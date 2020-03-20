Коронавирус

9111.ru9111.ruЦБ выступил против прямой поддержки россиян наличными

Набиуллина указала, что некоторые государства прибегают к прямой финансовой поддержке граждан, когда иные экономические меры уже исчерпаны – снижены ставки до нуля, запускаются обширные программы выкупа ценных бумаг с рынка, раздуваются балансы центробанков.
Читать в источнике
Комментировать797
с чего всё началось

ЦБ РФ выступил против прямой поддержки россиян наличными по американской модели

Глава ЦБ добавила, что многие страны прибегают к прямой финансовой поддержке граждан, когда все другие экономические меры уже исчерпаны: "и снижены ставки до нуля, иногда в отрицательную область, (запускаются - ИФ) обширные программы выкупа ценных бумаг с рынка, когда раздуваются балансы центральных банков, когда это уже перестает влиять на повышение спроса на кредитную активность".
Интерфакс20 марта в 09:06

Подробнее о событии

Эхономика: ЦБ не будет вводить прямые выплаты гражданам и снижать ключевую ставку

Эхо Москвы01:10

ЦБ не увидел необходимости во введении прямых выплат гражданам России

РБК20 марта в 09:28

В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США

Газета.Ru20 марта в 10:30

Набиуллина против помощи в виде прямых выплат гражданам РФ

REGNUM20 марта в 10:16

Набиуллина выступила против выделения денег россиянам из-за коронавируса

Московский Комсомолец20 марта в 09:39

ЦБ не видит необходимости введения прямых выплат гражданам для поддержки населения

ТАСС20 марта в 10:55

ЦБ РФ выступил против прямой поддержки россиян наличными по американской модели

Интерфакс20 марта в 09:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 03:29, Ашберн
Общество

В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность

Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Вести.Ru вчера в 19:05
Политика

Россия направит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

Самолеты ВКС России доставят в Италию специалистов и медицинское оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом.
РБК вчера в 17:35
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 20 марта в 04:35
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына

Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
Вечерняя Москва вчера в 15:59
Футбол

Пасторе считает, что завершить текущий сезон в Серии А невозможно

Аргентинский полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе считает, что текущий сезон в чемпионате Италии, прерванный из-за пандемии коронавируса, не получится доиграть до конца.
Чемпионат вчера в 23:34
Происшествия

В Тамбовской области два рейсовых автобуса попали в ДТП: есть погибшие

В Жердевском районе Тамбовской области два рейсовых автобуса попали в ДТП.
Вести.Ru 01:34
Религия

День 40 святых: что запрещено делать 22 марта

В день 40 святых верующие почитают память воинов, отдавших жизнь во имя христианской веры.
Волгоградская правда вчера в 23:32
Общество

В РФ число случаев заражения коронавирусом выросло до 306

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 53 – до 306.
Вести ФМ вчера в 10:05
Политика

По данным источников «Страны» в Офисе президента, на

По данным источников «Страны» в Офисе президента, на этой неделе (или в начале следующей) возможно ещё одно заседание Рады, на котором будет рассмотрен новый пакет законов по борьбе с коронавирусом.
Голос Правды 19 марта в 04:59
Общество

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:02
Армия и оружие

Назван способ США убрать Россию из Сирии

США могли бы уничтожить российскую базу Хмеймим в Сирии ударом 300-400 ракет BGM-109 Tomahawk, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ru вчера в 04:50
Политика

В Абхазии начались выборы президента

Голосование на повторных президентских выборах стартовало в Абхазии, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:15
Космос

В NASA сообщают о приближении к Земле потенциально опасного астероида

Учёные из Центра исследования околоземных объектов NASA сообщают о приближении к Земле потенциально опасного астероида.
Дни24 20 марта в 10:01
Здоровье

Всех врачей и медсестер России зарегистрируют в единой базе

Минздрав поручил руководителям медицинских организаций (как государственных, так и частных) зарегистрировать всех своих врачей и медсестер в Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ).
Российская газета вчера в 09:43
Общество

Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Интерфакс 01:37
Политика

Митинг против обнуления сроков президента пройдет завтра в Красноярске

Митинг против обнуления сроков президента РФ пройдет 22 марта в Красноярске.
Эхо Москвы вчера в 04:55
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Общество

Число умерших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд

Как отметил руководитель службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, следует понимать, что речь идет о людях, умерших с диагнозом коронавирус, а не именно от него, поскольку жертвами заболеваниями нередко становятся люди в большим количеством других хронических недугов, течение которых в этот момент обостряется.
Дни24 20 марта в 14:13
Шоу-бизнес

Брат показал фото Дианы Гурцкой без очков

Родной брат певицы Дианы Гурцкой показал фото артистки без аксессуара, с которым слепая артистка не расстается в течение многих десятилетий, - темных очков.
Суть событий 02:32
Технологии

В поиск лекарства от коронавируса через проект Folding@Home включилось более 400 000 добровольцев

Проект распределённых вычислений Folding@Home, который использует вычислительные мощности компьютеров присоединившихся участников для исследования коронавируса SARS-CoV-2 и разработки лекарственных средств против него, привлёк свыше 400 000 добровольцев.
3DNews вчера в 11:32
Общество

Вильфанд пообещал москвичам аномально теплую погоду в конце недели

В Москве ожидается превышение климатической нормы до шести градусов в конце предстоящей недели.
Известия 00:45
Общество

Онищенко заступился за скрывшую поездку в Испанию врача из Ставрополья

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко призвал не заводить никаких уголовных дел против врача-инфекциониста из Ставропольского края Ирины Санниковой, которая скрыла свою поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин после возвращения.
Вечерняя Москва вчера в 15:00
Шоу-бизнес

Дочь Нины Руслановой отрицает госпитализацию актрисы

Говорит Москва вчера в 14:53
Политика

Турция приостановит авиасообщение с 46 странами

Власти Турции приняли решение о приостановке авиасообщения с 46 странами из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
Pravda.Ru вчера в 08:31
Здоровье

В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом

Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Вести.Севастополь вчера в 11:14
Общество

«Аэрофлот» приостановит рейсы в ряд стран

Российская авиакомпания «Аэрофлот» на фоне пандемии приостановит рейсы в ряд стран, в числе которых Болгария, Хорватия, Финляндия, Португалия, Швеция, Индия и другие.
Московский Комсомолец вчера в 16:53
Гаджеты

Пользователи Samsung просят компанию отказаться от процессоров Exynos

Пользователи смартфонов Samsung Galaxy требуют от производителя отказаться от установки в смартфоны собственных процессоров Exynos в пользу Snapdragon.
Ридус 20 марта в 13:56
Музыка

Пермский балалаечник перепел Little Big с текстом о коронавирусе

Балалаечник-виртуоз из Пермской области Андрей Киряков представил оригинальную версию песни Uno группы Little Big.
Известия 00:39
Здоровье

Гуриев, Парфенов и Прохорова подписали открытое письмо Путину

Врачи, писатели, актеры и журналисты обратились с открытым письмом к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом пишет газета «Ведомости».
Мой Брянск 20 марта в 05:07
Футбол

«Русскому Месси» Денису Давыдову исполнилось 25 лет

Сегодня отмечает 25-й день рождения российский форвард софийского ЦСКА Денис Давыдов.
Спорт-Экспресс 02:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное