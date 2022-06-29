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ЦБ выступил против продления моратория на банкротство

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве, который истекает 1 октября, не следует продлевать, считают в Банке России.
Интерфакс
Правительство РФ с 1 апреля 2022 года ввело полугодовой мораторий на банкротства по требованию кредиторов и взыскание задолженности.
Интерфакс
Мера действует на всех россиян, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Газета.Ru
Чистюхин добавил, что "темы обсуждения прощения долгов граждан в ЦБ нет".
Интерфакс

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В ЦБ считают нецелесообразным продлевать мораторий на возбуждение дел о банкротстве
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В ЦБ заявили, что мораторий на банкротство не следует продлевать ни при каких условиях
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