Коронавирус
9111.ruЦБ выступил против прямой поддержки россиян наличными
Набиуллина указала, что некоторые государства прибегают к прямой финансовой поддержке граждан, когда иные экономические меры уже исчерпаны – снижены ставки до нуля, запускаются обширные программы выкупа ценных бумаг с рынка, раздуваются балансы центробанков.
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с чего всё началось
Глава ЦБ добавила, что многие страны прибегают к прямой финансовой поддержке граждан, когда все другие экономические меры уже исчерпаны: "и снижены ставки до нуля, иногда в отрицательную область, (запускаются - ИФ) обширные программы выкупа ценных бумаг с рынка, когда раздуваются балансы центральных банков, когда это уже перестает влиять на повышение спроса на кредитную активность".Интерфакс20 марта в 09:06
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Набиуллина выступила против выделения денег россиянам из-за коронавируса
Московский Комсомолец20 марта в 09:39
ЦБ РФ выступил против прямой поддержки россиян наличными по американской модели
Интерфакс20 марта в 09:06
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