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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ЦБ выступил против отхода от страховых принципов в ОМС

Банк России считает, что законопроект о реформе обязательного медицинского страхования (ОМС) предлагает отход от страховых принципов на этом рынке.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Финансисты поспорили с врачами о реформе ОМС

На заседании рабочей группы Госдумы по страхованию в понедельник представители Банка России и Министерства финансов отказались поддержать законопроект, который правительство внесло на рассмотрение законодателей 30 сентября.
Ведомостивчера в 17:09
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Lenta.ru

Россиян отказались лечить по-новому

Lenta.ruвчера в 02:00
ПРАЙМ

ЦБ и Минфин не поддержали проект Минздрава по реформе ОМС

ПРАЙМвчера в 21:34
Банки.ру

Медицинские страховщики не одобрили реформу ОМС

Банки.ру12 октября в 06:30
Коммерсантъ

Шум в системе ОМС

Коммерсантъвчера в 18:32
Ведомости

Финансисты поспорили с врачами о реформе ОМС

Ведомостивчера в 17:09
Финмаркет

Минфин и ЦБ выступают за более детальное обсуждение с рынком закона о реформе ОМС

Финмаркет12 октября в 10:38
Телеканал 360°

Банк России и Минфин не подержали законопроект по реформе ОМС

Телеканал 360°вчера в 20:54

Рябков назвал неприемлемым условие США для продления ДСНВ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал неприемлемым предложение Вашингтона продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) при условии временной взаимной заморозки ядерных арсеналов.
Рябков назвал неприемлемым условие США для продления ДСНВ
ТАСС17:11

Лавров допустил возможность прекращения диалога России с Евросоюзом

Россия может прекратить общение с Евросоюзом, если западные державы не готовы поддерживать взаимоуважительный диалог, заявил глава МИД Сергей Лавров на презентации доклада "Утопия многообразного мира: как продолжается история" международного дискуссионного клуба "Валдай".
РИА Новостивчера в 15:47

Эксперт рассказал, как определить самый безопасный для здоровья смартфон

При выборе устройства, которое причинит меньший вред здоровью, следует обращать внимание на его общие характеристики, производителя и читать отзывы покупателей, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора Института информационных технологий университета "Синергия" Антон Аверин.
РИА Новости20:12

Поезд с пассажирами застрял в тоннеле на зеленой ветке метро Москвы

Из-за технической неисправности в тоннеле столичного метро застрял поезд с пассажирами, которых примерно через 25 минут высадили на ближайшей станции, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник, знакомый с ситуацией.
Интерфаксвчера в 14:33

Предприниматели Приангарья озвучили предложения о работе в условиях пандемии

Вчера прошла видеоконференциия, на которой глава региона Игорь Кобзев, председатель правительства Константин Зайцев и его заместитель Руслан Ситников, а также руководители и владельцы крупных предприятий обсудили предложения по работе во время пандемии.
Weacom.ru19:54