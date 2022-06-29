КоммерсантъЦБ выступил против продления моратория на банкротствоМораторий на возбуждение дел о банкротстве, который истекает 1 октября, не следует продлевать, считают в Банке России.ИнтерфаксПравительство РФ с 1 апреля 2022 года ввело полугодовой мораторий на банкротства по требованию кредиторов и взыскание задолженности.ИнтерфаксМера действует на всех россиян, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.Газета.RuЧистюхин добавил, что "темы обсуждения прощения долгов граждан в ЦБ нет".ИнтерфаксЧитать далееСвернутьРБКРБКГазета.RuФАНАгрызские вестиПодробнее о событииВ ЦБ считают нецелесообразным продлевать мораторий на возбуждение дел о банкротствеТАСС11:33В ЦБ заявили, что мораторий на банкротство не следует продлевать ни при каких условияхИнтерфакс07:17Самое цитируемоеЦБ считает, что мораторий на банкротство продлевать не нужноBFM.ru10:13Банк России выступил против продления моратория на банкротствоЗакC.Ру09:23Зампред ЦБ заявил, что в России «должна возобладать рыночная дисциплина»РБК08:18ЦБ выступил против продления моратория на банкротствоКоммерсантъ07:23Центробанк предложил не продлевать мораторий на банкротство «ни при каких условиях»Forbes09:55Показать ещёОценить37Поделиться