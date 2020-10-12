ЦБ выступил против отхода от страховых принципов в ОМС
Банк России считает, что законопроект о реформе обязательного медицинского страхования (ОМС) предлагает отход от страховых принципов на этом рынке.В источнике
С чего всё началось
Финансисты поспорили с врачами о реформе ОМС
На заседании рабочей группы Госдумы по страхованию в понедельник представители Банка России и Министерства финансов отказались поддержать законопроект, который правительство внесло на рассмотрение законодателей 30 сентября.
Ведомости17:09
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