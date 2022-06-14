РБКЦБ выступил против комиссий за валютные счета без согласия клиентовВведение банками комиссий за обслуживание валютных счетов без получения согласия граждан недопустимо, так как ущемляет права потребителей, заявил Центробанк.РБКБанк России считает, что недопустимо взимать с клиентов комиссию «без получения выраженного клиентом конкретного, информированного и сознательного согласия на применение новых тарифов».РБКНа прошлой неделе сразу несколько крупных банков сообщили, что вводят или планируют ввести плату за обслуживание валютных счетов.РИА НовостиС 30 июня комиссию в размере 0,2% ввел Райффайзенбанк.КоммерсантъЧитать далееСвернутьРБКРБКСОРОКАФАНPublic OpinionГазета.RuВечерняя МоскваКомсомольская правдаТелеканал 360°АБНТК ЗвездаОбщественная служба новостейFrank MediaKazanfirst.ruРЕН ТВEAOmedia.ruПодробнее о событииЦБ выступил против комиссий за валютные счета без согласия клиентовРБК13:33ЦБ заявил банкам о недопустимости односторонних комиссий по счетам и вкладамForbes13:29ЦБ назвал одностороннее введение комиссий на обслуживание валютных счетов недопустимымРИА Новости13:03ЦБ РФ счел недопустимым введение банками комиссий по валютным счетамИнтерфакс13:17ЦБ РФ заявил о недопустимости одностороннего введения комиссий на обслуживание счетовLenta.ru13:04ЦБ заявил о недопустимости комиссий по валютным счетам без согласия клиентаКоммерсантъ13:19ЦБ назвал недопустимым одностороннее установление банками комиссий на обслуживание счетовRT на русском12:53Показать ещёОценить239Поделиться