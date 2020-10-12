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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ЦБ выступил против отхода от страховых принципов в ОМС

Банк России считает, что законопроект о реформе обязательного медицинского страхования (ОМС) предлагает отход от страховых принципов на этом рынке.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Финансисты поспорили с врачами о реформе ОМС

На заседании рабочей группы Госдумы по страхованию в понедельник представители Банка России и Министерства финансов отказались поддержать законопроект, который правительство внесло на рассмотрение законодателей 30 сентября.
Ведомостивчера в 17:09
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Lenta.ru

Россиян отказались лечить по-новому

Lenta.ruвчера в 02:00
ПРАЙМ

ЦБ и Минфин не поддержали проект Минздрава по реформе ОМС

ПРАЙМвчера в 21:34
Банки.ру

Медицинские страховщики не одобрили реформу ОМС

Банки.ру12 октября в 06:30
Ведомости

Финансисты поспорили с врачами о реформе ОМС

Ведомостивчера в 17:09
Коммерсантъ

ЦБ выступил против отхода от страховых принципов в ОМС

Коммерсантъ12 октября в 12:39
Финмаркет

Минфин и ЦБ выступают за более детальное обсуждение с рынком закона о реформе ОМС

Финмаркет12 октября в 10:38
Телеканал 360°

Банк России и Минфин не подержали законопроект по реформе ОМС

Телеканал 360°вчера в 20:54

Медведев предложил бесплатно выдавать лекарства по рецептам врачей

«Поставить задачу обеспечения лекарствами по рецепту, который назначен врачом, всех граждан за счет государственных средств, используя механизмы обязательного лекарственного страхования», — сказал Медведев.
РБКвчера в 15:37

В Севастополе ввели режим повышенной готовности из-за дефицита воды

Власти Севастополя ввели режим повышенной готовности из-за дефицита питьевой воды: в водохранилище, питающем город, осталось запасов на 81 день, сообщил сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и. о. вице-губернатора Владимир Базаров.
Коммерсантъвчера в 14:16

В Приангарье возбудили дело о поставках в медучреждения поддельных масок на 40 млн рублей

Следственные органы СК РФ по Иркутской области возбудили уголовное дело о поставках в три медучреждения региона фальсифицированных медицинских масок на сумму более 40 млн рублей.
ТАССвчера в 11:44

Назван способ смыть коронавирус со смартфона

Россиянам следует мыть и дезинфицировать не только руки, но и смартфоны, поскольку они являются распространителями микробов и вирусов, заявила в интервью радио Sputnik главный редактор портала о гаджетах и технологиях DGL.ru Людмила Мурзина.
РИА Новости19:10

Режиссёр «Чудо-женщины» и актриса Галь Гадот снимут фильм о Клеопатре

Автором сценария станет создательница «Острова проклятых» Режиссёр «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс снова посотрудничает с исполнительницей главной роли в картине Галь Гадот.
Центральная Служба Новостей12 октября в 10:16

Госдума освободила Лысакова от должности первого зампреда комитета по госстроительству

Госдума на пленарном заседании сняла депутата Вячеслава Лысакова (фракция «Единая Россия») с поста первого заместителя председателя думского комитета по государственному строительству и законодательству.
Коммерсантъвчера в 10:03

Минздрав разрешил испытывать вакцину «Спутник V» на людях старше 60 лет

Министерство здравоохранения России разрешило проводить клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» исследовательского центра имени Гамалеи на добровольцах старше 60 лет.
РБКвчера в 12:07