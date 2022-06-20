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ЦБ выступил против перехода к таргетированию курса рубля

Переход к политике таргетирования курса рубля вместо инфляции повлечет за собой ряд неприемлемых последствий для экономики России.
РБК
Инфляция в России в мае в годовом выражении замедлилась до 17,1% по сравнению с 17,83% в апреле, сообщал Росстат.
РБК
В США темп роста цен в мае составил 6% годовых, в еврозоне показатель побил исторический рекорд и достиг 8,1% годовых.
РБК
Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что дискуссия о переходе к таргетированию курса рубля, а не инфляции в данный момент носит экспертный характер.
Интерфакс

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