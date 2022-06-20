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ЦБ выступил против перехода к таргетированию курса рубля

Переход к политике таргетирования курса рубля вместо инфляции повлечет за собой ряд неприемлемых последствий для экономики России.
РБК
Таргетирование курса рубля опасно: покупательная способность резервных валют сейчас нестабильная, что грозит переносом инфляции из стран, к которым рубль будет привязан, в Россию, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин, выступая в Госдуме.
РИА Новости
Власти России работают над задачей возвращения рубля к оптимальным уровням 70—80 рублей за доллар, заявил ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
REGNUM
Рубль обновлял максимум четырехлетней давности (55,8 рубля за доллар).
Forbes

Подробнее о событии

В ЦБ РФ предупредили о последствиях политики таргетирования курса рубля
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ЦБ выступил против перехода к таргетированию курса рубля
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Зампред ЦБ Заботкин рассказал, чем опасно таргетирование курса рубля
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