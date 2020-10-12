Назван способ смыть коронавирус со смартфона

Россиянам следует мыть и дезинфицировать не только руки, но и смартфоны, поскольку они являются распространителями микробов и вирусов, заявила в интервью радио Sputnik главный редактор портала о гаджетах и технологиях DGL.ru Людмила Мурзина.