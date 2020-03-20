Коронавирус

Мой БрянскМой БрянскЦБ выступил против прямой поддержки россиян наличными по модели США

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в России нет необходимости в прямой поддержке граждан наличными по американской модели, пишет «Интерфакс». По ее словам, «по ставке есть большой задел, другие меры, которые позволят поддержать и граждан, и потребительскую активность, и доходы».
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с чего всё началось

ЦБ РФ выступил против прямой поддержки россиян наличными по американской модели

Глава ЦБ добавила, что многие страны прибегают к прямой финансовой поддержке граждан, когда все другие экономические меры уже исчерпаны: "и снижены ставки до нуля, иногда в отрицательную область, (запускаются - ИФ) обширные программы выкупа ценных бумаг с рынка, когда раздуваются балансы центральных банков, когда это уже перестает влиять на повышение спроса на кредитную активность".
Интерфакс09:06

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ЦБ не видит необходимости введения прямых выплат гражданам для поддержки населения

ТАСС10:55

Набиуллина выступила против выделения денег россиянам из-за коронавируса

Московский Комсомолец09:39

ЦБ: необходимости в поддержке россиян наличными деньгами нет

Вести.Ru10:24

Набиуллина против помощи в виде прямых выплат гражданам РФ

REGNUM10:16

ЦБ не увидел необходимости во введении прямых выплат гражданам России

РБК10:08

В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США

Газета.Ru10:30

ЦБ РФ выступил против прямой поддержки россиян наличными по американской модели

Интерфакс09:06
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Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
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В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
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Общество

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Издание Forbes в статье привело шесть причин, почему США не стоит вводить санкции, эмбарго и предпринимать другие "принудительные действия", связанные с попыткой стабилизировать нефтяной рынок.
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Слух: Розарио Доусон сыграет Асоку Тано во втором сезоне «Мандалорца»

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Общество

«Победа» вывезла всех своих пассажиров из Черногории в Россию

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В государственных учреждениях Москвы сотрудников обязали зарегистрироваться на портале mos.ru для электронного голосования по поправкам в Конституцию, а также зарегистрировать там от двух до десяти родственников или знакомых.
Дождь 11:29
Общество

Генпрокуратура потребовала удалить восемь фейков о коронавирусе

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Панарин рассказал о жизни в Нью-Йорке во время паузы в НХЛ

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Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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