набиуллина: Банк России против использования инфраструктуры страны для сделок с криптовалютойПРАЙМ07:49ЦБ считает, что финансовая инфраструктура РФ не должна использоваться для сделок с криптовалютамиFinam.Ru07:31Показать ещёОценить11Поделиться