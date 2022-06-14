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ЦБ выступил против комиссий за валютные счета без согласия клиентов

Введение банками комиссий за обслуживание валютных счетов без получения согласия граждан недопустимо, так как ущемляет права потребителей, заявил
 Центробанк.
РБК
Банк России считает, что недопустимо взимать с клиентов комиссию «без получения выраженного клиентом конкретного, информированного и сознательного согласия на применение новых тарифов».
РБК
На прошлой неделе сразу несколько крупных банков сообщили, что вводят или планируют ввести плату за обслуживание валютных счетов.
РИА Новости
С 30 июня комиссию в размере 0,2% ввел Райффайзенбанк.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

ЦБ выступил против комиссий за валютные счета без согласия клиентов
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ЦБ заявил банкам о недопустимости односторонних комиссий по счетам и вкладам
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ЦБ назвал одностороннее введение комиссий на обслуживание валютных счетов недопустимым
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ЦБ РФ счел недопустимым введение банками комиссий по валютным счетам
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