Таргетирование курса рубля опасно: покупательная способность резервных валют сейчас нестабильная, что грозит переносом инфляции из стран, к которым рубль будет привязан, в Россию, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин, выступая в Госдуме.
Союзные силы российских войск и Луганской Народной Республики взяли в оперативное окружение группировку украинских боевиков в Горском и Золотом, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире "России 24".
Буровые платформы "Черноморнефтегаза", подвергшиеся ударам со стороны украинских военных, находятся в Черном море в районе подконтрольного российской армии острова Змеиный, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.