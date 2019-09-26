Финансы
РБКЦБ выступил против подхода Минфина к инвестициям из ФНБ внутри России
Первый вице-премьер Антон Силуанов накануне объявил о планах инвестирования внутри страны 15–20% средств ФНБ, превышающих 7% ВВП. Однако в ЦБ считают целесообразным зафиксировать ежегодные объемы инвестиций в абсолютном выражении.
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Посольство США в Тбилиси приветствует встречу глав МИД Грузии и России
Посольство США в Грузии приветствует организованную при участии Швейцарии на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу министров иностранных дел Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова.
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В Бахчисарайском районе Крыма на 6-м этапе строительства трассы "Таврида" водитель грузовика с поднятым кузовом сбил две балки путепровода.
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Звезду «Глухаря» Балабанова госпитализировали в Москве
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Православные празднуют Воздвижение креста Господня
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Huawei начнет производство базовых станций для 5G
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