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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ЦБ выступил против отхода от страховых принципов в ОМС

Банк России считает, что законопроект о реформе обязательного медицинского страхования (ОМС) предлагает отход от страховых принципов на этом рынке.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Финансисты поспорили с врачами о реформе ОМС

На заседании рабочей группы Госдумы по страхованию в понедельник представители Банка России и Министерства финансов отказались поддержать законопроект, который правительство внесло на рассмотрение законодателей 30 сентября.
Ведомости17:09
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Дайджест российских СМИ – 13 октября

ПРАЙМ22:07
Lenta.ru

Россиян отказались лечить по-новому

Lenta.ru02:00
Телеканал 360°

Банк России и Минфин не подержали законопроект по реформе ОМС

Телеканал 360°20:54
Говорит Москва

ЦБ и Минфин не поддержали проект Минздрава по реформе ОМС

Говорит Москва03:19
Коммерсантъ

Шум в системе ОМС

Коммерсантъ18:32
Финансовая газета

Реформа ОМС может ударить по конкуренции и качеству услуг

Финансовая газета10 октября в 07:54
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов

Страховщики и пациенты раскритиковали поправки в закон об ОМС

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов10 октября в 07:12

Найдено тело подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области и убийстве трех человек

Найдено тело подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области, в результате которого три человека погибли, еще трое получили ранения, сообщили "Интерфаксу" в региональном СУ СКР.
Интерфакс00:46

В Грозном ликвидировали четырех боевиков, открывших огонь по силовикам

Четыре боевика, открывшие огонь по силовикам, ликвидированы в Октябрьском районе Грозного, погибли три сотрудника правоохранительных органов, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
РИА Новости03:18

Алтайский губернатор заявил о взрывном росте заражений коронавирусом и нехватке лекарств

Томенко лично обратится к федеральным аптечным сетям с просьбой увеличить поставку необходимых лекарств в свои аптеки, расположенные в городах и районах края.
Интерфакс - Россиявчера в 11:23

Российский эпидемиолог оценил вероятность резкого исчезновения коронавируса

Эксперт отметил, что резкий рост заболеваний коронавирусом сегодня связан с индивидуальными особенностями организма, количеством в нем вируса и близостью контакта с переносчиком инфекции.
Вечерний курьервчера в 15:39

Суд назначил четыре месяца ограничения свободы пенсионерке, убившей кота из-за колбасы

Суд в Вологодской области назначил четыре месяца ограничения свободы пенсионерке, убившей кота из-за съеденной колбасы, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов области.
ТАСС03:45