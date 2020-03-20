Глава ЦБ добавила, что многие страны прибегают к прямой финансовой поддержке граждан, когда все другие экономические меры уже исчерпаны: "и снижены ставки до нуля, иногда в отрицательную область, (запускаются - ИФ) обширные программы выкупа ценных бумаг с рынка, когда раздуваются балансы центральных банков, когда это уже перестает влиять на повышение спроса на кредитную активность".

с чего всё началось

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в России нет необходимости в прямой поддержке граждан наличными по американской модели, пишет «Интерфакс». По ее словам, «по ставке есть большой задел, другие меры, которые позволят поддержать и граждан, и потребительскую активность, и доходы».

ЦБ выступил против прямой поддержки россиян наличными по модели США

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