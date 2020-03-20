Коронавирус
Мой БрянскЦБ выступил против прямой поддержки россиян наличными по модели США
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в России нет необходимости в прямой поддержке граждан наличными по американской модели, пишет «Интерфакс». По ее словам, «по ставке есть большой задел, другие меры, которые позволят поддержать и граждан, и потребительскую активность, и доходы».
Читать в источнике
Оценить495
с чего всё началось
Глава ЦБ добавила, что многие страны прибегают к прямой финансовой поддержке граждан, когда все другие экономические меры уже исчерпаны: "и снижены ставки до нуля, иногда в отрицательную область, (запускаются - ИФ) обширные программы выкупа ценных бумаг с рынка, когда раздуваются балансы центральных банков, когда это уже перестает влиять на повышение спроса на кредитную активность".Интерфакс09:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 14:09, Ашберн
Экономика
Минсельхоз рассказал о товарных запасах сахара в России
Минсельхоз России объявил, что товарных запасов сахара достаточно для обеспечения российского рынка до февраля 2021 года.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
Авто
АвтоВАЗ тестирует сборку новой Chevrolet Niva
Российский автопроизводитель готовит к сборке свой обновлённый внедорожник Chevrolet Niva.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Путешествия
Туроператор «TUI Россия» заявил об аннуляции всех туров за границу
Туроператор «TUI Россия» в связи с рекомендациями Ростуризма вынужденно аннулирует все забронированные у компании туры за границу с вылетами с 20 марта по 30 апреля.
Экономика
Bank of America: в США начался финансовый кризис
Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
Происшествия
На Украине сообщили о новом подозреваемом в делах Евромайдана
Украинские правоохранители подозревают бывшего руководителя подразделения МВД в незаконном препятствовании проведению 30 ноября 2013 года мирных собраний граждан на Майдане в Киеве, сообщила в пятницу пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
Общество
Кабмин Украины ввел режим ЧС в Киеве и двух областях страны
Правительство Украины приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях страны.
Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Общество
Минфин США продлил отсрочку санкций для группы ГАЗ
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (Office of Foreign Assets Control; OFAC) продлил отсрочку введения санкций в отношении группы ГАЗ Олега Дерипаски до 22 июля 2020 года.
Гаджеты
Sony провела презентацию PlayStation 5
Японская компания Sony провела открытую презентацию долгожданного PlayStation 5. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
Forbes: США не стоит вводить санкции против России из-за нефти
Издание Forbes в статье привело шесть причин, почему США не стоит вводить санкции, эмбарго и предпринимать другие "принудительные действия", связанные с попыткой стабилизировать нефтяной рынок.
Политика
ЦИК утвердил порядок проведения голосования по Конституции
Центризбирком России в пятницу утвердил постановление о порядке подготовки и проведения всенародного голосования по поправкам в Основной закон страны, передает ТАСС.
Политика
Помпео обвинил Россию, КНР и Иран в дезинформации по коронавирусу
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия, Китай и Иран якобы причастны к распространению дезинформации о коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
«Победа» вывезла всех своих пассажиров из Черногории в Россию
Российская авиакомпания-лоукостер «Победа» сообщила, что все пассажиры-россияне, которых она ранее перевезла в Черногорию, возвращены обратно на родину.
Политика
Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Политика
«Би-би-си»: московских бюджетников заставляют регистрировать родственников на электронное голосование по Конституции
В государственных учреждениях Москвы сотрудников обязали зарегистрироваться на портале mos.ru для электронного голосования по поправкам в Конституцию, а также зарегистрировать там от двух до десяти родственников или знакомых.
Общество
Генпрокуратура потребовала удалить восемь фейков о коронавирусе
Генпрокуратура направила в Роскомнадзор восемь требований отреагировать на распространение ложной информации о коронавирусе под видом достоверных сообщений.
Финансы
Банк России допустил повышение ключевой ставки
20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Хоккей
Панарин рассказал о жизни в Нью-Йорке во время паузы в НХЛ
Российская звезда "Рейнджерс" Артемий Панарин сообщил, что в Нью-Йорке спокойная обстановка, несмотря на эпидемию коронавируса.
Экономика
Евросоюз перестал экономить из-за коронавируса
Евросоюз отменил все меры бюджетной экономии для смягчения экономических последствий пандемии коронавируса, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Футбол
Стив Макманаман: «Мане и Салах не перейдут в „Реал“ или „Барсу“. Английские клубы сейчас – лучшие в мире»
Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стив Макманаман высказался о будущем игроков «красных» Мохамеда Салаха и Садьо Мане.
Экономика
Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.
Здоровье
Врачи назвали способы снижения риска заражения коронавирусом
РИА Новости, ссылаясь на опрос врачей страны, опубликовали важную информацию, согласно которой, вакцинация от гриппа и ОРВИ снижает риск заболеть коронавирусом.