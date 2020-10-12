Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

ЦБ выступил против отхода от страховых принципов в ОМС

Банк России считает, что законопроект о реформе обязательного медицинского страхования (ОМС) предлагает отход от страховых принципов на этом рынке.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Финансисты поспорили с врачами о реформе ОМС

На заседании рабочей группы Госдумы по страхованию в понедельник представители Банка России и Министерства финансов отказались поддержать законопроект, который правительство внесло на рассмотрение законодателей 30 сентября.
Ведомости17:09
Подробнее о событии
Банки.ру

Медицинские страховщики не одобрили реформу ОМС

Банки.рувчера в 06:30
Lenta.ru

Россиян отказались лечить по-новому

Lenta.ru02:00
Телеканал 360°

Банк России и Минфин не подержали законопроект по реформе ОМС

Телеканал 360°20:54
ПРАЙМ

ЦБ и Минфин не поддержали проект Минздрава по реформе ОМС

ПРАЙМ21:34
Говорит Москва

ЦБ и Минфин не поддержали проект Минздрава по реформе ОМС

Говорит Москва03:19
Финансовая газета

Реформа ОМС может ударить по конкуренции и качеству услуг

Финансовая газета10 октября в 07:54
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов

Страховщики и пациенты раскритиковали поправки в закон об ОМС

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов10 октября в 07:12

Шарий допустил, что Украина закупит российскую вакцину через Евросоюз

Киев, 13 октября 2020, 05:08 — REGNUM Российская вакцина от коронавируса может поступить на Украину под видом европейской продукции, заявил 12 октября украинский блогер и лидер «Партии Шария» Анатолий Шарий в эфире телеканала «112 Украина».
Шарий допустил, что Украина закупит российскую вакцину через Евросоюз
REGNUM22:08

ЕС согласовал единую систему перемещения через границы внутри Шенгена в условиях пандемии

Страны - члены Евросоюза через семь месяцев после начала пандемии вызываемого коронавирусом заболевания смогли согласовать единую систему организации трансграничного перемещения людей внутри Шенгена, основанную на общеевропейской классификации санитарной ситуации во всех странах Европы.
ТАСС04:51

В Думу внесли проект постановления о снятии Лысакова с поста первого зампреда комитета

Комитет Госдумы по контролю и регламенту в понедельник внес в нижнюю палату проект постановления об освобождении депутата Вячеслава Лысакова ("Единая Россия") от должности первого зампредседателя думского комитета по госстроительству и законодательству.
ТАССвчера в 08:17

Биатлонистка Домрачева призвала власти Белоруссии прекратить насилие

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева высказала мнение, что власти Белоруссии могли бы по-другому подойти к урегулированию ситуации в стране вместо применения репрессий к своим оппонентам.
Интерфакс04:44

Попова призвала не допустить «диссидентства» по отношению к вакцинации от коронавируса

Ключевой задачей Роспотребнадзора и других ведомств является недопущение "диссидентства" по отношению к вакцинации от коронавирусной инфекции, заявила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ТАСС04:02