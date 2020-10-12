Корабль «Союз МС» впервые доставит членов экипажа на МКС за три часа

Корабль "Союз МС-17" с тремя членами экипажа на борту отправится в среду с космодрома Байконур на ракете-носителе "Союз-2.1а" к Международной космической станции (МКС).